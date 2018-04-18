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Стадион:
Тун
2:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
22' Желтая карточка
Нуху Касим
0:1
27' Гол
Нсаме Жан-Пьер
31' Желтая карточка
Шпильман Марвин
1:1
58' Пенальти
Шпильман Марвин
2:1
61' Гол
Гельми Рой
65' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
2:2
82' Гол
Фасснахт Кристиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
82'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
81'
Янг Бойз делает замену. Эбишер Мишель уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
81'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Каблан Крис выходит на его замену.
81'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Каблан Крис выходит на его замену.
72'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.

71'
Янг Бойз делает замену. Ассале Рожер уходит с поля, а Оаро Гийом выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Нсаме Жан-Пьер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Гельми Рой бьет в цель!
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Шпильман Марвин из команды Тун забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Нуху Касим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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