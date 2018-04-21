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Стадион: АФГ Арена
0:1
Конец матча
28' Желтая карточкаЛаупер Сандро
74' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
78' Желтая карточкаГларнер Штефан
0:1
88' ГолГельми Рой
|
28'
78'
88'
0:1
Состав команд
28
Toko
III
14
Гельми
Рой
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 56 Jasper van der Werff Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 53 Гёнитцер Сильван Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Хагги Карим Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- 58 Cedric Gasser
- 57 Stefan Lapcevic
- Главный тренер: Контини Джорджо
Тун 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 23 Timo Righetti Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 20 Каблан Крис Защитник
- 28 Хузер Робин Полузащитник
- 19 Дзонлагич Омер Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 4 Miguel Rodrigues I
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 18.04.2018 Цюрих 4:0 Санкт-Галлен С
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
Тун (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 18.04.2018 Тун 2:2 Янг Бойз С
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Тун: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун Суперлига
- 23.04.2017 Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига
- 19.03.2017 Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун Суперлига
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.05.2016 Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.02.2016 Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига
- 08.11.2015 Тун 0:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 22.09.2015 Санкт-Галлен 1:0 Тун Суперлига
- 20.05.2015 Санкт-Галлен 2:1 Тун Суперлига
- 04.04.2015 Тун 4:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.04.2015 Тун 4:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 02.11.2014 Санкт-Галлен 1:0 Тун Суперлига
- 29.10.2014 Санкт-Галлен 2:1 Тун Кубок Швейцарии
- 17.08.2014 Тун 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 27.04.2014 Тун 4:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 22.03.2014 Санкт-Галлен 1:0 Тун Суперлига
- 27.10.2013 Санкт-Галлен 0:0 Тун Суперлига
Санкт-Галлен
Тун
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|71 - 32
|69
|2.
|Базель
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|52 - 24
|58
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|45 - 58
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|40 - 43
|43
|5.
|Цюрих
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|39 - 36
|40
|6.
|Тун
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|46 - 56
|36
|7.
|Лугано
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|33 - 48
|35
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|39 - 45
|35
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|41 - 55
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|38 - 47
|28
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Гельми Рой бьет в цель!
83'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
79'
Санкт-Галлен делает замену. Буэсс Роман уходит с поля, а Иттен Седрик выходит на его замену.
78'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
74'
Сигурьонссон Рунар получил желтую карточку от судьи
71'
Санкт-Галлен делает замену. Кукурузович Степан уходит с поля, а Чернегг Петер выходит на его замену.
67'
Тун делает замену. Да Силва Нуну уходит с поля, а Каблан Крис выходит на его замену.
61'
Санкт-Галлен делает замену. Уисс Алан уходит с поля, а Cedric Gasser выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
28'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
27'
Тун делает замену. Феррейру Нельсон уходит с поля, а Тосетти Маттео выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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