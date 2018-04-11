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Стадион:
ПСЖ
 
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Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монако

До начала игры осталось 2 дня 20 часов, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Монако
ПСЖ
88.6% (78)
Ничья:
4.5% (4)
Монако
6.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
42% (37)
ПСЖ:
18.2% (16)
ПСЖ:
14.8% (13)
ПСЖ:
4.5% (4)
ПСЖ:
3.4% (3)
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