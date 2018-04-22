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Стадион: Стад де Суиз
3:1
Второй тайм: 63'
1:0
10' ГолОаро Гийом
2:0
18' ГолФасснахт Кристиан
20' Желтая карточкаБертоне Леонардо
27' Желтая карточкаМонтейру Элтон
3:0
38' ГолОаро Гийом
48' Желтая карточкаФранссон Александер
3:1
60' ГолРапп Симоне
|
10'
1:0
18'
2:0
20'
27'
38'
3:0
60'
3:1
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
24
Noah
Loosli
30
Гетац
Николя
88
Кабрал
II
13
Рапп
Симоне
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 19 Шик Торстен Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Лозанна-Спорт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 24 Noah Loosli Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 30 Гетац Николя Защитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 88 Кабрал II Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 15 Марин Леандро Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +17 =3 -0)
- 18.04.2018 Тун 2:2 Янг Бойз С
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 19.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн С
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Лозанна-Спорт: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига
- 14.10.2017 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 12.03.2017 Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 27.11.2016 Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 01.07.2015 Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Клубы
- 28.06.2014 Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Сборные
- 27.04.2014 Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 16.02.2014 Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 23.11.2013 Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 20.07.2013 Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 28.04.2013 Янг Бойз 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 01.04.2013 Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 25.11.2012 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 26.08.2012 Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 09.04.2012 Янг Бойз 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 04.03.2012 Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 30.10.2011 Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:1 Заявка
|31
|22
|6
|3
|74 - 33
|72
|2.
|Базель
|2:2 Заявка
|31
|17
|8
|6
|54 - 26
|59
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|45 - 58
|45
|4.
|Люцерн
|1:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|41 - 44
|44
|5.
|Цюрих
|1:1 Заявка
|31
|10
|11
|10
|40 - 37
|41
|6.
|Тун
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|46 - 56
|36
|7.
|Лугано
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|33 - 48
|35
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|39 - 45
|35
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:3 Заявка
|30
|8
|7
|15
|42 - 58
|31
|10.
|Сьон
|2:2 Заявка
|30
|7
|8
|15
|40 - 49
|29
Второй тайм
60'
Г О О О О Л - Рапп Симоне бьет в цель!
48'
Франссон Александер получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
27'
Монтейру Элтон получил желтую карточку от судьи
20'
Бертоне Леонардо получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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