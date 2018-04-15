Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 10593
40' Желтая карточкаАнхель Луис
52' Желтая карточкаДардер Серхи
1:0
54' ГолСуарес Дамиан
57' Желтая карточкаДавид Лопес
59' Желтая карточкаФламини Матьё
61' Вторая желтая карточкаФламини Матьё
Второй тайм
65'
Тактическая замена. Карлос Санчес уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
64'
О, нет. Из многообещающей позиции Морено Херард из команды Эспаньол наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
64'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
64'
63'
Реми Лоик коснулся мяча рукой.
63'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
61'
Фламини Матьё получает вторую желтую карточку. Удаление.
61'
Безумный фол. Фламини Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Морено Херард
61'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Анхель Луис нанес удар, мяч был парирован, но Пау Лопес не удержал его в руках.
61'
Даконам Дьене из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
61'
61'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Судья свистит. Дидак Вилья атаковал сзади соперника. Это Портильо Франсиско заработал своей команде штрафной
59'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Фахир Файсал пострадал.
59'
Фламини Матьё получил желтую карточку от судьи
59'
Безумный фол. Фламини Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Дидак Вилья
57'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
57'
Давид Лопес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
57'
Давид Лопес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Реми Лоик оказался на газоне.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
54'
Фахир Файсал сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Суарес Дамиан из команды Хетафе переиграл вратаря дальним ударом!
52'
Дардер Серхи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Судья свистит. Дардер Серхи атаковал сзади соперника. Это Анхель Луис заработал своей команде штрафной
52'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Карлос Санчес пострадал.
51'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
51'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
ШАНС! Бруно Гонсалес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
48'
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 10593 болельщиков
47'
46'
46'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает неудачный навес.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Наварро Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Портильо Франсиско из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
45'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
44'
Анхель Луис мяч отрикошетил от ворот
44'
Портильо Франсиско навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Дидак Вилья из команды Эспаньол играет слишком грубо. Портильо Франсиско оказался на газоне.
43'
Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
43'
Суарес Дамиан нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Наварро Марк из команды Эспаньол играет слишком грубо. Реми Лоик оказался на газоне.
40'
Анхель Луис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
40'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Эрмосо Марио пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
39'
37'
37'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Карлос Санчес пострадал.
34'
Давид Лопес из команды Эспаньол в офсайде
34'
33'
Даконам Дьене из команды Хетафе играет слишком грубо. Баптистао Лео оказался на газоне.
33'
33'
ШАНС! Реми Лоик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Анхель Луис из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Портильо Франсиско нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
32'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
31'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол играет слишком грубо. Дьедью Амат оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
29'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
23'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает неудачный навес.
22'
22'
Реми Лоик из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Карлос Санчес пострадал.
21'
20'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
20'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
18'
18'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Судья сигнализирует, что Фламини Матьё из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Даконам Дьене из команды Хетафе в офсайде
15'
Фахир Файсал бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
15'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой слева.
15'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
14'
13'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
13'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
12'
Хурадо Хосе Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
12'
Суарес Дамиан из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
12'
Пау Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Дьедью Амат из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
8'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
6'
Даконам Дьене из команды Хетафе в офсайде
6'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
6'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
4'
Давид Лопес из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Анхель Луис пострадал.
4'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
3'
Гуаита Висенте из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
2'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Наварро Марк
2'
Даконам Дьене выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Эспаньол
Хетафе
60% (108)
Ничья:
33.3% (60)
Эспаньол
6.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Хетафе:
36.1% (65)
1:1 Ничья:
27.8% (50)
2:1 Хетафе:
18.9% (34)
0:0 Ничья:
2.8% (5)
0:1 Эспаньол:
2.8% (5)
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