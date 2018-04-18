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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Турбийон
25' Желтая карточкаJetmir Krasniqi
39' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
0:1
64' ГолЯнко Марк
82' Желтая карточкаУчан Салих
84' Желтая карточкаЧрнигой Домен
84' Желтая карточкаВечеи Балинт
89' Вторая желтая карточкаСаббатини Джонатан
|
25'
64'
0:1
82'
84'
84'
Состав команд
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
70
Кунья
Матеус
21
Янко
Марк
Сьон 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 7 Димарко Федерико Защитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 17 Alexander Succar Нападающий
- 44 Yanick Hofer
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Лугано 4-4-2
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 27 Jetmir Krasniqi Полузащитник
- 8 Мариани Давид Нападающий
- 21 Янко Марк Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- 95 Carlo Manicone
- Главный тренер: Guillermo Abascal
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 15.04.2018 Люцерн 0:1 Сьон С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
Лугано (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
Последние игры между собой
Сьон: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Лугано: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон Суперлига
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано Суперлига
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон Суперлига
- 13.05.2017 Сьон 2:0 Лугано Суперлига
- 09.04.2017 Лугано 4:2 Сьон Суперлига
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано Суперлига
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон Суперлига
- 23.04.2016 Сьон 3:1 Лугано Суперлига
- 03.04.2016 Лугано 0:6 Сьон Суперлига
- 01.11.2015 Лугано 3:0 Сьон Суперлига
- 13.09.2015 Сьон 3:0 Лугано Суперлига
- 21.11.2010 Лугано 2:3 Сьон Кубок
- 23.01.2010 Лугано 1:2 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
Сьон
Лугано
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|71 - 32
|69
|2.
|Базель
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|52 - 24
|58
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|30
|14
|3
|13
|45 - 57
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 43
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|39 - 36
|40
|6.
|Лугано
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|30 - 44
|35
|7.
|Тун
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|45 - 56
|33
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 42
|32
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|41 - 54
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|38 - 47
|28
Второй тайм
89'
Саббатини Джонатан получает вторую желтую карточку. Удаление.
84'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
84'
Чрнигой Домен получил желтую карточку от судьи
82'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Пиччинокки Марио выходит на его замену.
82'
Учан Салих получил желтую карточку от судьи
79'
Сьон делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Alexander Succar выходит на его замену.
76'
Лугано делает замену. Мариани Давид уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
75'
Сьон делает замену. Bastien Toma уходит с поля, а Гргич Анто выходит на его замену.
68'
Лугано делает замену. Jetmir Krasniqi уходит с поля, а Амузи Стэнли выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Янко Марк бьет в цель!
61'
Сьон делает замену. Касами Пайтим уходит с поля, а Учан Салих выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
25'
Jetmir Krasniqi получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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