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Стадион:
Атлетико М
 
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Леванте
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Леванте

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 16 минут, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Леванте
Атлетико М
92% (80)
Ничья:
3.4% (3)
Леванте
4.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
51.7% (45)
Атлетико М:
12.6% (11)
Атлетико М:
10.3% (9)
Атлетико М:
8% (7)
Атлетико М:
5.7% (5)
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