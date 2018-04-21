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Стадион:
Штуттгарт
1:0
Перерыв
Вердер
0'
7' Желтая карточка
Кайнц Флориан
1:0
13' Гол
Гентнер Кристиан
39' Желтая карточка
Баргфреде Филипп
Первый тайм
47'
Команда Штуттгарт играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Гомес Марио из команды Штуттгарт вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кайнц Флориан не пострадал и надо продолжать игру!
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
45'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
44'
Велькович Милош наказан за толчок Гинчек Даниэль
44'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
44'
ШАНС! Кайнц Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Плохо сыграл Аскасибар Сантьяго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
42'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
39'
Баргфреде Филипп получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
39'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
39'
Аого Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Фридль Марко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Павар Бенжамен из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
38'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
38'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
36'
Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
35'
Бадштубер Хольгер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
34'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
После штрафного удара,который нанес Аого Деннис мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
31'
Гомес Марио из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Аого Деннис из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
31'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Аого Деннис из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
30'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Гомес Марио наказан за толчок Баргфреде Филипп
28'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
28'
Гомес Марио мяч отрикошетил от ворот
28'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
28'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
27'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
27'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
27'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
26'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гинчек Даниэль
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
23'
Крузе Макс из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Баумгартль Тимо нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
22'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Аого Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Фридль Марко из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
18'
Инсуа Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Фридль Марко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
18'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
18'
Плохо сыграл Баргфреде Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Офсайд
17'
Велькович Милош из команды Вердер в офсайде
17'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Гондорф Жером
15'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
13'
Инсуа Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гентнер Кристиан из клуба "Штуттгарт" отправил мяч головой в ворота.
13'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Гентнер Кристиан пострадал.
11'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
Желтая карточка
7'
Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Кайнц Флориан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Баумгартль Тимо пострадал.
6'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
6'
Баргфреде Филипп не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Гондорф Жером из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
2'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
2'
Плохо сыграл Велькович Милош - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Штуттгарт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Вердер
Штуттгарт
64.7% (110)
Ничья:
29.4% (50)
Вердер
5.9% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Штуттгарт:
27.6% (47)
Штуттгарт:
25.3% (43)
Ничья:
24.7% (42)
Штуттгарт:
4.7% (8)
Ничья:
3.5% (6)
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