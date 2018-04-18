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Стадион:
Сьон
0:1
Конец матча
Лугано
0'
25' Желтая карточка
Jetmir Krasniqi
39' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
0:1
64' Гол
Янко Марк
82' Желтая карточка
Учан Салих
84' Желтая карточка
Чрнигой Домен
84' Желтая карточка
Вечеи Балинт
89' Вторая желтая карточка
Саббатини Джонатан
90'+5
Второй тайм
89'
Саббатини Джонатан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
84'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Чрнигой Домен получил желтую карточку от судьи
82'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Пиччинокки Марио выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Учан Салих получил желтую карточку от судьи
79'
Сьон делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Alexander Succar выходит на его замену.

76'
Лугано делает замену. Мариани Давид уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
75'
Сьон делает замену. Bastien Toma уходит с поля, а Гргич Анто выходит на его замену.
68'
Лугано делает замену. Jetmir Krasniqi уходит с поля, а Амузи Стэнли выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Янко Марк бьет в цель!
61'
Сьон делает замену. Касами Пайтим уходит с поля, а Учан Салих выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Jetmir Krasniqi получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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