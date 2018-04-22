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Стадион: Зрители: 27110
Аугсбург
1:0
Второй тайм: 90+'
Майнц
0'
1:0
29' Гол
Грегорич Михаэль
29' Желтая карточка
Макс Филипп
66' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
68' Желтая карточка
Максим Александру
76' Желтая карточка
Каиби Франциско
90'+1
Второй тайм
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
90'
Озтунали Левин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Муто Йосинори из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Хорошую попытку сделал Хеллер Марсель. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Муто Йосинори пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Сердар Суат из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
88'
Хак Александер из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Майнц
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Уджа Энтони из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
85'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
84'
Диалло Абду из команды Майнц в офсайде
84'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
Угловой
84'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой слева.
83'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
81'
После дальнего удара, который нанес Озтунали Левин мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Тактическая замена. Донати Джулио уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Хеллер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Майнц
Желтая карточка
76'
Каиби Франциско получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Каиби Франциско грубо играет против соперника. Пострадал Хак Александер
Желтая карточка
69'
Максим Александру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Безумный фол. Максим Александру грубо играет против соперника. Пострадал Хедира Рани
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Максим Александру
67'
Тактическая замена. Латца Данни уходит с поля и его заменяет Максим Александру
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
Желтая карточка
66'
Гоувелеув Джеффри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Гоувелеув Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Де Бласис Пабло
64'
Удар от ворот произведет Аугсбург
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Тактическая замена. Ку Джа-Чхоль уходит с поля и его заменяет Янкер Кристоф
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Ку Джа-Чхоль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Ку Джа-Чхоль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Диалло Абду из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Грегорич Михаэль заработал фол
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Удар от ворот произведет Майнц
Фол, нарушение
57'
Диалло Абду из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Грегорич Михаэль пострадал.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
55'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
54'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
53'
Удар от ворот произведет Аугсбург
53'
ШАНС! Сердар Суат нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
52'
Латца Данни из команды Майнц играет слишком грубо. Шмид Жонатан оказался на газоне.
51'
Ку Джа-Чхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
51'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
51'
Гбамин Жан-Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Гоувелеув Джеффри
49'
Удар от ворот произведет Майнц
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 27110 болельщиков
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
46'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Майнц
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Диалло Абду из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
42'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Де Йонг Найджел
41'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Удар от ворот произведет Майнц
39'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
37'
Диалло Абду из команды Майнц в офсайде
37'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Де Йонг Найджел из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
36'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
36'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Майнц
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Шанс! Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
Угловой
35'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
34'
Грегорич Михаэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Хак Александер
Угловой
33'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
33'
Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Рихтер Марко бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
33'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Аугсбург
32'
Озтунали Левин не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
31'
Донати Джулио возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Донати Джулио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Донати Джулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
29'
Судья подбегает и показывает Макс Филипп из команды Аугсбург отложенную желтую карточку за фол.
29'
Финнбогасон Альфред сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Грегорич Михаэль изменил счет на табло!
29'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Озтунали Левин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
27'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
27'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Майнц
26'
ШАНС! Рихтер Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Плохо сыграл Хак Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хинтереггер Мартин
24'
Удар от ворот произведет Аугсбург
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Матч остановлен
23'
Озтунали Левин из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
23'
Ку Джа-Чхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
22'
Шмид Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
21'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Майнц
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Аугсбург
18'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Де Бласис Пабло из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
17'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Озтунали Левин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
15'
Кайсон Робин из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Макс Филипп пострадал.
15'
Хак Александер из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Удар от ворот произведет Майнц
15'
Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали
14'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
Угловой
13'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
13'
Донати Джулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
12'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Гбамин Жан-Филипп ошибается в защите.
11'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
9'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
8'
Рихтер Марко из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Озтунали Левин пострадал.
7'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Де Йонг Найджел
Фол, нарушение
6'
Кайсон Робин из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Каиби Франциско пострадал.
6'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хорошую попытку сделал Де Бласис Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
5'
Макс Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
4'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Майнц
3'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
3'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Майнц
2'
Шанс! Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
2'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
2'
Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Альфред
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Майнц
Аугсбург
62.4% (108)
Ничья:
28.9% (50)
Майнц
8.7% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Аугсбург:
27.7% (48)
Аугсбург:
24.9% (43)
Ничья:
23.1% (40)
Майнц:
6.4% (11)
Аугсбург:
4.6% (8)
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