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Стадион: Malatya Stadyumu
1:1
Конец матча
35' Желтая карточкаOkechukwu Godson Azubuike
43' Желтая карточкаAytac Kara II
43' Желтая карточкаГассама Ламин
71' Желтая карточкаМаниатис Яннис
1:0
78' ГолБюйюк Адем
1:1
90' ГолВелинтон Соуза
90' Желтая карточкаМина Артуро
|
43'
43'
71'
78'
1:0
90'
1:1
90'
Состав команд
25
Озбир
Эртач
27
Шебаке
Иссам
37
Мина
Артуро
22
Сиссоко
Али
21
Бюйюк
Адем
10
Акбаба
Эмре
55
Douglas
VIII
Малатьяспор 4-5-1
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 27 Шебаке Иссам Защитник
- 37 Мина Артуро Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 7 Перейра Мишель Полузащитник
- 14 Okechukwu Godson Azubuike Полузащитник
- 8 Murat Yildirim II Полузащитник
- 35 Aytac Kara II Полузащитник
- 21 Бюйюк Адем Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 11 Тозлу Эрен Защитник
- 3 Дория Матеус Защитник
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 77 Bugra Cagiran Полузащитник
- 87 Диа Иссиар Полузащитник
- 97 Mustafa Eskihellac
- 89 Gilberto IV
- 47 Berk Yildiz
- Главный тренер: Erol Bulut
Аланьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 55 Douglas VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 20 Нефиз Эмре Полузащитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 14 Вандерсон ду Карму Полузащитник
- 15 Фофана Мамаду Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 9 Этаме Мбилла Нападающий
- Главный тренер: Баккал Месут
Предыдущие игры
Малатьяспор (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.04.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Малатьяспор С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 18.03.2018 Трабзонспор 4:1 Малатьяспор С
- 11.03.2018 Малатьяспор 0:2 Фенербахче С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 25.02.2018 Малатьяспор 3:1 Карабюкспор С
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 09.02.2018 Малатьяспор 1:1 Касымпаша С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Малатьяспор 2:1 Галатасарай С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
- 25.11.2017 Малатьяспор 0:0 Бешикташ С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
Аланьяспор (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 31.03.2018 Бешикташ 1:0 Аланьяспор С
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 18.03.2018 Аланьяспор 1:1 Гёзтепе С
- 09.03.2018 Аланьяспор 4:1 Истанбул Башакшехир С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 24.02.2018 Аланьяспор 1:2 Трабзонспор С
- 17.02.2018 Фенербахче 3:0 Аланьяспор С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 03.02.2018 Карабюкспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Аланьяспор 2:2 Гиресунспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Гиресунспор 4:2 Аланьяспор К
- 25.11.2017 Галатасарай 2:0 Аланьяспор С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Малатьяспор
Аланьяспор
-
2 Офсайды 1
-
25 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|49 - 27
|59
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|56 - 24
|59
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|63 - 30
|57
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|56 - 30
|54
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|50 - 39
|45
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 43
|41
|7.
|Кайсериспор
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|36 - 41
|41
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 46
|40
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|46 - 46
|40
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|34 - 38
|38
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|35 - 48
|34
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|38 - 48
|34
|13.
|Бурсаспор
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|34 - 38
|33
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|45 - 50
|32
|15.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|33 - 43
|30
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 36
|28
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|38 - 47
|28
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|29
|3
|3
|23
|19 - 66
|12
Второй тайм
90'
Мина Артуро получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Велинтон Соуза бьет в цель!
84'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Вандерсон ду Карму выходит на его замену.
81'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Bugra Cagiran выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Бюйюк Адем бьет в цель!
77'
Аланьяспор делает замену. Маниатис Яннис уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.
72'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Эмануэль Денинг выходит на его замену.
71'
Маниатис Яннис получил желтую карточку от судьи
63'
Малатьяспор делает замену. Aytac Kara уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
58'
Аланьяспор делает замену. Douglas уходит с поля, а Этаме Мбилла выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Гассама Ламин получил желтую карточку от судьи
43'
Aytac Kara получил желтую карточку от судьи
35'
Okechukwu Godson Azubuike получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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