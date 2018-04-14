Стадион: Сан-Мамес Зрители: 37715
0:1
6' ГолАдриан Лопес
0:2
14' ГолАдриан Лопес
1:2
48' ГолГарсия Рауль
1:3
53' ГолВалье Борха
61' Желтая карточкаГарсия Рауль
2:3
72' ГолСусаета Маркель
79' Желтая карточкаРубен Мартинес
90' Желтая карточкаЙерай Альварес
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Депортиво вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Глупую желтую получил Йерай Альварес за то, что отбил ногой мяч после свистка
92'
91'
Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
90'
90'
90'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
90'
Валье Борха из команды Депортиво в офсайде
89'
Адурис Ариц наказан за толчок Луизинью Коррейя
89'
88'
88'
Сан-Хосе Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
87'
Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом
87'
86'
86'
ШАНС! Йерай Альварес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
85'
85'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
85'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
83'
Наварро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Луизинью Коррейя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Гарсия Рауль возвращается на поле, всё в порядке.
82'
82'
82'
82'
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
81'
Рубен Мартинес из команды Депортиво сделал отличный сейв!
81'
Иньиго Мартинес нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Мартинес не удержал его в руках.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Борхес Сельсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Наварро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
79'
Судье надоело, что Рубен Мартинес тянет время и он наказал его горчичником
78'
Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
78'
78'
Гарсия Рауль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Рубен Мартинес перевел мяч на угловой.
78'
78'
78'
77'
Тактическая замена. Крон-Дели Микаэль уходит с поля и его заменяет Наварро Фернандо
76'
76'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 37715 болельщиков
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Валье Борха наказан за толчок Гарсия Рауль
75'
75'
Борхес Сельсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
74'
Адурис Ариц мяч отрикошетил от ворот
74'
73'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
72'
ГОООООЛ - Сусаета Маркель из команды Атлетик Б забивает из-за штрафной площади
72'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
72'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
71'
71'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
70'
Адурис Ариц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
69'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
69'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Валье Борха коснулся мяча рукой.
68'
67'
66'
66'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер
66'
Беньят Эчебария нанес удар чуть мимо. Близко!
66'
Крон-Дели Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
63'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
62'
62'
62'
61'
Гарсия Рауль получает желтую карточку за неспортивное поведение
61'
Лукас Перес из команды Депортиво делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
59'
58'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Вальверде Федерико
58'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Чолак Эмре из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
57'
Хуанфран Морено из команды Депортиво навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
56'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Лукас Перес из команды Депортиво делает пас партнеру.
56'
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
53'
52'
52'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Шёр Фабиан из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Гарсия Рауль наказан за толчок Альбентоса Рауль
49'
Плохо сыграл Москера Педро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
49'
48'
Беньят Эчебария сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гарсия Рауль из клуба "Атлетик Б" отправил мяч головой в ворота.
47'
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
47'
46'
Этчейта Хавьер получил травму и заменен. Йерай Альварес выходит на поле.
46'
Тактическая замена. Адриан Лопес уходит с поля и его заменяет Валье Борха
46'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Адурис Ариц
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б.
47'
Опасность предотвращена - Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно
47'
Отличные скиллы показывает Лукас Перес, обводя своих соперников
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Шёр Фабиан выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Борхес Сельсо из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Москера Педро из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья свистит. Москера Педро атаковал сзади соперника. Это Сусаета Маркель заработал своей команде штрафной
42'
42'
42'
Крон-Дели Микаэль из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
41'
40'
40'
40'
40'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Лукас Перес из команды Депортиво делает пас партнеру.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
40'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
39'
Этчейта Хавьер возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Этчейта Хавьер получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Этчейта Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
37'
Судья сигнализирует, что Крон-Дели Микаэль из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
37'
Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Отличные скиллы показывает Лукас Перес, обводя своих соперников
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
35'
34'
34'
34'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
32'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво в офсайде
32'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
31'
Как он промахнулся? Де Маркос Оскар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
Отличные скиллы показывает Де Маркос Оскар, обводя своих соперников
31'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
28'
Шанс! Адриан Лопес из команды Депортиво пробил головой, но мимо
28'
27'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Чолак Эмре пострадал.
27'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
27'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Луизинью Коррейя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
24'
23'
23'
23'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Луизинью Коррейя пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
20'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Чолак Эмре из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Баленсиага Микель
19'
Судья свистит. Москера Педро атаковал сзади соперника. Это Гарсия Рауль заработал своей команде штрафной
18'
18'
18'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Уильямс Иньяки пострадал.
17'
17'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
16'
16'
15'
Депортиво нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Борхес Сельсо сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Адриан Лопес изменил счет на табло!
14'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает передачу одноклубнику.
14'
Чолак Эмре из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
14'
13'
13'
12'
Лукас Перес из команды Депортиво пасует в штрафную, но Кепа Аррисабалага выходит и ловит мяч.
11'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает пас партнеру.
11'
Адриан Лопес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
10'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
9'
Как он промахнулся? Адриан Лопес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Плохо сыграл Иньиго Мартинес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Хуанфран Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
6'
Шёр Фабиан сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Адриан Лопес из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
6'
Шёр Фабиан из команды Депортиво делает передачу одноклубнику.
6'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
6'
5'
Лукас Перес из команды Депортиво навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
4'
4'
Этчейта Хавьер из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Лукас Перес пострадал.
3'
3'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
2'
2'
2'
1'
Адриан Лопес из команды Депортиво в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Бериццо возглавит "Атлетик" — 22:44
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:3 Депортиво
Атлетик Б
89.8% (159)
Ничья:
6.8% (12)
Депортиво
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетик Б:
35% (62)
1:0 Атлетик Б:
26.6% (47)
2:0 Атлетик Б:
22% (39)
1:1 Ничья:
4.5% (8)
1:2 Депортиво:
2.8% (5)
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