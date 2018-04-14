Стадион: Бутарке
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бустинса Унаи наказан за толчок Серхио Альварес II
46'
46'
Браис Мендес из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Рико Диего пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
44'
Омар Рамос наказан за толчок Sergi Gomez
43'
43'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
43'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
42'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Мальо Уго
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Бустинса Унаи нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
40'
Хороший удар издали нанес Сальдуа Хосеба, но отличный сейв сделал Серхио Альварес II. Угловой.
39'
Эрасо Хави наказан за толчок Лоботка Станислав
39'
39'
Эрасо Хави из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
39'
Хонни Кастро ошибается в защите.
37'
Сиовас Димитрис из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Браис Мендес заработал фол
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
35'
Омар Рамос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
34'
Хонни Кастро из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Сальдуа Хосеба заработал фол
33'
33'
32'
Эрасо Хави коснулся мяча рукой.
31'
31'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
30'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Сиовас Димитрис из команды Леганес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
28'
Удивительный сейв сделал Серхио Альварес II из команды Сельта! А был бы точно гол!
28'
Сиовас Димитрис оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Серхио Альварес II перевел мяч на угловой.
27'
Кабраль Густаво наказан за толчок Эрасо Хави
27'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта в офсайде
26'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Омар Рамос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
25'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Систо Пионе заработал фол
23'
21'
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
Васс Даниэль наказан за толчок Рико Диего
19'
19'
Рико Диего из команды Леганес делает неудачный навес.
18'
18'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
18'
17'
Браис Мендес наказан за толчок Рико Диего
16'
Герреро Мигель Анхель пробует нанести удар издали, но Серхио Альварес II держит все под контролем
16'
Перес Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
14'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
13'
Эрнандес Пабло II наказан за толчок Эрасо Хави
13'
Почти гол! Аспас Яго пробил головой по воротам, но Куэльяр Иван спас!
12'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
10'
Рико Диего наказан за толчок Васс Даниэль
10'
9'
Шанс! Сиовас Димитрис из команды Леганес пробил головой, но мимо
9'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
9'
Судья сигнализирует, что Систо Пионе из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
8'
8'
Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
8'
Гумбау Херард нанес удар головой, но Серхио Альварес II спокойно отбил мяч.
7'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой слева.
7'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Лоботка Станислав наказан за толчок Герреро Мигель Анхель
5'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
5'
5'
5'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
4'
ШАНС! Герреро Мигель Анхель вышел один-на-один с голкипером...
4'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
4'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Сельта
Леганес
18% (32)
Ничья:
35.4% (63)
Сельта
46.6% (83)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32% (57)
1:2 Сельта:
23% (41)
0:1 Сельта:
16.9% (30)
1:0 Леганес:
9.6% (17)
2:1 Леганес:
7.3% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация