Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Бетис

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Стадион: Монтиливи
Предыдущие игры
Жирона (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 08.04.2018 Реал Сосьедад 5:0 Жирона П
- 31.03.2018 Жирона 1:1 Леванте П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 09.03.2018 Жирона 2:0 Депортиво П
- 03.03.2018 Вильярреал 0:2 Жирона П
- 27.02.2018 Жирона 1:0 Сельта П
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 27.01.2018 Малага 0:0 Жирона П
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 13.01.2018 Жирона 6:0 Лас-Пальмас П
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 17.12.2017 Жирона 1:0 Хетафе П
- 11.12.2017 Эспаньол 0:1 Жирона П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 28.11.2017 Леванте 1:1 Жирона КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
Бетис (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 07.04.2018 Бетис 2:0 Эйбар П
- 02.04.2018 Хетафе 0:1 Бетис П
- 17.03.2018 Бетис 3:0 Эспаньол П
- 12.03.2018 Алавес 1:3 Бетис П
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис П
- 01.03.2018 Бетис 0:0 Реал Сосьедад П
- 26.02.2018 Леванте 0:2 Бетис П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 12.02.2018 Депортиво 0:1 Бетис П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 29.01.2018 Сельта 3:2 Бетис П
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 18.12.2017 Малага 0:2 Бетис П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 03.12.2017 Лас-Пальмас 1:0 Бетис П
- 30.11.2017 Бетис 3:5 Кадис КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
Последние игры между собой
Жирона: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|24
|7
|0
|79 - 16
|79
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|51 - 15
|68
|3.
|Валенсия
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|59 - 31
|65
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|77 - 34
|64
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|52 - 53
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 37
|47
|7.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|39 - 50
|46
|8.
|Жирона
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|44 - 48
|44
|9.
|Сельта
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|50 - 43
|43
|10.
|Эйбар
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|36 - 45
|40
|11.
|Хетафе
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|33 - 35
|39
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|56 - 52
|37
|14.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|26 - 39
|36
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|26 - 38
|36
|16.
|Алавес
|Заявка
|31
|11
|2
|18
|28 - 45
|35
|17.
|Леванте
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|28 - 45
|31
|18.
|Депортиво
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|29 - 63
|23
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|22 - 63
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|31
|4
|5
|22
|19 - 48
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - БетисДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 11 минут, которая состоится 13.04.2018.
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Прогнозы на матч Жирона - Бетис
Жирона
47.4% (46)
Ничья:
34% (33)
Бетис
18.6% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.9% (28)
1:0 Жирона:
20.6% (20)
2:1 Жирона:
19.6% (19)
1:2 Бетис:
10.3% (10)
2:0 Жирона:
4.1% (4)
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