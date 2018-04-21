Стадион: Фолькспаркштадион
5' Желтая карточкаСеюнджю Чаглар
43' Желтая карточкаШтайнманн Матти
Первый тайм
48'
Кляйндинст Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Сеюнджю Чаглар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Холтби Льюис из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Хёлер Лукас пострадал.
47'
46'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
46'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Шустер Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Штайнманн Матти получил желтую карточку от судьи
43'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Сеюнджю Чаглар нанес удар головой, но Поллерсбек Юлиан спокойно отбил мяч.
42'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
42'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
42'
Хант Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
42'
Поллерсбек Юлиан отбил мяч на угловой после удара Петерсен Нильс из штрафной площади.
42'
Поллерсбек Юлиан ошибается в защите.
42'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
42'
Отличные скиллы показывает Кляйндинст Тим, обводя своих соперников
40'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
40'
Сакаи Готоку из команды Гамбург идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Хант Аарон из команды Гамбург в офсайде
39'
38'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
38'
Отличные скиллы показывает Tatsuya Ito, обводя своих соперников
38'
37'
Хаберер Яник из команды Фрайбург в офсайде
37'
Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе
36'
Хёлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Почти гол! Кляйндинст Тим пробил головой по воротам, но Поллерсбек Юлиан спас!
36'
Хёлер Лукас нанес удар, мяч был парирован, но Поллерсбек Юлиан не удержал его в руках.
35'
Хаберер Яник из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Юнг Гидеон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе
34'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Пападопулос Кирьякос наказан за толчок Петерсен Нильс
33'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Отличные скиллы показывает Хёлер Лукас, обводя своих соперников
33'
Дикмайер Деннис ошибается в защите.
32'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург в офсайде
32'
Костич Филип из команды Гамбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Штайнманн Матти возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург в офсайде
31'
Сеюнджю Чаглар нанес удар головой, но Поллерсбек Юлиан спокойно отбил мяч.
30'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
29'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Холтби Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает навес прямо в штрафную.
29'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Штайнманн Матти получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Сакаи Готоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гульде Мануэль выбил мяч подальше от ворот.
27'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
24'
Отличный пас сделал Сакаи Готоку из команды Гамбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
23'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Сакаи Готоку из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Хаберер Яник пострадал.
22'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
21'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
20'
Шанс! Вальдшмидт Лука из команды Гамбург пробил головой, но мимо
20'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
19'
Сеюнджю Чаглар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
19'
Tatsuya Ito из команды Гамбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
19'
Отличные скиллы показывает Tatsuya Ito, обводя своих соперников
19'
Tatsuya Ito из команды Гамбург идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Холтби Льюис наказан за толчок Хёлер Лукас
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
16'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Хёфлер Николас выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Костич Филип из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Костич Филип из команды Гамбург идет с мячом вперед на обострение...
14'
Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Штайнманн Матти
14'
14'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
13'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Сеюнджю Чаглар пострадал.
13'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает неудачный навес.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
11'
ШАНС! Штайнманн Матти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Плохо сыграл Гульде Мануэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
10'
Холтби Льюис из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
9'
Гюнтер Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
9'
Судья сигнализирует, что Штайнманн Матти из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Шустер Юлиан
6'
6'
Плохо сыграл Сеюнджю Чаглар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Tatsuya Ito из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
6'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Хаберер Яник из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Сакаи Готоку пострадал.
5'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Сеюнджю Чаглар получил желтую карточку от судьи
5'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Костич Филип пострадал.
4'
Штайнманн Матти наказан за толчок Шустер Юлиан
3'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Пападопулос Кирьякос пострадал.
3'
3'
ШАНС! Петерсен Нильс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
2'
Кляйндинст Тим наказан за толчок Штайнманн Матти
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 0:0 Фрайбург
Гамбург
65.3% (111)
Ничья:
27.6% (47)
Фрайбург
7.1% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Гамбург:
28.8% (49)
2:1 Гамбург:
25.9% (44)
1:1 Ничья:
21.8% (37)
2:0 Гамбург:
8.2% (14)
1:2 Фрайбург:
3.5% (6)
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