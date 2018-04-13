Стадион: Spor Toto Akhisar Stadyumu Зрители: 10800
0:3
Конец матча
0:1
3' ГолБабель Райан
0:2
20' ГолНегредо Альваро
0:3
48' ГолБабель Райан
49' Желтая карточкаНегредо Альваро
Второй тайм
93'
Кыса Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Адриано Коррея выбил мяч подальше от ворот.
93'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Адриано Коррея из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Муянги Биа Джеффри пострадал.
92'
92'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
92'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
91'
Байрам Омер ошибается в защите.
91'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
90'
Арслан Толгай-Али наказан за толчок Османпаша Джанер
89'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
88'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
87'
87'
Отличные скиллы показывает Эркин Джанер, обводя своих соперников
86'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ в офсайде
86'
Медель Гари из команды Бешикташ делает пас партнеру.
85'
Атасевен Эрай из команды Акхизар Беледье в офсайде
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
83'
Отличный пас сделал Кыса Билал из команды Акхизар Беледье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
82'
82'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Вида Домагой
81'
Должен был быть гол! Куарежма Рикарду имел отличный шанс, но Лукач Милан не дал голу состоятся!
80'
Опасность! Тошич Душко из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье.
80'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
80'
Опасность! Бабель Райан из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
79'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Муянги Биа Джеффри из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
79'
79'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Пектемек Мустафа
77'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье в офсайде
77'
77'
Тактическая замена. Талиска Андерсон уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
77'
Судья сигнализирует, что Байрам Омер из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Адриано Коррея
76'
76'
76'
Муянги Биа Джеффри из команды Акхизар Беледье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
76'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Негредо Альваро из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
75'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
75'
Судья сигнализирует, что Негредо Альваро из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Османпаша Джанер
75'
74'
73'
Тактическая замена. Сиссоко Абдулвхаид уходит с поля и его заменяет Муянги Биа Джеффри
72'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
72'
ШАНС! Атасевен Эрай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Пепе Кеплер ошибается в защите.
71'
71'
Тошич Душко из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
70'
70'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Бабель Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
67'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
66'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье.
66'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
66'
66'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
64'
Тошич Душко нанес удар чуть мимо. Близко!
64'
63'
63'
63'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Эркин Джанер выбил мяч подальше от ворот.
62'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Кыса Билал пострадал.
62'
Сиссоко Абдулвхаид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
61'
61'
Минейро Сержиньо не смог попасть в створ ударом издали
61'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье делает навес прямо в штрафную.
61'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 10800 болельщиков
60'
Тактическая замена. Селезнёв Евгений уходит с поля и его заменяет Кыса Билал
60'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
59'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ подал угловой слева.
59'
59'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Негредо Альваро из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
59'
Энрике Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
58'
Выглядело как неплохой момент. Эркин Джанер из команды Бешикташ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
58'
58'
57'
Пепе Кеплер выбил мяч подальше от ворот.
57'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
57'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
56'
56'
Атасевен Эрай из команды Акхизар Беледье нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
56'
Плохо сыграл Пепе Кеплер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Отличные скиллы показывает Минейро Сержиньо, обводя своих соперников
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
55'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
55'
Медель Гари не смог попасть в створ ударом издали
55'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
54'
Судья сигнализирует, что Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
53'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Куарежма Рикарду наказан за толчок Лукач Милан
53'
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
52'
Байрам Омер ошибается в защите.
52'
52'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
51'
51'
Фабрисио Агосто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Эркин Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Хатчинсон Атиба пострадал.
50'
50'
Адриано Коррея выбил мяч подальше от ворот.
49'
Негредо Альваро получил желтую карточку от судьи
49'
Негредо Альваро из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Ларссон Даниэль пострадал.
49'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
49'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье в офсайде
48'
Пепе Кеплер сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Бабель Райан из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
48'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
47'
Должен был быть гол! Куарежма Рикарду имел отличный шанс, но Лукач Милан не дал голу состоятся!
47'
Негредо Альваро из команды Бешикташ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
47'
Адриано Коррея из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Бешикташ играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Талиска Андерсон пострадал.
48'
48'
48'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
47'
Шанс! Талиска Андерсон из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
47'
47'
47'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
47'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье делает навес прямо в штрафную.
45'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
45'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Судья сигнализирует, что Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
43'
43'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
43'
43'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
42'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
42'
41'
41'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Судья сигнализирует, что Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
40'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Эркин Джанер выбил мяч подальше от ворот.
39'
Так близко к голу! Юмлу Мустафа имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фабрисио Агосто!
39'
Байрам Омер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Тошич Душко из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Селезнёв Евгений пострадал.
39'
38'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Фабрисио Агосто пострадал.
38'
Минейро Сержиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
37'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Энрике Пауло пострадал.
36'
Келеш Кадир получил травму и заменен. Энрике Пауло выходит на поле.
36'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Хатчинсон Атиба пострадал.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Медель Гари нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Эркин Джанер нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Негредо Альваро пострадал.
33'
Селезнёв Евгений имел все шансы забить, но Фабрисио Агосто сделал отличный сейв!
33'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
33'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
32'
Атасевен Эрай из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
30'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
30'
Тошич Душко выбил мяч подальше от ворот.
28'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье в офсайде
28'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
28'
Негредо Альваро из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Пепе Кеплер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
25'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Негредо Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Пепе Кеплер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Ларссон Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
23'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
23'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
23'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
22'
Медель Гари из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Талиска Андерсон пострадал.
20'
Г О О О О Л - Негредо Альваро бьет в цель!
20'
Плохо сыграл Минейро Сержиньо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
19'
Судья сигнализирует, что Атасевен Эрай из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
19'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
19'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Отличные скиллы показывает Байрам Омер, обводя своих соперников
17'
Сиссоко Абдулвхаид выбил мяч подальше от ворот.
17'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Куарежма Рикарду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
14'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
13'
13'
13'
13'
Сиссоко Абдулвхаид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
11'
Османпаша Джанер из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Медель Гари пострадал.
10'
Медель Гари из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Селезнёв Евгений пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
10'
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пепе Кеплер из команды Бешикташ.
9'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
9'
Отличные скиллы показывает Ларссон Даниэль, обводя своих соперников
8'
8'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает пас партнеру.
8'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Сиссоко Абдулвхаид коснулся мяча рукой.
7'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
6'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
6'
6'
Селезнёв Евгений коснулся мяча рукой.
5'
5'
4'
3'
Эркин Джанер сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Бабель Райан из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
1'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Акхизар Беледье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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