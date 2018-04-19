Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Шальке 04

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Стадион: Рейн Энерги
Предыдущие игры
Кёльн (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 14.04.2018 Герта 2:1 Кёльн Б
- 07.04.2018 Кёльн 1:1 Майнц Б
- 31.03.2018 Хоффенхайм 6:0 Кёльн Б
- 18.03.2018 Кёльн 2:0 Байер Л Б
- 12.03.2018 Вердер 3:1 Кёльн Б
- 04.03.2018 Кёльн 2:3 Штуттгарт Б
- 25.02.2018 РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Б
- 17.02.2018 Кёльн 1:1 Ганновер 96 Б
- 10.02.2018 Айнтрахт Фр 4:2 Кёльн Б
- 02.02.2018 Кёльн 2:3 Боруссия Д Б
- 27.01.2018 Кёльн 1:1 Аугсбург Б
- 20.01.2018 Гамбург 0:2 Кёльн Б
- 14.01.2018 Кёльн 2:1 Боруссия М Б
- 06.01.2018 Арминия 0:1 Кёльн ТМК
- 06.01.2018 Кёльн 0:0 Герта ТМК
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн КГ
- 16.12.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Б
- 10.12.2017 Кёльн 3:4 Фрайбург Б
- 07.12.2017 Црвена Звезда 1:0 Кёльн ЛЕ
Шальке 04 (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.04.2018 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр КГ
- 15.04.2018 Шальке 04 2:0 Боруссия Д Б
- 07.04.2018 Гамбург 3:2 Шальке 04 Б
- 31.03.2018 Шальке 04 2:0 Фрайбург Б
- 17.03.2018 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 09.03.2018 Майнц 0:1 Шальке 04 Б
- 03.03.2018 Шальке 04 1:0 Герта Б
- 25.02.2018 Байер Л 0:2 Шальке 04 Б
- 17.02.2018 Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 07.02.2018 Шальке 04 1:0 Вольфсбург КГ
- 03.02.2018 Шальке 04 1:2 Вердер Б
- 27.01.2018 Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Б
- 21.01.2018 Шальке 04 1:1 Ганновер 96 Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн КГ
- 16.12.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Б
- 13.12.2017 Шальке 04 3:2 Аугсбург Б
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Б
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 7
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн Кубок Германии
- 02.12.2017 Шальке 04 2:2 Кёльн Бундеслига
- 19.02.2017 Кёльн 1:1 Шальке 04 Бундеслига
- 21.09.2016 Шальке 04 1:3 Кёльн Бундеслига
- 05.03.2016 Кёльн 1:3 Шальке 04 Бундеслига
- 04.10.2015 Шальке 04 0:3 Кёльн Бундеслига
- 10.05.2015 Кёльн 2:0 Шальке 04 Бундеслига
- 13.12.2014 Шальке 04 1:2 Кёльн Бундеслига
- 18.01.2014 Кёльн 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи. Сборные
- 28.01.2012 Кёльн 1:4 Шальке 04 Бундеслига
- 13.08.2011 Шальке 04 5:1 Кёльн Бундеслига
- 14.05.2011 Кёльн 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 18.12.2010 Шальке 04 3:0 Кёльн Бундеслига
- 14.02.2010 Шальке 04 2:0 Кёльн Бундеслига
- 13.09.2009 Кёльн 1:2 Шальке 04 Бундеслига
- 06.03.2009 Шальке 04 1:0 Кёльн Бундеслига
- 26.09.2008 Кёльн 1:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|81 - 22
|75
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|47 - 33
|55
|3.
|Байер Л
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|55 - 37
|51
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|57 - 41
|51
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 42
|47
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|41 - 37
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|55 - 42
|46
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 48
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|27 - 35
|39
|10.
|Герта
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|35 - 35
|39
|11.
|Вердер
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|34 - 36
|37
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Майнц
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|32 - 47
|30
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|26 - 50
|30
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|5
|15
|10
|30 - 37
|30
|17.
|Гамбург
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|23 - 48
|22
|18.
|Кёльн
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 58
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Шальке 04До начала игры осталось 2 дня 9 часов 20 минут, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Кёльн - Шальке 04
Кёльн
7.5% (6)
Ничья:
15% (12)
Шальке 04
77.5% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Шальке 04:
45% (36)
0:1 Шальке 04:
16.3% (13)
1:1 Ничья:
13.8% (11)
0:2 Шальке 04:
10% (8)
2:1 Кёльн:
5% (4)
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