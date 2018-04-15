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Стадион: Анталья Арена
0:0
Второй тайм: 71'
39' Желтая карточкаБоффин Рууд
40' Желтая карточкаСангаре Назим
|
39'
40'
Состав команд
25
Боффин
Рууд
77
Гюрал
Эмре
23
Айтач
Сакыб
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
Антальяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 6 Сангаре Назим Защитник
- 4 Джуру Йохан Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 8 Шарлес Фернандо Полузащитник
- 26 Евтович Милан Полузащитник
- 77 Гюрал Эмре Полузащитник
- 23 Айтач Сакыб Полузащитник
- 39 Дукара Сулейман Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 70 Низам Муса Защитник
- 20 Чико Луис Защитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 63 Кадах Дениз Полузащитник
- Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Коньяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 68 Бурабья Мехди Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 81 Это'О Самюэль Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Карлгрен Патрик Вратарь
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 2 Фындыклы Волкан Защитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 17 Чынар Оркан Полузащитник
- 19 Моке Вильфрид Полузащитник
- 14 Шен Волкан Полузащитник
- 88 Яхович Адис Нападающий
- 60 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Главный тренер: Ялчын Серген
Предыдущие игры
Антальяспор (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 07.04.2018 Карабюкспор 1:2 Антальяспор С
- 31.03.2018 Антальяспор 2:0 Бурсаспор С
- 16.03.2018 Касымпаша 2:3 Антальяспор С
- 11.03.2018 Гёзтепе 2:1 Антальяспор С
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор С
- 25.02.2018 Османлыспор 0:0 Антальяспор С
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 12.02.2018 Галатасарай 3:0 Антальяспор С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Антальяспор 1:2 Бешикташ С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 17.12.2017 Истанбул Башакшехир 4:1 Антальяспор С
- 12.12.2017 Антальяспор 2:3 Орхангзиспор К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 04.12.2017 Трабзонспор 3:0 Антальяспор С
- 30.11.2017 Орхангзиспор 0:3 Антальяспор К
- 26.11.2017 Антальяспор 0:1 Фенербахче С
Коньяспор (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор С
- 01.04.2018 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 16.02.2018 Коньяспор 1:1 Бешикташ С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 08.02.2018 Галатасарай 4:1 Коньяспор К
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 21.01.2018 Коньяспор 2:2 Трабзонспор С
- 16.01.2018 Трабзонспор 1:1 Коньяспор К
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 27.12.2017 Коньяспор 1:0 Трабзонспор К
- 23.12.2017 Коньяспор 1:1 Фенербахче С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 14.12.2017 Коньяспор 2:0 Бэтман Петролспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
- 18.11.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига
- 11.09.2016 Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига
- 01.05.2016 Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 31.01.2016 Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок
- 05.12.2015 Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига
- 05.04.2014 Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 10.11.2013 Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига
- 19.03.2011 Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига
- 23.10.2010 Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 21.02.2009 Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига
- 21.09.2008 Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
Антальяспор
Коньяспор
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|49 - 27
|59
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|56 - 24
|59
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|63 - 30
|57
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|58 - 31
|57
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|50 - 39
|45
|6.
|Кайсериспор
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|39 - 43
|44
|7.
|Гёзтепе
|1:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 46
|43
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|46 - 46
|40
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|34 - 38
|38
|11.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 48
|35
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|38 - 48
|34
|13.
|Бурсаспор
|0:1 Заявка
|29
|9
|6
|14
|34 - 39
|33
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|45 - 50
|32
|15.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|35 - 46
|30
|16.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|29
|7
|8
|14
|31 - 36
|29
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|38 - 47
|28
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|29
|3
|3
|23
|19 - 66
|12
Второй тайм
68'
Антальяспор делает замену. Гюрал Эмре уходит с поля, а Кадах Дениз выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Сангаре Назим получил желтую карточку от судьи
39'
Боффин Рууд получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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