Стадион: Бенито Вильямарин
1:0
Конец матча
32' Желтая карточкаКальери Хонатан
35' Желтая карточкаХиль Начо
65' Желтая карточкаЛеон Серхио
68' Желтая карточкаМичел Маседо
77' Желтая карточкаМанди Аисса
86' Вторая желтая карточкаМичел Маседо
87' Желтая карточкаХимо Наварро
1:0
90' ГолФирпо Жуниор
90' Желтая карточкаФирпо Жуниор
Новости после матча
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Junior Firpo из команды Бетис слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
94'
Барраган Антонио сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Junior Firpo из клуба "Бетис" отправил мяч головой в ворота.
94'
93'
Барраган Антонио нанес удар чуть мимо. Близко!
93'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Бетис
91'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
91'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
90'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Химо Наварро возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Химо Наварро получил травму и медбригада забирает его с поля.
88'
Санабрия Антонио из команды Бетис в офсайде
87'
Рефери не любит споров - именно за это Химо Наварро сейчас получил желтую
86'
Мичел Маседо получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Мичел Маседо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Гуардадо Андрес пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Тактическая замена. Хиль Начо уходит с поля и его заменяет Эзекиль Имох
84'
Судья сигнализирует, что Барраган Антонио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Кастельяно Дани
83'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Судья сигнализирует, что Тельо Кристиан из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Кастельяно Хави
82'
82'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Амат Хорди из команды Бетис делает пас партнеру.
81'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Амат Хорди и Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис.
81'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Кэмпбелл Джоэль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
78'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас в офсайде
77'
Манди Аисса получил желтую карточку от судьи
77'
Манди Аисса из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Давид Гарсия пострадал.
77'
Барраган Антонио из команды Бетис забрасывает мяч в штрафную.
75'
75'
Опасность! Будебуз Ряд из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Судья сигнализирует, что Будебуз Ряд из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Хиль Начо
74'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Тельо Кристиан мяч отрикошетил от ворот
73'
Junior Firpo из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
72'
Лисоайн Рауль взял и забрал мяч на выходе
72'
72'
Хорошую попытку сделал Санабрия Антонио. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Тельо Кристиан из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Тактическая замена. Хоакин Санчес уходит с поля и его заменяет Санабрия Антонио
70'
Тельо Кристиан из команды Бетис в офсайде
69'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
69'
Кастельяно Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Мичел Маседо получил желтую карточку от судьи
68'
Судья свистит. Мичел Маседо атаковал сзади соперника. Это Junior Firpo заработал своей команде штрафной
67'
Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Висенте Гомес
66'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Леон Серхио уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
65'
Рефери не любит споров - именно за это Леон Серхио сейчас получил желтую
65'
После дальнего удара, который нанес Будебуз Ряд мяч отбит вратарем
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Фабиан Руис из команды Бетис забрасывает мяч в штрафную.
64'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Будебуз Ряд из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
63'
Удар от ворот произведет Бетис
63'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
63'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас.
62'
Хоакин Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Мичел Маседо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
61'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Леон Серхио
60'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
58'
Судья сигнализирует, что Фабиан Руис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
56'
56'
ШАНС! Леон Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Junior Firpo из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Халилович Ален
54'
Тактическая замена. Аквилани Альберто уходит с поля и его заменяет Кастельяно Хави
53'
Леон Серхио из команды Бетис в офсайде
52'
52'
Шанс! Амат Хорди из команды Бетис пробил головой, но мимо
52'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
51'
Лисоайн Рауль отбил мяч на угловой после удара Леон Серхио из штрафной площади.
51'
Барраган Антонио из команды Бетис делает пас партнеру.
51'
Леон Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает пас партнеру.
51'
Леон Серхио нанес удар, мяч был парирован, но Лисоайн Рауль не удержал его в руках.
51'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает пас партнеру.
51'
Гуардадо Андрес из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
50'
Удар от ворот произведет Бетис
49'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Бетис
47'
Леон Серхио из команды Бетис играет слишком грубо. Гальвес Алехандро оказался на газоне.
47'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Судья сигнализирует, что Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Будебуз Ряд не смог попасть в створ ударом издали
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Манди Аисса из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Бартра Марк из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
45'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Junior Firpo из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
43'
Судья сигнализирует, что Бартра Марк из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Кастельяно Дани
42'
Аквилани Альберто наказан за толчок Junior Firpo
40'
Этебо Огенекаро наказан за толчок Хоакин Санчес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Хименес Даниэль взял и забрал мяч на выходе
39'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
39'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
39'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
38'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Хиль Начо
38'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Судья сигнализирует, что Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Junior Firpo
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Хиль Начо получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Хиль Начо грубо играет против соперника. Пострадал Бартра Марк
35'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Бетис
33'
Junior Firpo наказан за толчок Мичел Маседо
32'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
32'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Бартра Марк пострадал.
32'
32'
Гуардадо Андрес не смог попасть в створ ударом издали
32'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Лисоайн Рауль отбил мяч на угловой после удара Леон Серхио из штрафной площади.
31'
Бартра Марк из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Фабиан Руис оказался на газоне.
30'
Кастельяно Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Будебуз Ряд из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
29'
Леон Серхио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Этебо Огенекаро пострадал.
29'
28'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
После дальнего удара, который нанес Леон Серхио мяч отбит вратарем
28'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
27'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Аквилани Альберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
26'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
26'
Junior Firpo из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
25'
Как он промахнулся? Junior Firpo имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
25'
Отличные скиллы показывает Будебуз Ряд, обводя своих соперников
24'
23'
Барраган Антонио из команды Бетис делает неудачный навес.
22'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас в офсайде
22'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Леон Серхио оказался на газоне.
20'
Удар от ворот произведет Бетис
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Головой пробил Кальери Хонатан, но голкипер отбил его в поле!
19'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
17'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
17'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Хоакин Санчес из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
17'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Судья сигнализирует, что Леон Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
16'
Мичел Маседо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Бартра Марк из команды Бетис делает пас партнеру.
16'
Бартра Марк из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
Бартра Марк наказан за толчок Кальери Хонатан
13'
Барраган Антонио из команды Бетис в офсайде
12'
Будебуз Ряд из команды Бетис играет слишком грубо. Халилович Ален оказался на газоне.
11'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Хоакин Санчес оказался на газоне.
11'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
После дальнего удара, который нанес Фабиан Руис мяч отбит вратарем
7'
7'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Леон Серхио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
6'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Гуардадо Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Судья сигнализирует, что Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
2'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Леон Серхио пострадал.
2'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас в офсайде
1'
Судья сигнализирует, что Будебуз Ряд из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Лас-Пальмас
Бетис
91% (161)
Ничья:
5.1% (9)
Лас-Пальмас
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бетис:
38.4% (68)
2:1 Бетис:
22.6% (40)
1:0 Бетис:
16.4% (29)
3:1 Бетис:
7.9% (14)
1:1 Ничья:
4.5% (8)
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