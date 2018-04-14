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Стадион:
Сивасспор
0:2
Второй тайм: 58'
Фенербахче
0'
6' Желтая карточка
Шкртел Мартин
0:1
30' Гол
Шахешух Атиф
0:2
33' Гол в свои ворота
Меджани Карл
43' Желтая карточка
Бьярсмюр Маттиас
58'
Второй тайм
58'
Удар от ворот произведет Сивасспор
58'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Фенербахче
57'
Тактическая замена. Хакан Арслан уходит с поля и его заменяет Робиньо
57'
Коне Аруна из команды Сивасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
57'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Эрдал Зия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Топал Мехмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Тьеви Бифума
55'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Emre Kilinc нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
55'
Меджани Карл выбил мяч подальше от ворот.
54'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эрдал Зия из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Соуза Жосеф из команды Фенербахче.
53'
Отличные скиллы показывает Emre Kilinc, обводя своих соперников
53'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Эрдал Зия из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
52'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Auremir из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
52'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Auremir выбил мяч подальше от ворот.
52'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Сивасспор
51'
ШАНС! Сольдадо Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Дирар Набиль из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
51'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор в офсайде
51'
Эрдал Зия из команды Сивасспор делает пас партнеру.
Офсайд
50'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
50'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
50'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
49'
Хакан Арслан выбил мяч подальше от ворот.
49'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Угловой
49'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
48'
Штрафной исполнил Соуза Жосеф, после его удара Вурал Али Шашал сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Меджани Карл из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Сольдадо Роберто
47'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Соуза Жосеф выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Фенербахче играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Emre Kilinc наказан за толчок Озбайракли Шенер
45'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Меджани Карл выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
44'
Дирар Набиль из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Emre Kilinc пострадал.
44'
Удар от ворот произведет Сивасспор
44'
Auremir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
43'
Бьярсмюр Маттиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Бьярсмюр Маттиас из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Сольдадо Роберто
43'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
43'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор подал угловой справа.
42'
Emre Kilinc оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Демирель Волкан перевел мяч на угловой.
42'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор делает отличный кросс...
41'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Тьеви Бифума
40'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Отличные скиллы показывает Сольдадо Роберто, обводя своих соперников
40'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
40'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
40'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
39'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Эрдал Зия пострадал.
39'
Отличные скиллы показывает Озбайракли Шенер, обводя своих соперников
39'
Дирар Набиль из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Нойштедтер Роман выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
37'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор опасно и грубо сыграл. Шкртел Мартин пострадал.
37'
Сольдадо Роберто имел все шансы забить, но Вурал Али Шашал сделал отличный сейв!
37'
ШАНС! Сольдадо Роберто вышел один-на-один с голкипером...
37'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
37'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бьярсмюр Маттиас выбил мяч подальше от ворот.
37'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сольдадо Роберто не смог удачно сыграть.
36'
Вурал Али Шашал взял и забрал мяч на выходе
36'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор опасно и грубо сыграл. Топал Мехмет пострадал.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Меджани Карл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
33'
Меджани Карл ошибается в защите.
33'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
33'
Калдырым Хассан Али выбил мяч подальше от ворот.
32'
Вурал Али Шашал взял и забрал мяч на выходе
32'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
30'
Калдырым Хассан Али сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Шахешух Атиф изменил счет на табло!
30'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор идет с мячом вперед на обострение...
30'
Игроки ФК "Сивасспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
29'
Шкртел Мартин выбил мяч подальше от ворот.
28'
Севе Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Коне Аруна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Коне Аруна
27'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
26'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
26'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эрдал Зия из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
25'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Сивасспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор идет с мячом вперед на обострение...
24'
Опасность! Коне Аруна из команды Сивасспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
24'
Игроки ФК "Сивасспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
23'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче в офсайде
23'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Эрдал Зия нарушает правила. Дирар Набиль пострадал
22'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Жулиано де Паула мяча так и не получил
22'
Дирар Набиль из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Удар от ворот произведет Сивасспор
21'
Отличный пас сделал Шахешух Атиф из команды Фенербахче. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
21'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
19'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Отличный пас сделал Севе Анри из команды Сивасспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
17'
Вурал Али Шашал взял и забрал мяч на выходе
16'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Фенербахче
16'
Коне Аруна не смог попасть в створ ударом издали
16'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
ШАНС! Тьеви Бифума вышел один-на-один с голкипером...
16'
Хакан Арслан из команды Сивасспор делает пас партнеру.
16'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
15'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
15'
Нойштедтер Роман выбил мяч подальше от ворот.
14'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Emre Kilinc из команды Сивасспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Удар от ворот произведет Сивасспор
13'
Шанс! Нойштедтер Роман из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
12'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Угловой
12'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
12'
Хакан Арслан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
12'
Дирар Набиль из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
11'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
11'
Калдырым Хассан Али выбил мяч подальше от ворот.
10'
Удар от ворот произведет Фенербахче
10'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Сивасспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Севе Анри из команды Сивасспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Сивасспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Меджани Карл выбил мяч подальше от ворот.
8'
Отличный пас сделал Дирар Набиль из команды Фенербахче. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Желтая карточка
6'
Шкртел Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Коне Аруна заработал фол
6'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Меджани Карл из команды Сивасспор толкнул локтем оппонента. Это Сольдадо Роберто заработал фол
3'
Нойштедтер Роман выбил мяч подальше от ворот.
2'
Жулиано де Паула пробует нанести удар издали, но Вурал Али Шашал держит все под контролем
1'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче играет в стеночку с партнером по команде. Дирар Набиль это был.
1'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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