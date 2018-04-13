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  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 10800
Акхисар Беледиеспор
0:3
Конец матча
Бешикташ
0'
0:1
3' Гол
Бабель Райан
0:2
20' Гол
Негредо Альваро
0:3
48' Гол
Бабель Райан
49' Желтая карточка
Негредо Альваро
90'+4
Второй тайм
93'
Кыса Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Адриано Коррея выбил мяч подальше от ворот.
93'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
92'
Адриано Коррея из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Муянги Биа Джеффри пострадал.
92'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
92'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
91'
Байрам Омер ошибается в защите.
91'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
89'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
88'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Юмлу Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
87'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Отличные скиллы показывает Эркин Джанер, обводя своих соперников
Офсайд
86'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ в офсайде
86'
Медель Гари из команды Бешикташ делает пас партнеру.
Офсайд
85'
Атасевен Эрай из команды Акхизар Беледье в офсайде
85'
Джевикер Айкут выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
83'
Отличный пас сделал Кыса Билал из команды Акхизар Беледье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
82'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Вида Домагой
81'
Должен был быть гол! Куарежма Рикарду имел отличный шанс, но Лукач Милан не дал голу состоятся!
80'
Опасность! Тошич Душко из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье.
80'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
80'
Опасность! Бабель Райан из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
79'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Муянги Биа Джеффри из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Лукач Милан взял и забрал мяч на выходе
79'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Пектемек Мустафа
Офсайд
77'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье в офсайде
77'
Джевикер Айкут выбил мяч подальше от ворот.
77'
Тактическая замена. Талиска Андерсон уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Байрам Омер из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Адриано Коррея
76'
Джевикер Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
76'
Муянги Биа Джеффри из команды Акхизар Беледье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
76'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Негредо Альваро из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
75'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Негредо Альваро из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Османпаша Джанер
75'
Лукач Милан взял и забрал мяч на выходе
74'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
73'
Тактическая замена. Сиссоко Абдулвхаид уходит с поля и его заменяет Муянги Биа Джеффри
72'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Удар от ворот произведет Бешикташ
72'
ШАНС! Атасевен Эрай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Пепе Кеплер ошибается в защите.
71'
Лукач Милан взял и забрал мяч на выходе
71'
Тошич Душко из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
70'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Бабель Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
66'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье.
66'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
66'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
64'
Тошич Душко нанес удар чуть мимо. Близко!
Угловой
64'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
63'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
63'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Эркин Джанер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
62'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Кыса Билал пострадал.
62'
Сиссоко Абдулвхаид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
61'
Удар от ворот произведет Бешикташ
61'
Минейро Сержиньо не смог попасть в створ ударом издали
61'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье делает навес прямо в штрафную.
61'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 10800 болельщиков
60'
Тактическая замена. Селезнёв Евгений уходит с поля и его заменяет Кыса Билал
60'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Угловой
59'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ подал угловой слева.
59'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Негредо Альваро из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
59'
Энрике Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
58'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Выглядело как неплохой момент. Эркин Джанер из команды Бешикташ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
Лукач Милан взял и забрал мяч на выходе
58'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
58'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Пепе Кеплер выбил мяч подальше от ворот.
57'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Юмлу Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
57'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
56'
Удар от ворот произведет Бешикташ
56'
Атасевен Эрай из команды Акхизар Беледье нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
56'
Плохо сыграл Пепе Кеплер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Отличные скиллы показывает Минейро Сержиньо, обводя своих соперников
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
55'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
55'
Медель Гари не смог попасть в створ ударом издали
55'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
53'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
53'
Куарежма Рикарду наказан за толчок Лукач Милан
53'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
52'
Байрам Омер ошибается в защите.
52'
Удар от ворот произведет Бешикташ
52'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
51'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
51'
Фабрисио Агосто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
51'
Эркин Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
50'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Хатчинсон Атиба пострадал.
50'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Адриано Коррея выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
49'
Негредо Альваро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Негредо Альваро из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Ларссон Даниэль пострадал.
49'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
49'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье в офсайде
48'
Пепе Кеплер сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Бабель Райан из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
48'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Угловой
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
47'
Должен был быть гол! Куарежма Рикарду имел отличный шанс, но Лукач Милан не дал голу состоятся!
47'
Негредо Альваро из команды Бешикташ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
47'
Адриано Коррея из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Джевикер Айкут выбил мяч подальше от ворот.
46'
Джевикер Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Бешикташ играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
48'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Талиска Андерсон пострадал.
48'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Юмлу Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
48'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
47'
Шанс! Талиска Андерсон из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
47'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
47'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье делает навес прямо в штрафную.
45'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
43'
Джевикер Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
43'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
42'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
42'
Османпаша Джанер выбил мяч подальше от ворот.
41'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
40'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Эркин Джанер выбил мяч подальше от ворот.
39'
Так близко к голу! Юмлу Мустафа имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фабрисио Агосто!
39'
Байрам Омер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Тошич Душко из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Селезнёв Евгений пострадал.
39'
Османпаша Джанер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
38'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Фабрисио Агосто пострадал.
38'
Минейро Сержиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Энрике Пауло пострадал.
36'
Келеш Кадир получил травму и заменен. Энрике Пауло выходит на поле.
Фол, нарушение
36'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Хатчинсон Атиба пострадал.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Медель Гари нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Эркин Джанер нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Негредо Альваро пострадал.
33'
Селезнёв Евгений имел все шансы забить, но Фабрисио Агосто сделал отличный сейв!
33'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
33'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Атасевен Эрай из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
30'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тошич Душко выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
28'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье в офсайде
28'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
28'
Негредо Альваро из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Пепе Кеплер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
25'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
25'
Негредо Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
24'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
24'
Пепе Кеплер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Ларссон Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
23'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
23'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
23'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
23'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
22'
Медель Гари из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
22'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Талиска Андерсон пострадал.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Негредо Альваро бьет в цель!
20'
Плохо сыграл Минейро Сержиньо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Атасевен Эрай из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
19'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Отличные скиллы показывает Байрам Омер, обводя своих соперников
17'
Сиссоко Абдулвхаид выбил мяч подальше от ворот.
17'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Джевикер Айкут выбил мяч подальше от ворот.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Куарежма Рикарду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Лукач Милан взял и забрал мяч на выходе
14'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
13'
Сиссоко Абдулвхаид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Бешикташ
12'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Османпаша Джанер из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Медель Гари пострадал.
Фол, нарушение
10'
Медель Гари из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Селезнёв Евгений пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
10'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пепе Кеплер из команды Бешикташ.
9'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
9'
Отличные скиллы показывает Ларссон Даниэль, обводя своих соперников
8'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает пас партнеру.
8'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
7'
Сиссоко Абдулвхаид коснулся мяча рукой.
7'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
6'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
6'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Селезнёв Евгений коснулся мяча рукой.
5'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Османпаша Джанер выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Эркин Джанер сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Бабель Райан из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
1'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Акхизар Беледье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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