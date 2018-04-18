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Стадион: Арена Тун
22' Желтая карточкаНуху Касим
0:1
27' ГолНсаме Жан-Пьер
31' Желтая карточкаШпильман Марвин
1:1
58' ПенальтиШпильман Марвин
2:1
61' ГолГельми Рой
65' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
2:2
82' ГолФасснахт Кристиан
|
22'
27'
0:1
31'
58'
1:1
61'
2:1
65'
82'
2:2
Состав команд
14
Гельми
Рой
19
Шик
Торстен
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
17
Ассале
Рожер
Тун 3-5-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 34 Суттер Никола Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 23 Timo Righetti Защитник
- 31 Гларнер Штефан Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Нападающий
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 20 Каблан Крис Защитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 28 Хузер Робин Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 4 Miguel Rodrigues I
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 19 Шик Торстен Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 27 Тейшейра Педру Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- 39 Leo Seydoux
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
Последние игры между собой
Тун: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига
- 25.05.2016 Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 20.02.2016 Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига
- 27.09.2015 Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 09.08.2015 Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига
- 19.04.2015 Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига
- 01.03.2015 Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.11.2014 Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 10.08.2014 Янг Бойз 1:1 Тун Суперлига
- 15.05.2014 Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 02.02.2014 Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига
- 08.12.2013 Тун 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 28.07.2013 Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига
- 01.06.2013 Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига
Тун
Янг Бойз
-
4 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|71 - 32
|69
|2.
|Базель
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|52 - 24
|58
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|30
|14
|3
|13
|45 - 57
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 43
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|39 - 36
|40
|6.
|Лугано
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|30 - 44
|35
|7.
|Тун
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|45 - 56
|33
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 42
|32
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|41 - 54
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|38 - 47
|28
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
81'
Янг Бойз делает замену. Эбишер Мишель уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
81'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Каблан Крис выходит на его замену.
81'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Каблан Крис выходит на его замену.
72'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
71'
Янг Бойз делает замену. Ассале Рожер уходит с поля, а Оаро Гийом выходит на его замену.
65'
Нсаме Жан-Пьер получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Гельми Рой бьет в цель!
58'
Г О О О О Л - Шпильман Марвин из команды Тун забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
22'
Нуху Касим получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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