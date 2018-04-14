Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
0:2
Второй тайм: 58'
6' Желтая карточкаШкртел Мартин
0:1
30' ГолШахешух Атиф
0:2
33' Гол в свои воротаМеджани Карл
43' Желтая карточкаБьярсмюр Маттиас
Второй тайм
58'
58'
58'
57'
Тактическая замена. Хакан Арслан уходит с поля и его заменяет Робиньо
57'
Коне Аруна из команды Сивасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Эрдал Зия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Топал Мехмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Тьеви Бифума
55'
55'
Emre Kilinc нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
55'
54'
53'
53'
53'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Соуза Жосеф из команды Фенербахче.
53'
Отличные скиллы показывает Emre Kilinc, обводя своих соперников
53'
52'
52'
52'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Auremir выбил мяч подальше от ворот.
52'
51'
51'
ШАНС! Сольдадо Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Дирар Набиль из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор в офсайде
50'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
50'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
50'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
49'
Хакан Арслан выбил мяч подальше от ворот.
49'
49'
49'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
48'
Штрафной исполнил Соуза Жосеф, после его удара Вурал Али Шашал сделал классный сейв. Угловой
48'
Судья сигнализирует, что Меджани Карл из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Сольдадо Роберто
47'
47'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Соуза Жосеф выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Фенербахче играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Emre Kilinc наказан за толчок Озбайракли Шенер
45'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
44'
44'
Дирар Набиль из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Emre Kilinc пострадал.
44'
44'
Auremir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Бьярсмюр Маттиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
Судья сигнализирует, что Бьярсмюр Маттиас из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Сольдадо Роберто
43'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
43'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
42'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор подал угловой справа.
42'
Emre Kilinc оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Демирель Волкан перевел мяч на угловой.
42'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор делает отличный кросс...
41'
41'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Тьеви Бифума
40'
40'
40'
Отличные скиллы показывает Сольдадо Роберто, обводя своих соперников
40'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
40'
40'
40'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Эрдал Зия пострадал.
39'
Отличные скиллы показывает Озбайракли Шенер, обводя своих соперников
39'
Дирар Набиль из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
37'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор опасно и грубо сыграл. Шкртел Мартин пострадал.
37'
Сольдадо Роберто имел все шансы забить, но Вурал Али Шашал сделал отличный сейв!
37'
ШАНС! Сольдадо Роберто вышел один-на-один с голкипером...
37'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
Бьярсмюр Маттиас выбил мяч подальше от ворот.
37'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сольдадо Роберто не смог удачно сыграть.
36'
36'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
36'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор опасно и грубо сыграл. Топал Мехмет пострадал.
33'
Г О О О О Л - Меджани Карл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
33'
Меджани Карл ошибается в защите.
33'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
33'
Калдырым Хассан Али выбил мяч подальше от ворот.
32'
32'
30'
Калдырым Хассан Али сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Шахешух Атиф изменил счет на табло!
30'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
30'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор идет с мячом вперед на обострение...
30'
Игроки ФК "Сивасспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
29'
Шкртел Мартин выбил мяч подальше от ворот.
28'
Севе Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Коне Аруна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Коне Аруна
27'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
26'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
26'
26'
25'
25'
Игрок из команды Сивасспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Тьеви Бифума из команды Сивасспор идет с мячом вперед на обострение...
24'
Опасность! Коне Аруна из команды Сивасспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
24'
Игроки ФК "Сивасспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
23'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче в офсайде
23'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Эрдал Зия нарушает правила. Дирар Набиль пострадал
22'
22'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Жулиано де Паула мяча так и не получил
22'
Дирар Набиль из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
21'
Отличный пас сделал Шахешух Атиф из команды Фенербахче. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
21'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Эрдал Зия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
19'
19'
18'
18'
18'
17'
16'
16'
16'
Коне Аруна не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
ШАНС! Тьеви Бифума вышел один-на-один с голкипером...
16'
Хакан Арслан из команды Сивасспор делает пас партнеру.
16'
15'
15'
15'
15'
14'
14'
Emre Kilinc из команды Сивасспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
13'
Шанс! Нойштедтер Роман из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
12'
12'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
12'
Хакан Арслан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
Дирар Набиль из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
11'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
11'
Калдырым Хассан Али выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
Н'Динга Дельвин из команды Сивасспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Сивасспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
8'
8'
8'
8'
Отличный пас сделал Дирар Набиль из команды Фенербахче. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Шкртел Мартин получил желтую карточку от судьи
6'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Коне Аруна заработал фол
6'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
4'
4'
4'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Меджани Карл из команды Сивасспор толкнул локтем оппонента. Это Сольдадо Роберто заработал фол
3'
2'
Жулиано де Паула пробует нанести удар издали, но Вурал Али Шашал держит все под контролем
1'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче играет в стеночку с партнером по команде. Дирар Набиль это был.
1'
1'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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