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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Атлетик Б
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 41 минуту, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б
Реал Мадрид
89.5% (51)
Ничья:
3.5% (2)
Атлетик Б
7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
35.1% (20)
Реал Мадрид:
29.8% (17)
Реал Мадрид:
14% (8)
Реал Мадрид:
5.3% (3)
Атлетик Б:
3.5% (2)
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