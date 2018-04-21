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Стадион:
Санкт-Галлен
0:1
Конец матча
Тун
0'
28' Желтая карточка
Лаупер Сандро
74' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
78' Желтая карточка
Гларнер Штефан
0:1
88' Гол
Гельми Рой
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Гельми Рой бьет в цель!
83'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
79'
Санкт-Галлен делает замену. Буэсс Роман уходит с поля, а Иттен Седрик выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Сигурьонссон Рунар получил желтую карточку от судьи

71'
Санкт-Галлен делает замену. Кукурузович Степан уходит с поля, а Чернегг Петер выходит на его замену.
67'
Тун делает замену. Да Силва Нуну уходит с поля, а Каблан Крис выходит на его замену.
61'
Санкт-Галлен делает замену. Уисс Алан уходит с поля, а Cedric Gasser выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
28'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
27'
Тун делает замену. Феррейру Нельсон уходит с поля, а Тосетти Маттео выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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