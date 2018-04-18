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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Летцигрунд
4:0
Конец матча
1:0
20' ГолВинтер Адриан
23' Желтая карточкаToni Domgjoni
2:0
30' ГолРодригес Роберто
3:0
34' ГолДвамена Рафаэль
58' Желтая карточкаХефти Сильван
4:0
77' ГолМаркезано Антонио
|
20'
1:0
23'
30'
2:0
34'
3:0
58'
77'
4:0
79'
Состав команд
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
13
Неф
Алайн
21
Алиу
Изер
28
Toko
III
13
Иттен
Седрик
Цюрих 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 13 Неф Алайн Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 21 Алиу Изер Полузащитник
- 3 Toni Domgjoni Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 31 Mirlind Kreyziu Защитник
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 28 Tobias Schaettin Полузащитник
- 19 Мауш Яссин Полузащитник
- 20 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Гёнитцер Сильван Защитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 57 Stefan Lapcevic
- 58 Cedric Gasser
- Главный тренер: Контини Джорджо
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
- 20.01.2018 Хайдук 4:1 Цюрих ТМК
- 17.01.2018 Габала 0:1 Цюрих ТМК
- 10.01.2018 Шаффхаузен 2:0 Цюрих ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Санкт-Галлен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига
- 09.09.2017 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 29.01.2017 Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи. Клубы
- 27.10.2016 Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок
- 16.05.2016 Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига
- 02.04.2016 Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.10.2015 Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 09.08.2015 Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига
- 18.04.2015 Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.02.2015 Санкт-Галлен 1:4 Цюрих Суперлига
- 07.02.2015 Санкт-Галлен 1:4 Цюрих Суперлига
- 26.10.2014 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 31.08.2014 Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига
- 10.05.2014 Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 09.02.2014 Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига
- 04.12.2013 Санкт-Галлен 0:1 Цюрих Кубок Швейцарии
- 01.12.2013 Санкт-Галлен 2:1 Цюрих Суперлига
- 25.08.2013 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.04.2013 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига
Цюрих
Санкт-Галлен
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|71 - 32
|69
|2.
|Базель
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|52 - 24
|58
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|30
|14
|3
|13
|45 - 57
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 43
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|39 - 36
|40
|6.
|Лугано
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|30 - 44
|35
|7.
|Тун
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|45 - 56
|33
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 42
|32
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|41 - 54
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|38 - 47
|28
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Цюрих делает замену. Мауш Яссин уходит с поля, а Maren Haile-Selassie выходит на его замену.
83'
Цюрих делает замену. Бангура Умару уходит с поля, а Mirlind Kryeziu выходит на его замену.
79'
Цюрих делает замену. Алиу Изер уходит с поля, а Мауш Яссин выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
74'
Санкт-Галлен делает замену. Араторе Марко уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
58'
Хефти Сильван получил желтую карточку от судьи
46'
Санкт-Галлен делает замену. Мусаву-Кинг Ирунду уходит с поля, а Cedric Gasser выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт-Галлен делает замену. Чернегг Петер уходит с поля, а Тафер Яннис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Двамена Рафаэль бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Родригес Роберто бьет в цель!
23'
Toni Domgjoni получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Винтер Адриан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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