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Стадион:
Малатьяспор
1:1
Конец матча
Аланьяспор
0'
35' Желтая карточка
Okechukwu Godson Azubuike
43' Желтая карточка
Aytac Kara II
43' Желтая карточка
Гассама Ламин
71' Желтая карточка
Маниатис Яннис
1:0
78' Гол
Бюйюк Адем
1:1
90' Гол
Велинтон Соуза
90' Желтая карточка
Мина Артуро
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мина Артуро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Велинтон Соуза бьет в цель!
84'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Вандерсон ду Карму выходит на его замену.
81'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Bugra Cagiran выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Бюйюк Адем бьет в цель!
77'
Аланьяспор делает замену. Маниатис Яннис уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.

72'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Эмануэль Денинг выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Маниатис Яннис получил желтую карточку от судьи
63'
Малатьяспор делает замену. Aytac Kara уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
58'
Аланьяспор делает замену. Douglas уходит с поля, а Этаме Мбилла выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Гассама Ламин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Aytac Kara получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Okechukwu Godson Azubuike получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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