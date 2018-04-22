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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Турбийон
0:1
11' ГолВан Волфсвинкель Рикки
18' Желтая карточкаКампо Самуэле
1:1
42' ПенальтиКарлитуш Алберту
44' Желтая карточкаКасами Пайтим
2:1
47' Гол в свои воротаСухи Марек
2:2
52' ГолВан Волфсвинкель Рикки
60' Желтая карточкаЛакруа Лео
|
11'
0:1
18'
42'
1:1
44'
47'
2:1
52'
2:2
60'
Состав команд
33
Леняни
Эрмир
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
70
Кунья
Матеус
17
Сухи
Марек
33
Буа
Кевин
Сьон 4-1-4-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Мвенг Фредди Защитник
- 7 Димарко Федерико Защитник
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 94 Адриан Оливейра Полузащитник
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 44 Yanick Hofer
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Базель 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 6 Фрай Фабиан Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Нападающий
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- 33 Буа Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 25 Риверос Блас Защитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 27 Манзамби Нефтали Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- 43 Кайзер Ив
- 11 Noah Okafor
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
- 15.04.2018 Люцерн 0:1 Сьон С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
Базель (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
Последние игры между собой
Сьон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Базель: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон Суперлига
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон Суперлига
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель Суперлига
- 25.05.2017 Базель 3:0 Сьон Кубок
- 18.05.2017 Базель 2:2 Сьон Суперлига
- 12.03.2017 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель Суперлига
- 24.07.2016 Базель 3:0 Сьон Суперлига
- 30.04.2016 Базель 2:1 Сьон Суперлига
- 20.03.2016 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 13.12.2015 Сьон 2:2 Базель Кубок
- 18.10.2015 Сьон 0:2 Базель Суперлига
- 01.08.2015 Базель 3:0 Сьон Суперлига
- 07.06.2015 Базель 0:3 Сьон Switzerland Cup
- 18.04.2015 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 14.02.2015 Базель 1:1 Сьон Суперлига
- 25.10.2014 Базель 1:1 Сьон Суперлига
- 17.08.2014 Сьон 2:3 Базель Суперлига
- 13.04.2014 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 15.02.2014 Базель 1:0 Сьон Суперлига
Сьон
Базель
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:1 Заявка
|31
|22
|6
|3
|74 - 33
|72
|2.
|Базель
|2:2 Заявка
|31
|17
|8
|6
|54 - 26
|59
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|45 - 58
|45
|4.
|Люцерн
|1:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|41 - 44
|44
|5.
|Цюрих
|1:1 Заявка
|31
|10
|11
|10
|40 - 37
|41
|6.
|Тун
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|46 - 56
|36
|7.
|Лугано
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|33 - 48
|35
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|39 - 45
|35
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:3 Заявка
|30
|8
|7
|15
|42 - 58
|31
|10.
|Сьон
|2:2 Заявка
|30
|7
|8
|15
|40 - 49
|29
Второй тайм
60'
Лакруа Лео получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки бьет в цель!
47'
Г О О О О Л - Сухи Марек уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Шнойвли Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Касами Пайтим получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Карлитуш Алберту из команды Сьон забивает с точки!
18'
Кампо Самуэле получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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