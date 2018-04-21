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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Летцигрунд
4:3
Конец матча
1:0
25' ГолДжуричин Марко
37' Желтая карточкаPetar Pusic
1:1
38' ГолКарлиньос Жуниор
2:1
48' ГолКодро Кенан
3:1
61' ГолКодро Кенан
68' Желтая карточкаДумбия Сулейман
3:2
69' ПенальтиКарлиньос Жуниор
84' Желтая карточкаКодро Кенан
85' Желтая карточкаГолемич Владимир
3:3
87' ГолКарлиньос Жуниор
4:3
88' ГолКодро Кенан
|
25'
1:0
37'
38'
1:1
48'
2:1
61'
3:1
68'
69'
3:2
84'
85'
87'
3:3
88'
4:3
Состав команд
24
Bujar
Lika
28
Petar
Pusic
19
Кодро
Кенан
35
Амузи
Стэнли
21
Янко
Марк
Грасcхоппер 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 24 Bujar Lika Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 20 Сейнсбери Трент Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Нападающий
- 23 Sadik Vitija
- 5 Aleksandar Cvetkovic
- Главный тренер: Mathias Walther
Лугано 3-4-2-1
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 5 Големич Владимир Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 35 Амузи Стэнли Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 27 Jetmir Krasniqi Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 15 Eris Abedini
- 95 Carlo Manicone
- Главный тренер: Guillermo Abascal
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
Лугано (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер Суперлига
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер Кубок
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер Суперлига
- 30.04.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано Суперлига
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 08.05.2016 Лугано 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 20.03.2016 Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига
- 06.12.2015 Лугано 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.08.2015 Грасcхоппер 6:1 Лугано Суперлига
- 29.10.2014 Лугано 0:1 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 14.11.2013 Грасcхоппер 2:2 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 18.10.2009 Лугано 1:0 Грасcхоппер Кубок
Грасcхоппер
Лугано
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|71 - 32
|69
|2.
|Базель
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|52 - 24
|58
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|45 - 58
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|40 - 43
|43
|5.
|Цюрих
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|39 - 36
|40
|6.
|Тун
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|46 - 56
|36
|7.
|Лугано
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|33 - 48
|35
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|39 - 45
|35
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|41 - 55
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|38 - 47
|28
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
87'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
85'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
80'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Андерсен Лукас выходит на его замену.
74'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор из команды Лугано забивает с точки!
68'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
61'
57'
Лугано делает замену. Дапрела Фабио уходит с поля, а Чрнигой Домен выходит на его замену.
53'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
48'
46'
Начался второй тайм!
46'
Грасcхоппер делает замену. Bujar Lika уходит с поля, а Aleksandar Cvetkovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
37'
Petar Pusic получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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