Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 17372
37' Желтая карточкаХефферсон Лерма
90' Желтая карточкаАдриан Гонсалес
1:0
90' ГолБоатенг Эммануэль
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Отличный командный гол!
93'
Лукич Саша сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Боатенг Эммануэль из команды Леванте забил гол! Легко это для такого игрока, как Боатенг Эммануэль
93'
Лукич Саша из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
93'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Лопес Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Росалес Роберто из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
92'
Адриан Гонсалес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Адриан Гонсалес из команды Малага играет слишком грубо. Рохер Марти оказался на газоне.
91'
91'
Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Леванте пробил головой, но мимо
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
ШАНС! Рохер Марти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
89'
89'
89'
88'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Бастон Борха нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Буэно Альберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
87'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Росалес Роберто из команды Малага сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Адриан Гонсалес мяча так и не получил
86'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
84'
Постиго Серхио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Идейе Браун уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
83'
Тактическая замена. Кампанья Хосе уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
82'
82'
Отличный пас сделал Торрес Мигель из команды Малага. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
79'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Буэно Альберто
77'
77'
76'
Кампанья Хосе из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
76'
76'
75'
Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Матч возобновится спорным мячом
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
73'
Моралес Луис из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Идейе Браун из команды Малага опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
71'
71'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
71'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
71'
Хефферсон Лерма мяч отрикошетил от ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Тактическая замена. Лопес Иван уходит с поля и его заменяет Джейсон
69'
Рохер Марти из команды Леванте попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
69'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает отличный кросс...
69'
Тактическая замена. Ласен Мехди уходит с поля и его заменяет Итурра Мануэль
68'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Идейе Браун из команды Малага плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
67'
Отличные скиллы показывает Росалес Роберто, обводя своих соперников
67'
66'
Лопес Иван наказан за толчок Росалес Роберто
66'
Идейе Браун из команды Малага опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
65'
Лестьенн Максим из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Чори Кастро
63'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Постиго Серхио из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Идейе Браун из команды Малага направляет мяч в штрафную площадку, но Ойер Оласабаль выбегает и ловит мяч
62'
61'
61'
Лестьенн Максим из команды Малага плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Адриан Гонсалес из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
60'
60'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Рохер Марти из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Ласен Мехди пострадал.
59'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лопес Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Эрнандес Луис наказан за толчок Боатенг Эммануэль
58'
57'
57'
Какой промах! Коке Хорхе II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
57'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Чори Кастро коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
54'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
54'
Торрес Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
54'
Росалес Роберто наказан за толчок Боатенг Эммануэль
53'
Лопес Иван из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Ролан Диего из команды Малага сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Робер Суарес ошибается в защите.
53'
52'
52'
Лопес Педро не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Боатенг Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
49'
Хефферсон Лерма из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
46'
Кампанья Хосе пробует нанести удар издали, но Роберто Хименес держит все под контролем
46'
Идейе Браун из команды Малага в офсайде
46'
Тактическая замена. Кабако Эрик уходит с поля и его заменяет Постиго Серхио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
Кампанья Хосе из команды Леванте в офсайде
46'
Хефферсон Лерма из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Ласен Мехди из команды Малага опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Лопес Иван из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Ролан Диего из команды Малага играет слишком грубо. Кабако Эрик оказался на газоне.
44'
44'
43'
43'
43'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
43'
Лопес Иван из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Игроки ФК "Малага" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
42'
Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Какой промах! Микель Игнаси имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
41'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
41'
Адриан Гонсалес мяч отрикошетил от ворот
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Судья сигнализирует, что Боатенг Эммануэль из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Микель Игнаси
39'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Ролан Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Хефферсон Лерма сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
37'
Безумный фол. Хефферсон Лерма грубо играет против соперника. Пострадал Ролан Диего
36'
Судья сигнализирует, что Чори Кастро из команды Малага поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
36'
35'
Лопес Педро из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает пас партнеру.
35'
Опасность! Лопес Педро из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Судья свистит. Идейе Браун атаковал сзади соперника. Это Кампанья Хосе заработал своей команде штрафной
34'
Лестьенн Максим из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
34'
Безумный фол. Адриан Гонсалес грубо играет против соперника. Пострадал Лопес Иван
33'
Леванте совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
Идейе Браун из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Опасность! Микель Игнаси из команды Малага отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
32'
Идейе Браун из команды Малага сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
32'
Отличные скиллы показывает Идейе Браун, обводя своих соперников
31'
Ролан Диего выбил мяч подальше от ворот.
30'
Лопес Педро из команды Леванте играет слишком грубо. Чори Кастро оказался на газоне.
30'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Лестьенн Максим из команды Малага плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Чори Кастро из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
Рохер Марти из команды Леванте находит одноклубника четким пасом пяткой.
29'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает пас партнеру.
28'
Моралес Луис из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
28'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
27'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Малага поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
27'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Адриан Гонсалес из команды Малага отправил кросс в штрафную...
27'
26'
26'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
26'
Кампанья Хосе из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
26'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Чори Кастро бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
25'
Плохо сыграл Кабако Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
25'
Лестьенн Максим из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
25'
Идейе Браун нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
24'
Лестьенн Максим из команды Малага делает пас партнеру.
24'
Лопес Иван наказан за толчок Росалес Роберто
23'
23'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Лопес Иван из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
21'
Ролан Диего из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
19'
Так близко к голу! Идейе Браун имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ойер Оласабаль!
19'
Росалес Роберто из команды Малага делает отличный кросс...
18'
16'
16'
Рохер Марти из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Отличные скиллы показывает Рохер Марти, обводя своих соперников
15'
15'
Судья свистит. Эрнандес Луис атаковал сзади соперника. Это Боатенг Эммануэль заработал своей команде штрафной
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Чори Кастро из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Кампанья Хосе коснулся мяча рукой.
14'
13'
Лопес Педро пробует нанести удар издали, но Роберто Хименес держит все под контролем
13'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Судья сигнализирует, что Адриан Гонсалес из команды Малага поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
11'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Микель Игнаси пострадал.
10'
10'
Ролан Диего не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
8'
8'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
8'
Чори Кастро мяч отрикошетил от ворот
8'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Малага совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
4'
Ролан Диего наказан за толчок Хефферсон Лерма
4'
3'
ШАНС! Лопес Иван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
2'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Судья сигнализирует, что Адриан Гонсалес из команды Малага поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 1:0 Малага
Леванте
72.8% (131)
Ничья:
21.7% (39)
Малага
5.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Леванте:
36.7% (66)
2:1 Леванте:
25% (45)
1:1 Ничья:
16.1% (29)
2:0 Леванте:
9.4% (17)
0:0 Ничья:
3.3% (6)
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