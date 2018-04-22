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Стадион:
Сьон
2:2
Второй тайм: 62'
Базель
0'
0:1
11' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
18' Желтая карточка
Кампо Самуэле
1:1
42' Пенальти
Карлитуш Алберту
44' Желтая карточка
Касами Пайтим
2:1
47' Гол в свои ворота
Сухи Марек
2:2
52' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
60' Желтая карточка
Лакруа Лео
62'
Второй тайм
Желтая карточка
60'
Лакруа Лео получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки бьет в цель!
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Сухи Марек уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Шнойвли Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Касами Пайтим получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Карлитуш Алберту из команды Сьон забивает с точки!
Желтая карточка
18'
Кампо Самуэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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