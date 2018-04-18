Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 12113
0:1
33' ГолЛомбан Давид
33' Желтая карточкаЭрмосо Марио
51' Желтая карточкаХави Лопеc
56' Желтая карточкаСанчес Виктор
57' Желтая карточкаКапа Андер
90' Желтая карточкаПапа Диоп
Новости после матча
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Морено Херард пробил головой, вратарь справился с ударом.
95'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
95'
Оливейра Паулу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи
94'
Папа Диоп из команды Эйбар толкнул локтем оппонента. Это Мелендо Оскар заработал фол
92'
Кике Гарсия из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Давид Лопес пострадал.
92'
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Судья свистит. Карлос Санчес атаковал сзади соперника. Это Кике Гарсия заработал своей команде штрафной
91'
91'
91'
Тактическая замена. Иви Лопес уходит с поля и его заменяет Жунка Давид
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Капа Андер
89'
Судья свистит. Эскаланте Гонсало атаковал сзади соперника. Это Дардер Серхи заработал своей команде штрафной
89'
Дардер Серхи бьет со штрафного в створ, но Дмитрович Марко держит все под контролем
87'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
87'
87'
87'
Игрок из команды Эйбар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
Педро Леон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Тактическая замена. Гарсия Дани уходит с поля и его заменяет Папа Диоп
84'
Судья сигнализирует, что Мелендо Оскар из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Педро Леон
84'
Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
83'
Педро Леон из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
83'
Педро Леон из команды Эйбар делает пас партнеру.
83'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Голкипер мог бы сыграть и получше
82'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
82'
Опасность предотвращена - Оливейра Паулу из команды Эйбар вступил в отбор удачно
82'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Ломбан Давид наказан за толчок Эрмосо Марио
81'
81'
Морено Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
80'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
80'
Тактическая замена. Пенья Рубен уходит с поля и его заменяет Кике Гарсия
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Наварро Марк
79'
Судья свистит. Морено Херард атаковал сзади соперника. Это Ломбан Давид заработал своей команде штрафной
78'
78'
77'
77'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Морено Херард
75'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
75'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
75'
74'
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Дардер Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Гарсия Серхио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
72'
Отличные скиллы показывает Гарсия Серхио, обводя своих соперников
72'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
72'
72'
Педро Леон из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Капа Андер
71'
Карлос Санчес из команды Эспаньол в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Капа Андер, и мяч снова в игре
70'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает пас партнеру.
70'
70'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
69'
67'
67'
Тактическая замена. Санчес Виктор уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Морено Херард пострадал.
64'
63'
63'
Иви Лопес не смог попасть в створ ударом издали
62'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
62'
62'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Морено Херард из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
62'
61'
61'
61'
Шанс! Морено Херард из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
58'
Санчес Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
58'
Капа Андер наказан за толчок Баптистао Лео
57'
Капа Андер получил желтую карточку от судьи
57'
57'
Хордан Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Санчес Виктор получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Санчес Виктор из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Педро Леон пострадал.
56'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кариколь Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Капа Андер из команды Эйбар играет слишком грубо. Гарсия Серхио оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Судья свистит. Хордан Хоан атаковал сзади соперника. Это Карлос Санчес заработал своей команде штрафной
54'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
54'
Морено Херард из команды Эспаньол делает неудачный навес.
53'
53'
Санчес Виктор нанес удар чуть мимо. Близко!
52'
52'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Хави Лопеc получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Педро Леон наказан за толчок Карлос Санчес
49'
Удивительный сейв сделал Дмитрович Марко из команды Эйбар! А был бы точно гол!
49'
Плохо сыграл Хордан Хоан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол подал угловой справа.
48'
Хави Лопеc из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
46'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Гарсия Серхио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
44'
44'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
43'
42'
41'
Баптистао Лео из команды Эспаньол играет слишком грубо. Оливейра Паулу оказался на газоне.
41'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Пенья Рубен наказан за толчок Давид Лопес
38'
38'
38'
Капа Андер из команды Эйбар навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
35'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
34'
Судья свистит. Карлос Санчес атаковал сзади соперника. Это Иви Лопес заработал своей команде штрафной
33'
Судья подбегает и показывает Эрмосо Марио из команды Эспаньол отложенную желтую карточку за фол.
33'
Педро Леон сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ломбан Давид из клуба "Эйбар" отправил мяч головой в ворота.
33'
32'
Педро Леон мяч отрикошетил от ворот
32'
32'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
32'
Педро Леон из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
29'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
28'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
28'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Капа Андер из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Педро Леон из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Отличные скиллы показывает Педро Леон, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Хордан Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
25'
24'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
22'
21'
21'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Карлос Санчес
19'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
18'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
17'
16'
Педро Леон из команды Эйбар делает неудачный навес.
16'
Капа Андер из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Хави Лопеc коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Хордан Хоан из команды Эйбар в офсайде
14'
Судья сигнализирует, что Иви Лопес из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
13'
Хордан Хоан из команды Эйбар в офсайде
12'
12'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
11'
11'
Пенья Рубен из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
10'
9'
8'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
7'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кариколь Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Капа Андер из команды Эйбар играет слишком грубо. Пьятти Пабло оказался на газоне.
6'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
5'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
4'
4'
Баптистао Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Хордан Хоан из команды Эйбар забрасывает мяч в штрафную.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Эйбар
Эспаньол
66.7% (114)
Ничья:
27.5% (47)
Эйбар
5.8% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эспаньол:
33.3% (57)
2:1 Эспаньол:
25.1% (43)
1:1 Ничья:
24.6% (42)
2:0 Эспаньол:
4.7% (8)
1:2 Эйбар:
2.9% (5)
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