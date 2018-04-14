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Стадион:
Депортиво
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - Севилья

До начала игры осталось 1 день 16 часов 41 минуту, которая состоится 17.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Депортиво - Севилья
Депортиво
9.6% (8)
Ничья:
26.5% (22)
Севилья
63.9% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
37.3% (31)
Ничья:
25.3% (21)
Севилья:
14.5% (12)
Севилья:
6% (5)
Депортиво:
4.8% (4)
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