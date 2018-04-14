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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 37715
Атлетик Б
2:3
Конец матча
Депортиво
0'
0:1
6' Гол
Адриан Лопес
0:2
14' Гол
Адриан Лопес
1:2
48' Гол
Гарсия Рауль
1:3
53' Гол
Валье Борха
61' Желтая карточка
Гарсия Рауль
2:3
72' Гол
Сусаета Маркель
79' Желтая карточка
Рубен Мартинес
90' Желтая карточка
Йерай Альварес
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Депортиво вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
93'
Глупую желтую получил Йерай Альварес за то, что отбил ногой мяч после свистка
92'
Удар от ворот произведет Депортиво
91'
Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо

Угловой
91'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
90'
Валье Борха из команды Депортиво в офсайде
Фол, нарушение
89'
Адурис Ариц наказан за толчок Луизинью Коррейя
89'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
88'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
88'
Сан-Хосе Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Лукас Перес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
87'
Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом
87'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Депортиво
86'
ШАНС! Йерай Альварес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Угловой
85'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
85'
Москера Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
85'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Наварро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
83'
Луизинью Коррейя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
82'
Гарсия Рауль возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Рубен Мартинес из команды Депортиво сделал отличный сейв!
81'
Иньиго Мартинес нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Мартинес не удержал его в руках.
80'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Борхес Сельсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
80'
Наварро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Удар от ворот произведет Депортиво
Желтая карточка
79'
Судье надоело, что Рубен Мартинес тянет время и он наказал его горчичником
78'
Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
78'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
78'
Гарсия Рауль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Рубен Мартинес перевел мяч на угловой.
Угловой
78'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
78'
Москера Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Тактическая замена. Крон-Дели Микаэль уходит с поля и его заменяет Наварро Фернандо
76'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 37715 болельщиков
76'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
75'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
75'
Валье Борха наказан за толчок Гарсия Рауль
75'
Удар от ворот произведет Депортиво
75'
Борхес Сельсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
74'
Адурис Ариц мяч отрикошетил от ворот
74'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
73'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Описание гола
72'
ГОООООЛ - Сусаета Маркель из команды Атлетик Б забивает из-за штрафной площади
Угловой
72'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
72'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
71'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
70'
Адурис Ариц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
70'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
69'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
69'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
68'
Валье Борха коснулся мяча рукой.
68'
Удар от ворот произведет Депортиво
67'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Депортиво
66'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер
66'
Беньят Эчебария нанес удар чуть мимо. Близко!
66'
Крон-Дели Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
62'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
62'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
Желтая карточка
61'
Гарсия Рауль получает желтую карточку за неспортивное поведение
61'
Лукас Перес из команды Депортиво делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
59'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Вальверде Федерико
58'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Чолак Эмре из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
57'
Хуанфран Морено из команды Депортиво навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Лукас Перес из команды Депортиво делает пас партнеру.
Угловой
56'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
55'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Лукас Перес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
52'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
52'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Шёр Фабиан из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
50'
Гарсия Рауль наказан за толчок Альбентоса Рауль
49'
Плохо сыграл Москера Педро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
48'
Беньят Эчебария сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гарсия Рауль из клуба "Атлетик Б" отправил мяч головой в ворота.
47'
Москера Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
47'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
46'
Этчейта Хавьер получил травму и заменен. Йерай Альварес выходит на поле.
46'
Тактическая замена. Адриан Лопес уходит с поля и его заменяет Валье Борха
46'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Адурис Ариц
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б.
47'
Опасность предотвращена - Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно
47'
Отличные скиллы показывает Лукас Перес, обводя своих соперников
47'
Лукас Перес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Шёр Фабиан выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Борхес Сельсо из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Москера Педро из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Москера Педро атаковал сзади соперника. Это Сусаета Маркель заработал своей команде штрафной
42'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Крон-Дели Микаэль из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
40'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
40'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Лукас Перес из команды Депортиво делает пас партнеру.
Угловой
40'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Лукас Перес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
39'
Этчейта Хавьер возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Этчейта Хавьер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Этчейта Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Крон-Дели Микаэль из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
37'
Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Отличные скиллы показывает Лукас Перес, обводя своих соперников
36'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
35'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
32'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво в офсайде
32'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
31'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
31'
Удар от ворот произведет Депортиво
31'
Как он промахнулся? Де Маркос Оскар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
Отличные скиллы показывает Де Маркос Оскар, обводя своих соперников
31'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
28'
Шанс! Адриан Лопес из команды Депортиво пробил головой, но мимо
28'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Чолак Эмре пострадал.
27'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
27'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
26'
Луизинью Коррейя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
24'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
23'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
23'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Луизинью Коррейя пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
20'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
20'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
20'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Чолак Эмре из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Баленсиага Микель
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Москера Педро атаковал сзади соперника. Это Гарсия Рауль заработал своей команде штрафной
Офсайд
18'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
18'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
18'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Уильямс Иньяки пострадал.
17'
Удар от ворот произведет Депортиво
17'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
16'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
16'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
15'
Депортиво нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Борхес Сельсо сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Адриан Лопес изменил счет на табло!
14'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает передачу одноклубнику.
14'
Чолак Эмре из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
12'
Лукас Перес из команды Депортиво пасует в штрафную, но Кепа Аррисабалага выходит и ловит мяч.
11'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает пас партнеру.
11'
Адриан Лопес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
10'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
10'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
9'
Как он промахнулся? Адриан Лопес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Плохо сыграл Иньиго Мартинес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Хуанфран Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
6'
Шёр Фабиан сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Адриан Лопес из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
6'
Шёр Фабиан из команды Депортиво делает передачу одноклубнику.
Угловой
6'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
6'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Лукас Перес из команды Депортиво навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
4'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Этчейта Хавьер из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Лукас Перес пострадал.
3'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
2'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Адриан Лопес из команды Депортиво в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:3 Депортиво
Атлетик Б
89.8% (159)
Ничья:
6.8% (12)
Депортиво
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
35% (62)
Атлетик Б:
26.6% (47)
Атлетик Б:
22% (39)
Ничья:
4.5% (8)
Депортиво:
2.8% (5)
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