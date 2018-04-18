  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Цюрих
4:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
20' Гол
Винтер Адриан
23' Желтая карточка
Toni Domgjoni
2:0
30' Гол
Родригес Роберто
3:0
34' Гол
Двамена Рафаэль
58' Желтая карточка
Хефти Сильван
4:0
77' Гол
Маркезано Антонио
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Цюрих делает замену. Мауш Яссин уходит с поля, а Maren Haile-Selassie выходит на его замену.
83'
Цюрих делает замену. Бангура Умару уходит с поля, а Mirlind Kryeziu выходит на его замену.
79'
Цюрих делает замену. Алиу Изер уходит с поля, а Мауш Яссин выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
74'
Санкт-Галлен делает замену. Араторе Марко уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.

Желтая карточка
58'
Хефти Сильван получил желтую карточку от судьи
46'
Санкт-Галлен делает замену. Мусаву-Кинг Ирунду уходит с поля, а Cedric Gasser выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт-Галлен делает замену. Чернегг Петер уходит с поля, а Тафер Яннис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Двамена Рафаэль бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Родригес Роберто бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Toni Domgjoni получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Винтер Адриан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация