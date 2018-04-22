Стадион: ВВК Арена Зрители: 27110
1:0
29' ГолГрегорич Михаэль
29' Желтая карточкаМакс Филипп
66' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
68' Желтая карточкаМаксим Александру
76' Желтая карточкаКаиби Франциско
Второй тайм
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
90'
Озтунали Левин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Муто Йосинори из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Хорошую попытку сделал Хеллер Марсель. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Муто Йосинори пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Сердар Суат из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
88'
Хак Александер из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
88'
87'
86'
86'
Судья сигнализирует, что Уджа Энтони из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
84'
Диалло Абду из команды Майнц в офсайде
84'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
84'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой слева.
83'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
81'
После дальнего удара, который нанес Озтунали Левин мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Тактическая замена. Донати Джулио уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Хеллер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
76'
Каиби Франциско получил желтую карточку от судьи
76'
Безумный фол. Каиби Франциско грубо играет против соперника. Пострадал Хак Александер
69'
Максим Александру получил желтую карточку от судьи
68'
Безумный фол. Максим Александру грубо играет против соперника. Пострадал Хедира Рани
68'
Судья сигнализирует, что Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Максим Александру
67'
Тактическая замена. Латца Данни уходит с поля и его заменяет Максим Александру
67'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
66'
Гоувелеув Джеффри получил желтую карточку от судьи
66'
Безумный фол. Гоувелеув Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Де Бласис Пабло
64'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Тактическая замена. Ку Джа-Чхоль уходит с поля и его заменяет Янкер Кристоф
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Ку Джа-Чхоль получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Ку Джа-Чхоль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Диалло Абду из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Грегорич Михаэль заработал фол
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
57'
Диалло Абду из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Грегорич Михаэль пострадал.
56'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
53'
53'
ШАНС! Сердар Суат нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Латца Данни из команды Майнц играет слишком грубо. Шмид Жонатан оказался на газоне.
51'
Ку Джа-Чхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
51'
Гбамин Жан-Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Гоувелеув Джеффри
49'
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 27110 болельщиков
48'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
48'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Диалло Абду из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
47'
Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
43'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
43'
Судья сигнализирует, что Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
42'
41'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Де Йонг Найджел
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
39'
37'
Диалло Абду из команды Майнц в офсайде
37'
37'
37'
Де Йонг Найджел из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
36'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Шанс! Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
35'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
34'
Грегорич Михаэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Хак Александер
33'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
33'
Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Рихтер Марко бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
33'
32'
32'
Озтунали Левин не смог попасть в створ ударом издали
31'
Донати Джулио возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Донати Джулио получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Донати Джулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Судья подбегает и показывает Макс Филипп из команды Аугсбург отложенную желтую карточку за фол.
29'
Финнбогасон Альфред сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Грегорич Михаэль изменил счет на табло!
29'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Озтунали Левин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
27'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
27'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
26'
26'
ШАНС! Рихтер Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Плохо сыграл Хак Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хинтереггер Мартин
24'
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Матч остановлен
23'
Озтунали Левин из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
23'
Ку Джа-Чхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
22'
Шмид Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
19'
18'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
17'
Судья сигнализирует, что Де Бласис Пабло из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
17'
17'
Озтунали Левин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
16'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Кайсон Робин из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Макс Филипп пострадал.
15'
Хак Александер из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
15'
Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали
14'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
14'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
13'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
13'
Донати Джулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
12'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Гбамин Жан-Филипп ошибается в защите.
11'
11'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
9'
8'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Рихтер Марко из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Озтунали Левин пострадал.
7'
7'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Де Йонг Найджел
6'
Кайсон Робин из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Каиби Франциско пострадал.
6'
6'
Хорошую попытку сделал Де Бласис Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
5'
Макс Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
4'
3'
3'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
3'
2'
2'
Шанс! Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
2'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
2'
Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Альфред
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Майнц
Аугсбург
62.4% (108)
Ничья:
28.9% (50)
Майнц
8.7% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Аугсбург:
27.7% (48)
2:1 Аугсбург:
24.9% (43)
1:1 Ничья:
23.1% (40)
1:2 Майнц:
6.4% (11)
2:0 Аугсбург:
4.6% (8)
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