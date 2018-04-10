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Стадион:
Севилья
 
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Вильярреал
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вильярреал

До начала игры осталось 2 дня 8 часов 32 минуты, которая состоится 14.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Вильярреал
Севилья
79.1% (72)
Ничья:
13.2% (12)
Вильярреал
7.7% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
50.5% (46)
Севилья:
13.2% (12)
Севилья:
9.9% (9)
Ничья:
7.7% (7)
Вильярреал:
6.6% (6)
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