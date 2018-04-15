Стадион: Ипуруа
0:1
5' ГолГвидетти Джон
44' Желтая карточкаЖунка Давид
Второй тайм
48'
Гвидетти Джон наказан за толчок Рамис Иван
48'
48'
Рамис Иван из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
47'
47'
Пина Томас наказан за толчок Жунка Давид
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гвидетти Джон из команды Алавес в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
44'
Жунка Давид получил желтую карточку от судьи
44'
Безумный фол. Жунка Давид грубо играет против соперника. Пострадал Собрино Рубен
44'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
42'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
42'
Пенья Рубен из команды Эйбар навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
Пина Томас из команды Алавес играет слишком грубо. Папа Диоп оказался на газоне.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
Безумный фол. Гарсия Дани грубо играет против соперника. Пострадал Ману Гарсия
39'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
39'
Инуи Такаси из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Пина Томас возвращается на поле, всё в порядке.
39'
39'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Пина Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Пина Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Удар от ворот произведет Эйбар
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
34'
Педро Леон не смог попасть в створ ударом издали
34'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Жунка Давид
33'
32'
Шанс! Педро Леон из команды Эйбар пробил головой, но мимо
32'
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
28'
28'
28'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
28'
Педро Леон из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
27'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
27'
Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
25'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
25'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Гарсия Дани из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
22'
22'
Гарсия Дани из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Эли Родриго из команды Алавес играет слишком грубо. Кике Гарсия оказался на газоне.
21'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Собрино Рубен из команды Алавес играет слишком грубо. Гарсия Дани оказался на газоне.
20'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Пина Томас наказан за толчок Папа Диоп
20'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лагуардия Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Папа Диоп из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Собрино Рубен пострадал.
18'
17'
Педраса Альфонсо из команды Алавес в офсайде
17'
16'
16'
16'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
15'
Хороший удар издали нанес Педро Леон, но отличный сейв сделал Пачеко Фернандо. Угловой.
15'
Ману Гарсия из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Кике Гарсия пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
13'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жунка Давид из команды Эйбар.
13'
Жунка Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Педраса Альфонсо из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Педраса Альфонсо из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
12'
11'
Удар от ворот произведет Эйбар
11'
Гвидетти Джон из команды Алавес делает неудачный навес.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Папа Диоп нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Педраса Альфонсо из команды Алавес играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
8'
Судья сигнализирует, что Рамис Иван из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
7'
7'
Жунка Давид из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Собрино Рубен сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Гвидетти Джон изменил счет на табло!
5'
Собрино Рубен из команды Алавес делает пас партнеру.
5'
Собрино Рубен из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
3'
2'
Арбилья Анайц решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
1'
Ману Гарсия из команды Алавес играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Алавес
Эйбар
76.4% (136)
Ничья:
19.7% (35)
Алавес
3.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эйбар:
36.5% (65)
2:1 Эйбар:
29.8% (53)
1:1 Ничья:
16.3% (29)
2:0 Эйбар:
6.2% (11)
1:2 Алавес:
3.4% (6)
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