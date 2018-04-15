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  5. Примера
Стадион:
Эйбар
0:1
Второй тайм: 49'
Алавес
0'
0:1
5' Гол
Гвидетти Джон
44' Желтая карточка
Жунка Давид
49'
Второй тайм
Фол, нарушение
48'
Гвидетти Джон наказан за толчок Рамис Иван
48'
Удар от ворот произведет Алавес
48'
Рамис Иван из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
47'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Пина Томас наказан за толчок Жунка Давид
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
46'
Гвидетти Джон из команды Алавес в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Желтая карточка
44'
Жунка Давид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Жунка Давид грубо играет против соперника. Пострадал Собрино Рубен
44'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
42'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
42'
Пенья Рубен из команды Эйбар навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
41'
Пина Томас из команды Алавес играет слишком грубо. Папа Диоп оказался на газоне.
41'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Гарсия Дани грубо играет против соперника. Пострадал Ману Гарсия
39'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
39'
Инуи Такаси из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Травма, повреждение
39'
Пина Томас возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Пина Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Пина Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Удар от ворот произведет Эйбар
35'
Удар от ворот произведет Алавес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
Удар от ворот произведет Алавес
34'
Педро Леон не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Жунка Давид
33'
Удар от ворот произведет Алавес
32'
Шанс! Педро Леон из команды Эйбар пробил головой, но мимо
32'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
28'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
28'
Педро Леон из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
27'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
25'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
25'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Гарсия Дани из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Алавес
22'
Гарсия Дани из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Эли Родриго из команды Алавес играет слишком грубо. Кике Гарсия оказался на газоне.
21'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Собрино Рубен из команды Алавес играет слишком грубо. Гарсия Дани оказался на газоне.
20'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Пина Томас наказан за толчок Папа Диоп
20'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лагуардия Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
19'
Папа Диоп из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Собрино Рубен пострадал.
18'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Педраса Альфонсо из команды Алавес в офсайде
17'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
15'
Хороший удар издали нанес Педро Леон, но отличный сейв сделал Пачеко Фернандо. Угловой.
Фол, нарушение
15'
Ману Гарсия из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Кике Гарсия пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
13'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жунка Давид из команды Эйбар.
13'
Жунка Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Педраса Альфонсо из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Педраса Альфонсо из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Эйбар
11'
Гвидетти Джон из команды Алавес делает неудачный навес.
10'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Папа Диоп нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Педраса Альфонсо из команды Алавес играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Рамис Иван из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
7'
Удар от ворот произведет Алавес
7'
Жунка Давид из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Собрино Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Гвидетти Джон изменил счет на табло!
5'
Собрино Рубен из команды Алавес делает пас партнеру.
5'
Собрино Рубен из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
3'
Удар от ворот произведет Алавес
2'
Арбилья Анайц решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
1'
Ману Гарсия из команды Алавес играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
1'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Алавес
Эйбар
76.4% (136)
Ничья:
19.7% (35)
Алавес
3.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Эйбар:
36.5% (65)
Эйбар:
29.8% (53)
Ничья:
16.3% (29)
Эйбар:
6.2% (11)
Алавес:
3.4% (6)
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