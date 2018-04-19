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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 17372
Леванте
1:0
Конец матча
Малага
0'
37' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
90' Желтая карточка
Адриан Гонсалес
1:0
90' Гол
Боатенг Эммануэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Отличный командный гол!
93'
Лукич Саша сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Боатенг Эммануэль из команды Леванте забил гол! Легко это для такого игрока, как Боатенг Эммануэль
93'
Лукич Саша из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
93'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

93'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Лопес Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Росалес Роберто из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
92'
Адриан Гонсалес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
92'
Адриан Гонсалес из команды Малага играет слишком грубо. Рохер Марти оказался на газоне.
91'
Удар от ворот произведет Малага
91'
Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Леванте пробил головой, но мимо
91'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Малага
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
ШАНС! Рохер Марти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
89'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
89'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Малага
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Бастон Борха нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Буэно Альберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
87'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Росалес Роберто из команды Малага сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Адриан Гонсалес мяча так и не получил
86'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
86'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
84'
Постиго Серхио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Идейе Браун уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
83'
Тактическая замена. Кампанья Хосе уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
82'
Удар от ворот произведет Леванте
82'
Отличный пас сделал Торрес Мигель из команды Малага. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
79'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Малага
77'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Буэно Альберто
77'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Джейсон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Кампанья Хосе из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
76'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Малага
75'
Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Матч возобновится спорным мячом
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Моралес Луис из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
73'
Идейе Браун из команды Малага опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
71'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
71'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
71'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
71'
Хефферсон Лерма мяч отрикошетил от ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Тактическая замена. Лопес Иван уходит с поля и его заменяет Джейсон
69'
Рохер Марти из команды Леванте попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
69'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает отличный кросс...
69'
Тактическая замена. Ласен Мехди уходит с поля и его заменяет Итурра Мануэль
68'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Идейе Браун из команды Малага плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
67'
Отличные скиллы показывает Росалес Роберто, обводя своих соперников
67'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Лопес Иван наказан за толчок Росалес Роберто
Фол, нарушение
66'
Идейе Браун из команды Малага опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
65'
Лестьенн Максим из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Чори Кастро
63'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Постиго Серхио из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Идейе Браун из команды Малага направляет мяч в штрафную площадку, но Ойер Оласабаль выбегает и ловит мяч
62'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Леванте
61'
Лестьенн Максим из команды Малага плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Адриан Гонсалес из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Удар от ворот произведет Малага
60'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
60'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
59'
Рохер Марти из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Ласен Мехди пострадал.
59'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лопес Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Эрнандес Луис наказан за толчок Боатенг Эммануэль
58'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Малага
57'
Какой промах! Коке Хорхе II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
57'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Чори Кастро коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
54'
Торрес Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
53'
Лопес Иван из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Ролан Диего из команды Малага сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Робер Суарес ошибается в защите.
53'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Малага
52'
Лопес Педро не смог попасть в створ ударом издали
51'
Удар от ворот произведет Малага
51'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Боатенг Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
49'
Хефферсон Лерма из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
46'
Кампанья Хосе пробует нанести удар издали, но Роберто Хименес держит все под контролем
Офсайд
46'
Идейе Браун из команды Малага в офсайде
46'
Тактическая замена. Кабако Эрик уходит с поля и его заменяет Постиго Серхио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
46'
Кампанья Хосе из команды Леванте в офсайде
46'
Хефферсон Лерма из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
46'
Ласен Мехди из команды Малага опасно и грубо сыграл. Хефферсон Лерма пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Лопес Иван из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
44'
Ролан Диего из команды Малага играет слишком грубо. Кабако Эрик оказался на газоне.
44'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
44'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
43'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
43'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
43'
Лопес Иван из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Игроки ФК "Малага" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
42'
Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Леванте
41'
Какой промах! Микель Игнаси имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
41'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
41'
Адриан Гонсалес мяч отрикошетил от ворот
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Боатенг Эммануэль из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Микель Игнаси
39'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Ролан Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
37'
Хефферсон Лерма сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Хефферсон Лерма грубо играет против соперника. Пострадал Ролан Диего
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Чори Кастро из команды Малага поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
36'
Удар от ворот произведет Малага
35'
Лопес Педро из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает пас партнеру.
35'
Опасность! Лопес Педро из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Идейе Браун атаковал сзади соперника. Это Кампанья Хосе заработал своей команде штрафной
34'
Лестьенн Максим из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
34'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Адриан Гонсалес грубо играет против соперника. Пострадал Лопес Иван
33'
Леванте совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
Идейе Браун из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Опасность! Микель Игнаси из команды Малага отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
Удар от ворот произведет Леванте
32'
Идейе Браун из команды Малага сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
32'
Отличные скиллы показывает Идейе Браун, обводя своих соперников
31'
Ролан Диего выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
30'
Лопес Педро из команды Леванте играет слишком грубо. Чори Кастро оказался на газоне.
30'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
Удар от ворот произведет Леванте
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Лестьенн Максим из команды Малага плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Чори Кастро из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Удар от ворот произведет Малага
29'
Рохер Марти из команды Леванте находит одноклубника четким пасом пяткой.
29'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает пас партнеру.
28'
Моралес Луис из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Малага поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
27'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Адриан Гонсалес из команды Малага отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
26'
Кампанья Хосе из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Удар от ворот произведет Леванте
26'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Чори Кастро бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
25'
Плохо сыграл Кабако Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Лестьенн Максим из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
25'
Идейе Браун нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
24'
Лестьенн Максим из команды Малага делает пас партнеру.
Фол, нарушение
24'
Лопес Иван наказан за толчок Росалес Роберто
23'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
23'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Малага
21'
Лопес Иван из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
21'
Ролан Диего из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
19'
Так близко к голу! Идейе Браун имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ойер Оласабаль!
19'
Росалес Роберто из команды Малага делает отличный кросс...
18'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Рохер Марти из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Отличные скиллы показывает Рохер Марти, обводя своих соперников
15'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Эрнандес Луис атаковал сзади соперника. Это Боатенг Эммануэль заработал своей команде штрафной
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Чори Кастро из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
14'
Кампанья Хосе коснулся мяча рукой.
14'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Лопес Педро пробует нанести удар издали, но Роберто Хименес держит все под контролем
13'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Адриан Гонсалес из команды Малага поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
Фол, нарушение
11'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Микель Игнаси пострадал.
10'
Удар от ворот произведет Леванте
10'
Ролан Диего не смог попасть в створ ударом издали
10'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
8'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
8'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
8'
Чори Кастро мяч отрикошетил от ворот
8'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
7'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
5'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Малага совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Ролан Диего наказан за толчок Хефферсон Лерма
4'
Удар от ворот произведет Малага
3'
ШАНС! Лопес Иван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Адриан Гонсалес из команды Малага поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 1:0 Малага
Леванте
72.8% (131)
Ничья:
21.7% (39)
Малага
5.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Леванте:
36.7% (66)
Леванте:
25% (45)
Ничья:
16.1% (29)
Леванте:
9.4% (17)
Ничья:
3.3% (6)
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