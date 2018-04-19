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Стадион:
Лозанна-Спорт
0:1
Конец матча
Люцерн
0'
33' Желтая карточка
Гретер Симон
47' Желтая карточка
Марджиотта Франческо
66' Желтая карточка
Шнойвли Кристиан
0:1
82' Гол
Шюрпф Паскаль
90' Желтая карточка
Кабрал II
90' Желтая карточка
Клаудио Лустенбергер
90' Желтая карточка
Рапп Симоне
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Рапп Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Клаудио Лустенбергер получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кабрал II получил желтую карточку от судьи
87'
Люцерн делает замену. Юрич Томи уходит с поля, а Шмид Янник выходит на его замену.
87'
Лозанна-Спорт делает замену. Марин Леандро уходит с поля, а Жейссманн Жоэль выходит на его замену.

84'
Люцерн делает замену. Шюрпф Паскаль уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
80'
Люцерн делает замену. Кустодио Оливер уходит с поля, а Ruben Vargas выходит на его замену.
73'
Лозанна-Спорт делает замену. Сарате Гонсало уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
67'
Лозанна-Спорт делает замену. Dominik Schmid уходит с поля, а Рапп Симоне выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Шнойвли Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Марджиотта Франческо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Гретер Симон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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