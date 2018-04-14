Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Позже
Предыдущие игры
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Лас-Пальмас 0:3 Реал Мадрид П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
Атлетик Б (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 14.04.2018 Атлетик Б 2:3 Депортиво П
- 09.04.2018 Вильярреал 1:3 Атлетик Б П
- 31.03.2018 Атлетик Б 1:1 Сельта П
- 18.03.2018 Барселона 2:0 Атлетик Б П
- 15.03.2018 Атлетик Б 1:2 Марсель ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетик Б 2:0 Леганес П
- 08.03.2018 Марсель 3:1 Атлетик Б ЛЕ
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Атлетик Б 2:1 Малага П
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 09.02.2018 Атлетик Б 0:0 Лас-Пальмас П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Атлетик Б 0:0 Рудеш ТМК
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид Примера
- 18.03.2017 Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера
- 13.02.2016 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера
- 23.09.2015 Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера
- 07.03.2015 Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера
- 05.10.2014 Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера
- 03.02.2014 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера
- 01.09.2013 Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера
- 14.04.2013 Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера
- 18.11.2012 Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
- 03.05.2012 Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера
- 23.01.2012 Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера
- 09.04.2011 Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера
- 21.11.2010 Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
- 08.05.2010 Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
- 16.01.2010 Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера
- 15.03.2009 Атлетик Б 2:5 Реал Мадрид Примера
- 26.10.2008 Реал Мадрид 3:2 Атлетик Б Примера
- 27.04.2008 Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|25
|7
|0
|81 - 17
|82
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|54 - 15
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|79 - 35
|67
|4.
|Валенсия
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|53 - 53
|52
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|43 - 39
|48
|7.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|41 - 52
|47
|8.
|Жирона
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|44 - 49
|44
|9.
|Сельта
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|50 - 44
|43
|10.
|Хетафе
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 30
|42
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|57 - 52
|40
|12.
|Эйбар
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|36 - 46
|40
|13.
|Леганес
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|27 - 39
|39
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|35 - 38
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|2
|18
|29 - 45
|38
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|26 - 39
|36
|17.
|Леванте
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|28 - 48
|31
|18.
|Депортиво
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|32 - 65
|26
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 64
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|32
|4
|5
|23
|20 - 50
|17
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик БДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 41 минуту, которая состоится 18.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б
Реал Мадрид
89.5% (51)
Ничья:
3.5% (2)
Атлетик Б
7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Мадрид:
35.1% (20)
3:1 Реал Мадрид:
29.8% (17)
2:1 Реал Мадрид:
14% (8)
3:0 Реал Мадрид:
5.3% (3)
0:2 Атлетик Б:
3.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация