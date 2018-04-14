Стадион: Гран Канария
0:1
Перерыв
0:1
21' ГолОярсабаль Микель
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Ариц Элустондо наказан за толчок Давид Гарсия
48'
Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Давид Гарсия наказан за толчок Виллиан Жозе
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
44'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
43'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
43'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
38'
38'
Этебо Огенекаро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
36'
36'
Тоньо Рамирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
36'
Льоренте Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Эзекиль Имох наказан за толчок Янузай Аднан
35'
Сурутуса Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Эзекиль Имох оказался на газоне.
33'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Давид Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Янузай Аднан, и мяч снова в игре
33'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
33'
Виллиан Жозе нанес удар головой, но Чичисола Леандро спокойно отбил мяч.
33'
32'
Ильяраменди Асьер мяч отрикошетил от ворот
32'
Чичисола Леандро ошибается в защите.
32'
Шанс! Навас Рауль из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
31'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
31'
Этебо Огенекаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Должен был быть гол! Оярсабаль Микель имел отличный шанс, но Чичисола Леандро не дал голу состоятся!
31'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Оярсабаль Микель возвращается на поле, всё в порядке.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Оярсабаль Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
Как он промахнулся? Виллиан Жозе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
25'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Тоньо Рамирес взял и забрал мяч на выходе
25'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
25'
23'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас в офсайде
23'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
21'
Ильяраменди Асьер сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель изменил счет на табло!
21'
ШАНС! Оярсабаль Микель вышел один-на-один с голкипером...
21'
Ильяраменди Асьер выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
21'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
20'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас в офсайде
19'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
18'
17'
После дальнего удара, который нанес Виллиан Жозе мяч отбит вратарем
17'
Тоньо Рамирес взял и забрал мяч на выходе
16'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
14'
Янузай Аднан наказан за толчок Этебо Огенекаро
13'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Оярсабаль Микель пробует нанести удар издали, но Лисоайн Рауль держит все под контролем
12'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
12'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
11'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
11'
Кевин Родригес нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
11'
Тана Домингес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Должен был быть гол! Янузай Аднан имел отличный шанс, но Чичисола Леандро не дал голу состоятся!
10'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
10'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Ильяраменди Асьер наказан за толчок Этебо Огенекаро
8'
Виллиан Жозе наказан за толчок Агиррегарай Матиас
7'
7'
Шанс! Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
7'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
7'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
4'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
3'
3'
Судья сигнализирует, что Навас Рауль из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
17.6% (31)
Ничья:
29.5% (52)
Реал Сосьедад
52.8% (93)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Сосьедад:
30.7% (54)
1:1 Ничья:
25% (44)
0:1 Реал Сосьедад:
12.5% (22)
2:1 Лас-Пальмас:
8% (14)
1:0 Лас-Пальмас:
6.8% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация