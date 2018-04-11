Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монако

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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
Монако (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 07.04.2018 Монако 2:1 Нант Л1
- 04.04.2018 Ренн 1:1 Монако Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 23.03.2018 Монако 4:1 Дженоа ТМК
- 16.03.2018 Монако 2:1 Лилль Л1
- 09.03.2018 Страсбург 1:3 Монако Л1
- 02.03.2018 Монако 2:1 Бордо Л1
- 24.02.2018 Тулуза 3:3 Монако Л1
- 16.02.2018 Монако 4:0 Дижон Л1
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Лига 1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок
- 26.04.2017 ПСЖ 5:0 Монако Кубок Франции
- 01.04.2017 Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 28.08.2016 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1
- 20.03.2016 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1
- 30.08.2015 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1
- 04.03.2015 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Франции
- 01.03.2015 Монако 0:0 ПСЖ Лига 1
- 05.10.2014 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 10.02.2014 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
- 22.09.2013 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 07.05.2011 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
- 18.12.2010 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1
- 01.05.2010 Монако 0:1 ПСЖ Кубок
- 20.01.2010 ПСЖ 0:1 Монако Лига 1
- 13.09.2009 Монако 2:0 ПСЖ Лига 1
- 30.05.2009 ПСЖ 0:0 Монако Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|96 - 22
|84
|2.
|Монако
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|77 - 34
|70
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|69 - 36
|63
|4.
|Марсель
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|64 - 38
|63
|5.
|Ренн
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 38
|47
|6.
|Ницца
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|43 - 44
|46
|7.
|Монпелье
|Заявка
|32
|10
|16
|6
|31 - 26
|46
|8.
|Нант
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|31 - 35
|44
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|37 - 45
|43
|10.
|Генгам
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|36 - 46
|41
|11.
|Дижон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|45 - 60
|41
|12.
|Бордо
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|36 - 42
|40
|13.
|Амьен
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|29 - 35
|37
|14.
|Анже
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|37 - 43
|36
|15.
|Кан
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|23 - 42
|35
|16.
|Страсбург
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|38 - 57
|34
|17.
|Тулуза
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|29 - 44
|30
|18.
|Труа
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|25 - 46
|29
|19.
|Лилль
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|31 - 51
|28
|20.
|Метц
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|29 - 63
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - МонакоДо начала игры осталось 2 дня 20 часов, которая состоится 15.04.2018.
Новости матча
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"ПСЖ" интересуется Салахом — 17:21
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Прогнозы на матч ПСЖ - Монако
ПСЖ
88.6% (78)
Ничья:
4.5% (4)
Монако
6.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ПСЖ:
42% (37)
2:0 ПСЖ:
18.2% (16)
3:1 ПСЖ:
14.8% (13)
3:2 ПСЖ:
4.5% (4)
1:0 ПСЖ:
3.4% (3)
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