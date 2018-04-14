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  5. Примера
Стадион:
Леганес
0:0
Перерыв
Сельта
0'
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Бустинса Унаи наказан за толчок Серхио Альварес II
46'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Браис Мендес из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Рико Диего пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
44'
Аспас Яго из команды Сельта в офсайде
Фол, нарушение
44'
Омар Рамос наказан за толчок Sergi Gomez
43'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
Угловой
43'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
42'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
41'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Мальо Уго
41'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Бустинса Унаи нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
40'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
40'
Хороший удар издали нанес Сальдуа Хосеба, но отличный сейв сделал Серхио Альварес II. Угловой.
Фол, нарушение
39'
Эрасо Хави наказан за толчок Лоботка Станислав
39'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Эрасо Хави из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
39'
Хонни Кастро ошибается в защите.
Фол, нарушение
37'
Сиовас Димитрис из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Браис Мендес заработал фол
36'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Мальо Уго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
Удар от ворот произведет Сельта
35'
Омар Рамос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
34'
Хонни Кастро из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Сальдуа Хосеба заработал фол
33'
Удар от ворот произведет Леганес
33'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Эрасо Хави коснулся мяча рукой.
31'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
30'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Сельта
29'
Сиовас Димитрис из команды Леганес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
28'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
28'
Удивительный сейв сделал Серхио Альварес II из команды Сельта! А был бы точно гол!
28'
Сиовас Димитрис оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Серхио Альварес II перевел мяч на угловой.
Фол, нарушение
27'
Кабраль Густаво наказан за толчок Эрасо Хави
Офсайд
27'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта в офсайде
26'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Омар Рамос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
24'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Систо Пионе заработал фол
23'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
20'
Васс Даниэль наказан за толчок Рико Диего
19'
Удар от ворот произведет Сельта
19'
Рико Диего из команды Леганес делает неудачный навес.
18'
Удар от ворот произведет Леганес
18'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
18'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Браис Мендес наказан за толчок Рико Диего
16'
Герреро Мигель Анхель пробует нанести удар издали, но Серхио Альварес II держит все под контролем
16'
Перес Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
15'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
Фол, нарушение
13'
Эрнандес Пабло II наказан за толчок Эрасо Хави
13'
Почти гол! Аспас Яго пробил головой по воротам, но Куэльяр Иван спас!
12'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
10'
Рико Диего наказан за толчок Васс Даниэль
10'
Удар от ворот произведет Сельта
9'
Шанс! Сиовас Димитрис из команды Леганес пробил головой, но мимо
9'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Систо Пионе из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
8'
Удар от ворот произведет Сельта
8'
Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
8'
Гумбау Херард нанес удар головой, но Серхио Альварес II спокойно отбил мяч.
Угловой
7'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой слева.
7'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
5'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
5'
Удар от ворот произведет Сельта
5'
Удар от ворот произведет Леганес
5'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
4'
ШАНС! Герреро Мигель Анхель вышел один-на-один с голкипером...
4'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
4'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Сельта
Леганес
18% (32)
Ничья:
35.4% (63)
Сельта
46.6% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32% (57)
Сельта:
23% (41)
Сельта:
16.9% (30)
Леганес:
9.6% (17)
Леганес:
7.3% (13)
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