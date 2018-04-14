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Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
0:1
Конец матча
0:1
42' ГолХаллиш Рафик
77' Красная карточкаАндраде Виктор
77' Желтая карточкаРибейро Ренан
84' Желтая карточкаСа Педру
90' Желтая карточкаDankler
90' Желтая карточкаФонсека Фернанду
|
42'
0:1
77'
77'
84'
90'
90'
Состав команд
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
55
Рафа
21
Са
Педру
32
Халлиш
Рафик
6
Dankler
88
Пепе Педру
11
Аллано
Лима
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 55 Рафа Защитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 23 Накацзима Шоя Полузащитник
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 8 Federico Nicolas Varela Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энрике Карлуш Вратарь
- 30 Marcel Pereira Защитник
- 5 Пессоа Рикарду Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 16 Wenderson Galeno Нападающий
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- 11 Табата Бруно Нападающий
- Главный тренер: Оливейра Витор
Эшторил 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Рибейро Ренан Вратарь
- 12 Фонсека Фернанду Защитник
- 32 Халлиш Рафик Защитник
- 6 Dankler Защитник
- 2 Аилтон Сильва Защитник
- 88 Пепе Педру Полузащитник
- 13 Сантуш Гонсалу Полузащитник
- 11 Аллано Лима Полузащитник
- 17 Эвангелиста Лукас Полузащитник
- 77 Эвандро Коста Полузащитник
- 33 Андраде Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Морейра Жозе Вратарь
- 7 Ману Луиш Мигель Защитник
- 4 Монтейру Педру Защитник
- 87 Matheus Savio Полузащитник
- 20 Индио Матеус Полузащитник
- 8 Эдуардо Тейшейра Полузащитник
- 9 Bruno Gomes Нападающий
- Главный тренер: Виейра Иво
Предыдущие игры
Портимоненсе (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 11.03.2018 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 05.02.2018 Маритиму 0:3 Портимоненсе ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
Эшторил (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 07.04.2018 Эшторил 1:1 Маритиму ПЛ
- 30.03.2018 Риу Аве 2:0 Эшторил ПЛ
- 17.03.2018 Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 10.03.2018 Боавишта 1:0 Эшторил ПЛ
- 03.03.2018 Эшторил 0:6 Брага ПЛ
- 25.02.2018 Шавиш 2:0 Эшторил ПЛ
- 21.02.2018 Эшторил 1:3 Порту ПЛ
- 17.02.2018 Эшторил 0:2 Белененсеш ПЛ
- 12.02.2018 Морейренсе 1:2 Эшторил ПЛ
- 04.02.2018 Эшторил 2:0 Спортинг Л ПЛ
- 30.01.2018 Эшторил 3:0 Тондела ПЛ
- 21.01.2018 Витория Гимарайнш 3:1 Эшторил ПЛ
- 09.01.2018 Эшторил 0:2 Фейренсе ПЛ
- 04.01.2018 Витория Сетубал 2:2 Эшторил ПЛ
- 16.12.2017 Эшторил 3:2 Авиш ПЛ
- 09.12.2017 Бенфика 3:1 Эшторил ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 26.11.2017 Маритиму 0:0 Эшторил ПЛ
- 04.11.2017 Эшторил 0:2 Риу Аве ПЛ
- 29.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:0 Эшторил ПЛ
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эшторил: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе Примейра-лига
- 12.02.2012 Портимоненсе 0:2 Эшторил Главная лига
- 03.09.2011 Эшторил 1:0 Портимоненсе Главная лига
- 17.01.2010 Портимоненсе 2:1 Эшторил Главная лига
- 16.08.2009 Эшторил 1:3 Портимоненсе Главная лига
- 19.04.2009 Портимоненсе 1:2 Эшторил Главная лига
- 30.11.2008 Эшторил 0:0 Портимоненсе Главная лига
- 04.05.2008 Эшторил 0:1 Портимоненсе Главная лига
- 22.12.2007 Портимоненсе 2:2 Эшторил Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|29
|23
|5
|1
|75 - 17
|74
|2.
|Порту
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|72 - 16
|73
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|55 - 18
|68
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|22
|2
|6
|70 - 27
|68
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|35 - 38
|43
|6.
|Маритиму
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|32 - 40
|43
|7.
|Боавишта
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 39
|37
|8.
|Шавиш
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|34 - 46
|37
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 52
|35
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|26 - 37
|33
|12.
|Тондела
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 42
|31
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|26 - 43
|28
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|35 - 52
|28
|15.
|Авиш
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 45
|28
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 54
|28
|17.
|Эшторил
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|26 - 57
|26
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|30
|7
|3
|20
|27 - 45
|24
Второй тайм
90'
Эшторил делает замену. Аллано Лима уходит с поля, а Matheus Savio выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фонсека Фернанду получил желтую карточку от судьи
90'
Dankler получил желтую карточку от судьи
84'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
80'
Эшторил делает замену. Эвандро Коста уходит с поля, а Bruno Gomes выходит на его замену.
77'
Рибейро Ренан получил желтую карточку от судьи
77'
УДАЛЕНИЕ! - Андраде Виктор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
72'
Портимоненсе делает замену. Federico Nicolas Varela уходит с поля, а Табата Бруно выходит на его замену.
63'
Портимоненсе делает замену. Эвертон Перейра уходит с поля, а Пиреш Жорже выходит на его замену.
63'
Портимоненсе делает замену. Веллингтон Луис уходит с поля, а Денер Клементе выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Халлиш Рафик бьет в цель!
38'
Халлиш Рафик получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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