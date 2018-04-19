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Стадион:
Кёльн
 
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Шальке 04
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Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Шальке 04

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 20 минут, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Кёльн - Шальке 04
Кёльн
7.5% (6)
Ничья:
15% (12)
Шальке 04
77.5% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
45% (36)
Шальке 04:
16.3% (13)
Ничья:
13.8% (11)
Шальке 04:
10% (8)
Кёльн:
5% (4)
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