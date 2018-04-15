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Стадион: Зрители: 10593
Хетафе
1:0
Второй тайм: 71'
Эспаньол
0'
40' Желтая карточка
Анхель Луис
52' Желтая карточка
Дардер Серхи
1:0
54' Гол
Суарес Дамиан
57' Желтая карточка
Давид Лопес
59' Желтая карточка
Фламини Матьё
61' Вторая желтая карточка
Фламини Матьё
71'
Второй тайм
65'
Тактическая замена. Карлос Санчес уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
64'
О, нет. Из многообещающей позиции Морено Херард из команды Эспаньол наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
64'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
64'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Реми Лоик коснулся мяча рукой.
63'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
61'
Фламини Матьё получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Фламини Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Морено Херард
61'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Анхель Луис нанес удар, мяч был парирован, но Пау Лопес не удержал его в руках.
61'
Даконам Дьене из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
61'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Дидак Вилья атаковал сзади соперника. Это Портильо Франсиско заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
59'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Фахир Файсал пострадал.
Желтая карточка
59'
Фламини Матьё получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Фламини Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Дидак Вилья
57'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
Желтая карточка
57'
Давид Лопес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
57'
Давид Лопес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Реми Лоик оказался на газоне.
55'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
54'
Фахир Файсал сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Суарес Дамиан из команды Хетафе переиграл вратаря дальним ударом!
Желтая карточка
52'
Дардер Серхи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Дардер Серхи атаковал сзади соперника. Это Анхель Луис заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
52'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Карлос Санчес пострадал.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
51'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Эспаньол
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
ШАНС! Бруно Гонсалес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Эспаньол
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 10593 болельщиков
47'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Хетафе
46'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает неудачный навес.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Хетафе
46'
Наварро Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Удар от ворот произведет Эспаньол
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Портильо Франсиско из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
44'
Анхель Луис мяч отрикошетил от ворот
44'
Портильо Франсиско навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Дидак Вилья из команды Эспаньол играет слишком грубо. Портильо Франсиско оказался на газоне.
43'
Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
43'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
43'
Суарес Дамиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
42'
Наварро Марк из команды Эспаньол играет слишком грубо. Реми Лоик оказался на газоне.
Желтая карточка
40'
Анхель Луис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
40'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Эрмосо Марио пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Удар от ворот произведет Эспаньол
40'
Реми Лоик из команды Хетафе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Офсайд
37'
Реми Лоик из команды Хетафе в офсайде
37'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
35'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Карлос Санчес пострадал.
Офсайд
34'
Давид Лопес из команды Эспаньол в офсайде
34'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Даконам Дьене из команды Хетафе играет слишком грубо. Баптистао Лео оказался на газоне.
33'
Удар от ворот произведет Эспаньол
33'
ШАНС! Реми Лоик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Анхель Луис из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Портильо Франсиско нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
32'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
31'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол играет слишком грубо. Дьедью Амат оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
29'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
28'
Реми Лоик из команды Хетафе в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Эспаньол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Удар от ворот произведет Хетафе
23'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает неудачный навес.
22'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Реми Лоик из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Карлос Санчес пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Хетафе
20'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
20'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
19'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
18'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Фламини Матьё из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
15'
Даконам Дьене из команды Хетафе в офсайде
15'
Фахир Файсал бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
Угловой
15'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой слева.
15'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
14'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
Офсайд
13'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
12'
Хурадо Хосе Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
12'
Суарес Дамиан из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
12'
Пау Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Дьедью Амат из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
7'
Реми Лоик пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
7'
Реми Лоик из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
6'
Даконам Дьене из команды Хетафе в офсайде
6'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
6'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Давид Лопес из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Анхель Луис пострадал.
4'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
3'
Гуаита Висенте из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Наварро Марк
2'
Пау Лопес из команды Эспаньол хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Даконам Дьене выбил мяч подальше от ворот.
1'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Эспаньол
Хетафе
60% (108)
Ничья:
33.3% (60)
Эспаньол
6.7% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Хетафе:
36.1% (65)
Ничья:
27.8% (50)
Хетафе:
18.9% (34)
Ничья:
2.8% (5)
Эспаньол:
2.8% (5)
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