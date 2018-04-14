Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - Севилья

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Предыдущие игры
Депортиво (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 14.04.2018 Атлетик Б 2:3 Депортиво П
- 06.04.2018 Депортиво 3:2 Малага П
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 17.03.2018 Депортиво 1:1 Лас-Пальмас П
- 09.03.2018 Жирона 2:0 Депортиво П
- 03.03.2018 Депортиво 1:1 Эйбар П
- 28.02.2018 Хетафе 3:0 Депортиво П
- 23.02.2018 Депортиво 0:0 Эспаньол П
- 17.02.2018 Алавес 1:0 Депортиво П
- 12.02.2018 Депортиво 0:1 Бетис П
- 02.02.2018 Реал Сосьедад 5:0 Депортиво П
- 27.01.2018 Депортиво 2:2 Леванте П
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Лас-Пальмас 2:3 Депортиво КК
Севилья (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.04.2018 Севилья 2:2 Вильярреал П
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
Последние игры между собой
Депортиво: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Севилья: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво Примера
- 08.04.2017 Севилья 4:2 Депортиво Примера
- 19.11.2016 Депортиво 2:3 Севилья Примера
- 17.04.2016 Севилья 1:1 Депортиво Примера
- 06.12.2015 Депортиво 1:1 Севилья Примера
- 07.03.2015 Депортиво 3:4 Севилья Примера
- 05.10.2014 Севилья 4:1 Депортиво Примера
- 16.02.2013 Севилья 3:1 Депортиво Примера
- 24.09.2012 Депортиво 0:2 Севилья Примера
- 09.08.2012 Севилья 2:0 Депортиво Международные матчи (клубы)
- 14.08.2011 Депортиво 1:1 Севилья Товарищеские матчи. Сборные
- 30.01.2011 Депортиво 3:3 Севилья Примера
- 12.09.2010 Севилья 0:0 Депортиво Примера
- 14.03.2010 Севилья 1:1 Депортиво Примера
- 28.01.2010 Севилья 0:1 Депортиво Кубок Короля
- 21.01.2010 Депортиво 0:3 Севилья Кубок Короля
- 17.10.2009 Депортиво 1:0 Севилья Примера
- 23.05.2009 Севилья 1:0 Депортиво Примера
- 14.01.2009 Депортиво 0:3 Севилья Кубок Короля
- 10.01.2009 Депортиво 1:3 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|25
|7
|0
|81 - 17
|82
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|54 - 15
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|79 - 35
|67
|4.
|Валенсия
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|53 - 53
|52
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|43 - 39
|48
|7.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|41 - 52
|47
|8.
|Жирона
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|44 - 49
|44
|9.
|Сельта
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|50 - 44
|43
|10.
|Хетафе
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 30
|42
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|57 - 52
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|36 - 46
|40
|13.
|Леганес
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|27 - 39
|39
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|35 - 38
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|2
|18
|29 - 45
|38
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|26 - 39
|36
|17.
|Леванте
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|28 - 48
|31
|18.
|Депортиво
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|32 - 65
|26
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 64
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|32
|4
|5
|23
|20 - 50
|17
-
Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - СевильяДо начала игры осталось 1 день 16 часов 41 минуту, которая состоится 17.04.2018.
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Прогнозы на матч Депортиво - Севилья
Депортиво
9.6% (8)
Ничья:
26.5% (22)
Севилья
63.9% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
37.3% (31)
1:1 Ничья:
25.3% (21)
0:1 Севилья:
14.5% (12)
0:2 Севилья:
6% (5)
2:1 Депортиво:
4.8% (4)
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