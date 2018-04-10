Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Леванте

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
Леванте (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 08.04.2018 Леванте 2:1 Лас-Пальмас П
- 31.03.2018 Жирона 1:1 Леванте П
- 16.03.2018 Леванте 2:1 Эйбар П
- 10.03.2018 Хетафе 0:1 Леванте П
- 04.03.2018 Леванте 1:1 Эспаньол П
- 01.03.2018 Алавес 1:0 Леванте П
- 26.02.2018 Леванте 0:2 Бетис П
- 21.02.2018 Леванте 1:1 Уфа ТМК
- 18.02.2018 Реал Сосьедад 3:0 Леванте П
- 11.02.2018 Валенсия 3:1 Леванте П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Депортиво 2:2 Леванте П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 14.01.2018 Леванте 0:1 Сельта П
- 11.01.2018 Леванте 0:2 Эспаньол КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Эспаньол 1:2 Леванте КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М Примера
- 08.05.2016 Леванте 2:1 Атлетико М Примера
- 02.01.2016 Атлетико М 1:0 Леванте Примера
- 10.05.2015 Леванте 2:2 Атлетико М Примера
- 03.01.2015 Атлетико М 3:1 Леванте Примера
- 04.05.2014 Леванте 2:0 Атлетико М Примера
- 21.12.2013 Атлетико М 3:2 Леванте Примера
- 20.01.2013 Атлетико М 2:0 Леванте Примера
- 20.08.2012 Леванте 1:1 Атлетико М Примера
- 08.04.2012 Леванте 2:0 Атлетико М Примера
- 20.11.2011 Атлетико М 3:2 Леванте Примера
- 24.04.2011 Атлетико М 4:1 Леванте Примера
- 04.12.2010 Леванте 2:0 Атлетико М Примера
- 16.03.2008 Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион
- 28.10.2007 Леванте 0:1 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|24
|7
|0
|79 - 16
|79
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|51 - 15
|68
|3.
|Валенсия
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|59 - 31
|65
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|77 - 34
|64
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|52 - 53
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 37
|47
|7.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|39 - 50
|46
|8.
|Жирона
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|44 - 48
|44
|9.
|Сельта
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|50 - 43
|43
|10.
|Эйбар
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|36 - 45
|40
|11.
|Хетафе
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|33 - 35
|39
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|56 - 52
|37
|14.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|26 - 39
|36
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|26 - 38
|36
|16.
|Алавес
|Заявка
|31
|11
|2
|18
|28 - 45
|35
|17.
|Леванте
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|28 - 45
|31
|18.
|Депортиво
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|29 - 63
|23
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|22 - 63
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|31
|4
|5
|22
|19 - 48
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - ЛевантеДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 16 минут, которая состоится 15.04.2018.
Новости матча
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Торрес покидает "Атлетико" — 15:51
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Прогнозы на матч Атлетико М - Леванте
Атлетико М
92% (80)
Ничья:
3.4% (3)
Леванте
4.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
51.7% (45)
3:0 Атлетико М:
12.6% (11)
1:0 Атлетико М:
10.3% (9)
2:1 Атлетико М:
8% (7)
3:1 Атлетико М:
5.7% (5)
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