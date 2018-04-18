- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
Конец матча
28' Желтая карточкаБергстрём Эмиль
43' Желтая карточкаШтокер Валентин
45' Желтая карточкаДумбия Сулейман
57' Желтая карточкаБуа Кевин
1:0
74' ГолЭльюнусси Мохамед
83' Желтая карточкаМанзамби Нефтали
|
28'
43'
45'
57'
74'
1:0
83'
Состав команд
17
Сухи
Марек
25
Риверос
Блас
20
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
14
Лаванши
Нума
28
Petar
Pusic
19
Кодро
Кенан
Базель 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 25 Риверос Блас Защитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Нападающий
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- 33 Буа Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 27 Манзамби Нефтали Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- 11 Noah Okafor
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Грасcхоппер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 20 Сейнсбери Трент Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- 10 Андерсен Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 24 Bujar Lika Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- 5 Aleksandar Cvetkovic
- Главный тренер: Mathias Walther
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Базель: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Грасcхоппер: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель Суперлига
- 30.09.2017 Грасcхоппер 0:0 Базель Суперлига
- 10.08.2017 Базель 3:2 Грасcхоппер Суперлига
- 28.05.2017 Грасcхоппер 1:3 Базель Суперлига
- 18.03.2017 Базель 1:0 Грасcхоппер Суперлига
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель Суперлига
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 25.05.2016 Базель 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 14.02.2016 Грасcхоппер 0:4 Базель Суперлига
- 08.11.2015 Базель 2:3 Грасcхоппер Суперлига
- 25.07.2015 Грасcхоппер 2:3 Базель Суперлига
- 02.05.2015 Базель 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.02.2015 Грасcхоппер 2:4 Базель Суперлига
- 01.11.2014 Базель 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 13.09.2014 Грасcхоппер 3:1 Базель Суперлига
- 27.04.2014 Базель 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 23.02.2014 Грасcхоппер 1:1 Базель Суперлига
- 07.12.2013 Базель 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 21.07.2013 Грасcхоппер 1:1 Базель Суперлига
- 26.05.2013 Грасcхоппер 1:0 Базель Суперлига
Базель
Грасcхоппер
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|71 - 32
|69
|2.
|Базель
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|52 - 24
|58
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|30
|14
|3
|13
|45 - 57
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 43
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|39 - 36
|40
|6.
|Лугано
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|30 - 44
|35
|7.
|Тун
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|45 - 56
|33
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 42
|32
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|41 - 54
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|38 - 47
|28
Второй тайм
87'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Лакруа Лео выходит на его замену.
83'
Neftali Manzambi получил желтую карточку от судьи
83'
Грасcхоппер делает замену. Таипи Гьелбрим уходит с поля, а Байрами Недим выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед бьет в цель!
70'
Грасcхоппер делает замену. Джуричин Марко уходит с поля, а Хеффрен Суарес выходит на его замену.
61'
Базель делает замену. Штокер Валентин уходит с поля, а Ван Волфсвинкель Рикки выходит на его замену.
57'
Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
43'
Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
34'
Грасcхоппер делает замену. Лаванши Нума уходит с поля, а Bujar Lika выходит на его замену.
28'
Бергстрём Эмиль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация