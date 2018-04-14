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Стадион:
Реал Сосьедад
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Атлетико М

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 29 минут, которая состоится 19.04.2018.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М
Реал Сосьедад
6.4% (5)
Ничья:
12.8% (10)
Атлетико М
80.8% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
47.4% (37)
Атлетико М:
17.9% (14)
Ничья:
10.3% (8)
Атлетико М:
9% (7)
Атлетико М:
3.8% (3)
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