Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Атлетико М

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Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 14.04.2018 Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад П
- 08.04.2018 Реал Сосьедад 5:0 Жирона П
- 01.04.2018 Эйбар 0:0 Реал Сосьедад П
- 17.03.2018 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе П
- 11.03.2018 Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад П
- 04.03.2018 Реал Сосьедад 2:1 Алавес П
- 01.03.2018 Бетис 0:0 Реал Сосьедад П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 22.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 18.02.2018 Реал Сосьедад 3:0 Леванте П
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 02.02.2018 Реал Сосьедад 5:0 Депортиво П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Реал Сосьедад 0:2 Малага П
Атлетико М (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 3
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 04.04.2017 Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера
- 01.03.2016 Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера
- 18.10.2015 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера
- 08.08.2015 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи. Клубы
- 07.04.2015 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 09.11.2014 Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера
- 02.02.2014 Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера
- 01.09.2013 Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера
- 11.03.2013 Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера
- 21.10.2012 Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера
- 02.05.2012 Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 21.01.2012 Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера
- 10.04.2011 Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера
- 21.11.2010 Реал Сосьедад 2:4 Атлетико М Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|25
|7
|0
|81 - 17
|82
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|54 - 15
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|79 - 35
|67
|4.
|Валенсия
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|53 - 53
|52
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|43 - 39
|48
|7.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|41 - 52
|47
|8.
|Жирона
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|44 - 49
|44
|9.
|Сельта
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|50 - 44
|43
|10.
|Хетафе
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 30
|42
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|57 - 52
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|36 - 46
|40
|13.
|Леганес
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|27 - 39
|39
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|35 - 38
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|2
|18
|29 - 45
|38
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|26 - 39
|36
|17.
|Леванте
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|28 - 48
|31
|18.
|Депортиво
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|32 - 65
|26
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 64
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|32
|4
|5
|23
|20 - 50
|17
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Атлетико МДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 29 минут, которая состоится 19.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М
Реал Сосьедад
6.4% (5)
Ничья:
12.8% (10)
Атлетико М
80.8% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
47.4% (37)
0:1 Атлетико М:
17.9% (14)
1:1 Ничья:
10.3% (8)
0:2 Атлетико М:
9% (7)
1:3 Атлетико М:
3.8% (3)
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