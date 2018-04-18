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  5. Примера
Стадион: Зрители: 12113
Эспаньол
0:1
Конец матча
Эйбар
0'
0:1
33' Гол
Ломбан Давид
33' Желтая карточка
Эрмосо Марио
51' Желтая карточка
Хави Лопеc
56' Желтая карточка
Санчес Виктор
57' Желтая карточка
Капа Андер
90' Желтая карточка
Папа Диоп
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Морено Херард пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
95'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
95'
Оливейра Паулу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
94'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи

Фол, нарушение
94'
Папа Диоп из команды Эйбар толкнул локтем оппонента. Это Мелендо Оскар заработал фол
Фол, нарушение
92'
Кике Гарсия из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Давид Лопес пострадал.
92'
Удар от ворот произведет Эспаньол
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Карлос Санчес атаковал сзади соперника. Это Кике Гарсия заработал своей команде штрафной
91'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Тактическая замена. Иви Лопес уходит с поля и его заменяет Жунка Давид
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Капа Андер
Фол, нарушение
89'
Судья свистит. Эскаланте Гонсало атаковал сзади соперника. Это Дардер Серхи заработал своей команде штрафной
89'
Дардер Серхи бьет со штрафного в створ, но Дмитрович Марко держит все под контролем
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
87'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Эспаньол
87'
Игрок из команды Эйбар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
Педро Леон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Тактическая замена. Гарсия Дани уходит с поля и его заменяет Папа Диоп
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Мелендо Оскар из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Педро Леон
84'
Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
83'
Педро Леон из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
83'
Иви Лопес из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Педро Леон из команды Эйбар делает пас партнеру.
83'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
82'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
82'
Опасность предотвращена - Оливейра Паулу из команды Эйбар вступил в отбор удачно
82'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
81'
Ломбан Давид наказан за толчок Эрмосо Марио
Угловой
81'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
81'
Морено Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
80'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
80'
Тактическая замена. Пенья Рубен уходит с поля и его заменяет Кике Гарсия
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Наварро Марк
Фол, нарушение
79'
Судья свистит. Морено Херард атаковал сзади соперника. Это Ломбан Давид заработал своей команде штрафной
78'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Эйбар
77'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Морено Херард
75'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
75'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Дардер Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Гарсия Серхио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
72'
Отличные скиллы показывает Гарсия Серхио, обводя своих соперников
72'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
72'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Педро Леон из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Кариколь Аарон из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Капа Андер
Офсайд
71'
Карлос Санчес из команды Эспаньол в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Капа Андер, и мяч снова в игре
70'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает пас партнеру.
70'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Эспаньол
67'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Санчес Виктор уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
66'
Удар от ворот произведет Эспаньол
66'
Иви Лопес из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
65'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Морено Херард пострадал.
64'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Эспаньол
63'
Иви Лопес не смог попасть в створ ударом издали
62'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
62'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Морено Херард из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
62'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Эйбар
61'
Шанс! Морено Херард из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
60'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
60'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Санчес Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
58'
Капа Андер наказан за толчок Баптистао Лео
Желтая карточка
57'
Капа Андер получил желтую карточку от судьи
57'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Хордан Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
56'
Санчес Виктор получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
56'
Санчес Виктор из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Педро Леон пострадал.
56'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кариколь Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Капа Андер из команды Эйбар играет слишком грубо. Гарсия Серхио оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
55'
Судья свистит. Хордан Хоан атаковал сзади соперника. Это Карлос Санчес заработал своей команде штрафной
54'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
54'
Морено Херард из команды Эспаньол делает неудачный навес.
53'
Удар от ворот произведет Эйбар
53'
Санчес Виктор нанес удар чуть мимо. Близко!
52'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Хави Лопеc получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
51'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
50'
Педро Леон наказан за толчок Карлос Санчес
49'
Удивительный сейв сделал Дмитрович Марко из команды Эйбар! А был бы точно гол!
49'
Плохо сыграл Хордан Хоан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
48'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол подал угловой справа.
48'
Хави Лопеc из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Гарсия Серхио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
44'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
44'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
43'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
43'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Баптистао Лео из команды Эспаньол играет слишком грубо. Оливейра Паулу оказался на газоне.
41'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
39'
Пенья Рубен наказан за толчок Давид Лопес
38'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
38'
Капа Андер из команды Эйбар навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Карлос Санчес атаковал сзади соперника. Это Иви Лопес заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
33'
Судья подбегает и показывает Эрмосо Марио из команды Эспаньол отложенную желтую карточку за фол.
33'
Педро Леон сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ломбан Давид из клуба "Эйбар" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
33'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
32'
Педро Леон мяч отрикошетил от ворот
32'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
32'
Педро Леон из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
28'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Капа Андер из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Педро Леон из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Отличные скиллы показывает Педро Леон, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Хордан Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
25'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
22'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Карлос Санчес
19'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
17'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Педро Леон из команды Эйбар делает неудачный навес.
16'
Капа Андер из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Хави Лопеc коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
15'
Хордан Хоан из команды Эйбар в офсайде
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Иви Лопес из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
Офсайд
13'
Хордан Хоан из команды Эйбар в офсайде
12'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
11'
Удар от ворот произведет Эспаньол
11'
Пенья Рубен из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Эспаньол
Офсайд
8'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
7'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кариколь Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Капа Андер из команды Эйбар играет слишком грубо. Пьятти Пабло оказался на газоне.
6'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
4'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Баптистао Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
4'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Хордан Хоан из команды Эйбар забрасывает мяч в штрафную.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Эйбар
Эспаньол
66.7% (114)
Ничья:
27.5% (47)
Эйбар
5.8% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
33.3% (57)
Эспаньол:
25.1% (43)
Ничья:
24.6% (42)
Эспаньол:
4.7% (8)
Эйбар:
2.9% (5)
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