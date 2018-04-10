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Стадион:
Жирона
 
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Бетис
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Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Бетис

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 11 минут, которая состоится 13.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Жирона - Бетис
Жирона
47.4% (46)
Ничья:
34% (33)
Бетис
18.6% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.9% (28)
Жирона:
20.6% (20)
Жирона:
19.6% (19)
Бетис:
10.3% (10)
Жирона:
4.1% (4)
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