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Стадион:
Янг Бойз
3:1
Второй тайм: 63'
Лозанна-Спорт
0'
1:0
10' Гол
Оаро Гийом
2:0
18' Гол
Фасснахт Кристиан
20' Желтая карточка
Бертоне Леонардо
27' Желтая карточка
Монтейру Элтон
3:0
38' Гол
Оаро Гийом
48' Желтая карточка
Франссон Александер
3:1
60' Гол
Рапп Симоне
63'
Второй тайм
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Рапп Симоне бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Франссон Александер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Монтейру Элтон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Бертоне Леонардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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