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Стадион: Кадир Хас
3:2
Конец матча
1:0
28' ГолБолдрин Фернандо
33' Желтая карточкаЯвру Зеки
40' Желтая карточкаПолитевич Сергей
2:0
44' ГолАморим Вильям
47' Желтая карточкаГьян Асамоа
54' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
2:1
56' ПенальтиСессеньон Стефан
67' Желтая карточкаУлудаг Алпер
3:1
77' ГолТюрюдж Дениз
3:2
86' ГолШкулетич Петар
|
28'
1:0
33'
40'
44'
2:0
47'
56'
2:1
67'
77'
3:1
86'
3:2
Состав команд
33
Лунг
Силвиу
10
Тюрюдж
Дениз
25
Баджи
Стефан
89
Туран
Атила
10
Ману
Элвис
12
Luccas
Claro
25
Улудаг
Алпер
61
Явру
Зеки
88
Йилмаз
Дениз
Кайсериспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Лунг Силвиу Вратарь
- 2 Tiago Lopes Защитник
- 3 Гьян Асамоа Защитник
- 10 Тюрюдж Дениз Защитник
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 23 Болдрин Фернандо Полузащитник
- 25 Баджи Стефан Полузащитник
- 50 Кучер Александр Полузащитник
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Полузащитник
- 89 Туран Атила Полузащитник
- 91 Аморим Вильям Нападающий
- Запасные игроки
- 98 Vedat Karakus Вратарь
- 39 Каш Эркан Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 28 Озтюрк Эрдаль Полузащитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 5 Gonzalo Espinoza Полузащитник
- 9 Булут Умут Нападающий
- 11 Кравец Артём Нападающий
- Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Генчлербирлиги 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 6 Политевич Сергей Защитник
- 10 Ману Элвис Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 22 Гуйдилейе Диалло Полузащитник
- 25 Улудаг Алпер Полузащитник
- 27 Погба Флорентин Полузащитник
- 61 Явру Зеки Полузащитник
- 84 Сессеньон Стефан Полузащитник
- 88 Йилмаз Дениз Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Taha Demirtas Вратарь
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 58 Карабулут Айдын Полузащитник
- 21 Озкан Сердар Полузащитник
- 17 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 91 Таш Мехмет Нападающий
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- 41 Ilker Karakas
- 66 Rahmetullah Berisbek
- Главный тренер: Умит Озат
Предыдущие игры
Кайсериспор (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 07.04.2018 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор С
- 02.04.2018 Кайсериспор 0:5 Фенербахче С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Кайсериспор 3:2 Карабюкспор С
- 02.03.2018 Бурсаспор 1:0 Кайсериспор С
- 24.02.2018 Кайсериспор 3:2 Касымпаша С
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 11.02.2018 Кайсериспор 1:1 Сивасспор С
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 27.01.2018 Гёзтепе 1:1 Кайсериспор С
- 22.01.2018 Кайсериспор 1:3 Галатасарай С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 10.01.2018 Кайсериспор 4:1 Словацко ТМК
- 08.01.2018 Кайсериспор 1:2 Кукес ТМК
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Кайсериспор С
- 14.12.2017 Эюпспор 0:2 Кайсериспор К
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 09.04.2018 Генчлербирлиги 1:0 Галатасарай С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 17.03.2018 Генчлербирлиги 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 10.03.2018 Бешикташ 1:0 Генчлербирлиги С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 26.02.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Генчлербирлиги С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 06.02.2018 Генчлербирлиги 0:1 Бешикташ К
- 03.02.2018 Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги С
- 30.01.2018 Бешикташ 3:1 Генчлербирлиги К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 08.01.2018 Генчлербирлиги 4:1 Камза ТМК
- 06.01.2018 Эскишехирспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Генчлербирлиги 0:0 Касымпаша С
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Генчлербирлиги: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 19.11.2017 Генчлербирлиги 1:2 Кайсериспор Суперлига
- 22.04.2017 Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Суперлига
- 04.02.2017 Генчлербирлиги 2:3 Кайсериспор Кубок
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 05.03.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 03.10.2015 Генчлербирлиги 2:0 Кайсериспор Суперлига
- 15.02.2014 Кайсериспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 15.09.2013 Генчлербирлиги 1:1 Кайсериспор Суперлига
- 24.02.2013 Кайсериспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 30.09.2012 Генчлербирлиги 4:0 Кайсериспор Суперлига
- 02.05.2012 Генчлербирлиги 0:1 Кайсериспор Spor Toto Cup
- 27.04.2012 Кайсериспор 0:3 Генчлербирлиги Spor Toto Cup
- 05.02.2012 Кайсериспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига
- 27.10.2011 Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор Суперлига
- 10.04.2011 Генчлербирлиги 4:1 Кайсериспор Суперлига
- 05.11.2010 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 24.01.2010 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 09.08.2009 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор Суперлига
- 30.05.2009 Генчлербирлиги 0:4 Кайсериспор Суперлига
- 24.01.2009 Кайсериспор 1:3 Генчлербирлиги Суперлига
Кайсериспор
Генчлербирлиги
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|49 - 27
|59
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|56 - 24
|59
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|63 - 30
|57
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|58 - 31
|57
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|50 - 39
|45
|6.
|Кайсериспор
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|39 - 43
|44
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|38 - 45
|41
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 46
|40
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|46 - 46
|40
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|34 - 38
|38
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|35 - 48
|34
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|38 - 48
|34
|13.
|Бурсаспор
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|34 - 38
|33
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|45 - 50
|32
|15.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|35 - 46
|30
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 36
|28
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|38 - 47
|28
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|29
|3
|3
|23
|19 - 66
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Шкулетич Петар бьет в цель!
80'
Кайсериспор делает замену. Аморим Вильям уходит с поля, а Озтюрк Эрдаль выходит на его замену.
80'
Генчлербирлиги делает замену. Улудаг Алпер уходит с поля, а Ilker Karakas выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Тюрюдж Дениз бьет в цель!
67'
Улудаг Алпер получил желтую карточку от судьи
62'
Кайсериспор делает замену. Кана-Бийик Жан-Армель уходит с поля, а Чиназ Самил выходит на его замену.
57'
Кайсериспор делает замену. Гьян Асамоа уходит с поля, а Булут Умут выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги забивает с точки!
54'
Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи
47'
Гьян Асамоа получил желтую карточку от судьи
46'
Генчлербирлиги делает замену. Погба Флорентин уходит с поля, а Rahmetullah Berisbek выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги делает замену. Йилмаз Дениз уходит с поля, а Шкулетич Петар выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Аморим Вильям бьет в цель!
40'
Политевич Сергей получил желтую карточку от судьи
33'
Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Болдрин Фернандо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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