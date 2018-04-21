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Стадион:
Грасcхоппер
4:3
Конец матча
Лугано
0'
1:0
25' Гол
Джуричин Марко
37' Желтая карточка
Petar Pusic
1:1
38' Гол
Карлиньос Жуниор
2:1
48' Гол
Кодро Кенан
3:1
61' Гол
Кодро Кенан
68' Желтая карточка
Думбия Сулейман
3:2
69' Пенальти
Карлиньос Жуниор
84' Желтая карточка
Кодро Кенан
85' Желтая карточка
Големич Владимир
3:3
87' Гол
Карлиньос Жуниор
4:3
88' Гол
Кодро Кенан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Кодро Кенан бьет в цель!
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
80'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Андерсен Лукас выходит на его замену.
74'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.

Описание гола
69'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор из команды Лугано забивает с точки!
Желтая карточка
68'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
64'
Лугано делает замену. Янко Марк уходит с поля, а Carlo Manicone выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Кодро Кенан бьет в цель!
57'
Лугано делает замену. Дапрела Фабио уходит с поля, а Чрнигой Домен выходит на его замену.
53'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Кодро Кенан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Грасcхоппер делает замену. Bujar Lika уходит с поля, а Aleksandar Cvetkovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Petar Pusic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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