- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпик де ла Понтайс
0:1
Конец матча
33' Желтая карточкаГретер Симон
47' Желтая карточкаМарджиотта Франческо
66' Желтая карточкаШнойвли Кристиан
0:1
82' ГолШюрпф Паскаль
90' Желтая карточкаКабрал II
90' Желтая карточкаКлаудио Лустенбергер
90' Желтая карточкаРапп Симоне
|
33'
66'
82'
0:1
87'
90'
90'
Состав команд
88
Кабрал
II
21
Зидан
Энцо
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
Лозанна-Спорт 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 5 Роша Ален Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 88 Кабрал II Защитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 15 Марин Леандро Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 24 Noah Loosli Защитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 25 Шмид Янник Защитник
- 14 Шиндельхольц Николя Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
Люцерн (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 15.04.2018 Люцерн 0:1 Сьон С
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Люцерн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн Суперлига
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 05.02.2017 Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига
- 30.10.2016 Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 11.05.2014 Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига
- 23.03.2014 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига
- 04.12.2013 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии
- 26.10.2013 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига
- 14.07.2013 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 25.05.2013 Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига
- 13.04.2013 Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 01.12.2012 Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 23.09.2012 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига
- 12.05.2012 Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 19.02.2012 Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн Суперлига
- 27.10.2011 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 03.08.2011 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига
Лозанна-Спорт
Люцерн
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|71 - 32
|69
|2.
|Базель
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|52 - 24
|58
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|30
|14
|3
|13
|45 - 57
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|40 - 43
|43
|5.
|Цюрих
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|39 - 36
|40
|6.
|Лугано
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|30 - 44
|35
|7.
|Тун
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|45 - 56
|33
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 42
|32
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|41 - 55
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|38 - 47
|28
Второй тайм
90'
Рапп Симоне получил желтую карточку от судьи
90'
Клаудио Лустенбергер получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кабрал II получил желтую карточку от судьи
87'
Люцерн делает замену. Юрич Томи уходит с поля, а Шмид Янник выходит на его замену.
87'
Лозанна-Спорт делает замену. Марин Леандро уходит с поля, а Жейссманн Жоэль выходит на его замену.
84'
Люцерн делает замену. Шюрпф Паскаль уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
80'
Люцерн делает замену. Кустодио Оливер уходит с поля, а Ruben Vargas выходит на его замену.
73'
Лозанна-Спорт делает замену. Сарате Гонсало уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
67'
Лозанна-Спорт делает замену. Dominik Schmid уходит с поля, а Рапп Симоне выходит на его замену.
66'
Шнойвли Кристиан получил желтую карточку от судьи
47'
Марджиотта Франческо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Гретер Симон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация