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Стадион:
Портимоненсе
0:1
Конец матча
Эшторил
0'
0:1
42' Гол
Халлиш Рафик
77' Красная карточка
Андраде Виктор
77' Желтая карточка
Рибейро Ренан
84' Желтая карточка
Са Педру
90' Желтая карточка
Dankler
90' Желтая карточка
Фонсека Фернанду
90'+9
Второй тайм
90'
Эшторил делает замену. Аллано Лима уходит с поля, а Matheus Savio выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Фонсека Фернанду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Dankler получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
80'
Эшторил делает замену. Эвандро Коста уходит с поля, а Bruno Gomes выходит на его замену.

Желтая карточка
77'
Рибейро Ренан получил желтую карточку от судьи
77'
УДАЛЕНИЕ! - Андраде Виктор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
72'
Портимоненсе делает замену. Federico Nicolas Varela уходит с поля, а Табата Бруно выходит на его замену.
63'
Портимоненсе делает замену. Эвертон Перейра уходит с поля, а Пиреш Жорже выходит на его замену.
63'
Портимоненсе делает замену. Веллингтон Луис уходит с поля, а Денер Клементе выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Халлиш Рафик бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Халлиш Рафик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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