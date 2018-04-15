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Стадион:
Кайсериспор
3:2
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
1:0
28' Гол
Болдрин Фернандо
33' Желтая карточка
Явру Зеки
40' Желтая карточка
Политевич Сергей
2:0
44' Гол
Аморим Вильям
47' Желтая карточка
Гьян Асамоа
54' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
2:1
56' Пенальти
Сессеньон Стефан
67' Желтая карточка
Улудаг Алпер
3:1
77' Гол
Тюрюдж Дениз
3:2
86' Гол
Шкулетич Петар
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Шкулетич Петар бьет в цель!
80'
Кайсериспор делает замену. Аморим Вильям уходит с поля, а Озтюрк Эрдаль выходит на его замену.
80'
Генчлербирлиги делает замену. Улудаг Алпер уходит с поля, а Ilker Karakas выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Тюрюдж Дениз бьет в цель!
Желтая карточка
67'
Улудаг Алпер получил желтую карточку от судьи

62'
Кайсериспор делает замену. Кана-Бийик Жан-Армель уходит с поля, а Чиназ Самил выходит на его замену.
57'
Кайсериспор делает замену. Гьян Асамоа уходит с поля, а Булут Умут выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги забивает с точки!
Желтая карточка
54'
Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Гьян Асамоа получил желтую карточку от судьи
46'
Генчлербирлиги делает замену. Погба Флорентин уходит с поля, а Rahmetullah Berisbek выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги делает замену. Йилмаз Дениз уходит с поля, а Шкулетич Петар выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Аморим Вильям бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Политевич Сергей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Болдрин Фернандо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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