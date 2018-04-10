Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вильярреал

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
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Севилья (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
Вильярреал (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 09.04.2018 Вильярреал 1:3 Атлетик Б П
- 01.04.2018 Малага 1:0 Вильярреал П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 11.03.2018 Лас-Пальмас 0:2 Вильярреал П
- 03.03.2018 Вильярреал 0:2 Жирона П
- 28.02.2018 Эйбар 1:0 Вильярреал П
- 25.02.2018 Вильярреал 1:0 Хетафе П
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Эспаньол 1:1 Вильярреал П
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 10.02.2018 Вильярреал 1:2 Алавес П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья Примера
- 05.02.2017 Севилья 0:0 Вильярреал Примера
- 28.08.2016 Вильярреал 0:0 Севилья Примера
- 13.03.2016 Севилья 4:2 Вильярреал Примера
- 31.10.2015 Вильярреал 2:1 Севилья Примера
- 22.03.2015 Вильярреал 0:2 Севилья Примера
- 19.03.2015 Севилья 2:1 Вильярреал Лига Европы
- 12.03.2015 Вильярреал 1:3 Севилья Лига Европы
- 26.10.2014 Севилья 2:1 Вильярреал Примера
- 04.05.2014 Севилья 0:0 Вильярреал Примера
- 21.12.2013 Вильярреал 1:2 Севилья Примера
- 05.02.2012 Севилья 1:2 Вильярреал Примера
- 10.09.2011 Вильярреал 2:2 Севилья Примера
- 24.04.2011 Севилья 3:2 Вильярреал Примера
- 19.01.2011 Севилья 3:0 Вильярреал Кубок Короля
- 12.01.2011 Вильярреал 3:3 Севилья Кубок Короля
- 05.12.2010 Вильярреал 1:0 Севилья Примера
- 28.03.2010 Вильярреал 3:0 Севилья Примера
- 08.11.2009 Севилья 3:2 Вильярреал Примера
- 03.05.2009 Вильярреал 0:2 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|24
|7
|0
|79 - 16
|79
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|51 - 15
|68
|3.
|Валенсия
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|59 - 31
|65
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|77 - 34
|64
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|52 - 53
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 37
|47
|7.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|39 - 50
|46
|8.
|Жирона
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|44 - 48
|44
|9.
|Сельта
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|50 - 43
|43
|10.
|Эйбар
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|36 - 45
|40
|11.
|Хетафе
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|33 - 35
|39
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|56 - 52
|37
|14.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|26 - 39
|36
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|26 - 38
|36
|16.
|Алавес
|Заявка
|31
|11
|2
|18
|28 - 45
|35
|17.
|Леванте
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|28 - 45
|31
|18.
|Депортиво
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|29 - 63
|23
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|22 - 63
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|31
|4
|5
|22
|19 - 48
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - ВильярреалДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 32 минуты, которая состоится 14.04.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Вильярреал
Севилья
79.1% (72)
Ничья:
13.2% (12)
Вильярреал
7.7% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
50.5% (46)
2:0 Севилья:
13.2% (12)
1:0 Севилья:
9.9% (9)
1:1 Ничья:
7.7% (7)
1:2 Вильярреал:
6.6% (6)
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