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Стадион:
Антальяспор
0:0
Второй тайм: 71'
Коньяспор
0'
39' Желтая карточка
Боффин Рууд
40' Желтая карточка
Сангаре Назим
71'
Второй тайм
68'
Антальяспор делает замену. Гюрал Эмре уходит с поля, а Кадах Дениз выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Сангаре Назим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Боффин Рууд получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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