  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Базель
1:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
28' Желтая карточка
Бергстрём Эмиль
43' Желтая карточка
Штокер Валентин
45' Желтая карточка
Думбия Сулейман
57' Желтая карточка
Буа Кевин
1:0
74' Гол
Эльюнусси Мохамед
83' Желтая карточка
Манзамби Нефтали
90'+4
Второй тайм
87'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Лакруа Лео выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Neftali Manzambi получил желтую карточку от судьи
83'
Грасcхоппер делает замену. Таипи Гьелбрим уходит с поля, а Байрами Недим выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед бьет в цель!
70'
Базель делает замену. Буа Кевин уходит с поля, а Neftali Manzambi выходит на его замену.
70'
Грасcхоппер делает замену. Джуричин Марко уходит с поля, а Хеффрен Суарес выходит на его замену.

61'
Базель делает замену. Штокер Валентин уходит с поля, а Ван Волфсвинкель Рикки выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
34'
Грасcхоппер делает замену. Лаванши Нума уходит с поля, а Bujar Lika выходит на его замену.
Желтая карточка
28'
Бергстрём Эмиль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация