Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
7' Желтая карточкаКайнц Флориан
1:0
13' ГолГентнер Кристиан
39' Желтая карточкаБаргфреде Филипп
Первый тайм
47'
Команда Штуттгарт играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Гомес Марио из команды Штуттгарт вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кайнц Флориан не пострадал и надо продолжать игру!
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
45'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Велькович Милош наказан за толчок Гинчек Даниэль
44'
44'
ШАНС! Кайнц Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Плохо сыграл Аскасибар Сантьяго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Баргфреде Филипп получил желтую карточку от судьи
39'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
39'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
39'
Аого Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Фридль Марко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
38'
Судья сигнализирует, что Павар Бенжамен из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
38'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
38'
37'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Бадштубер Хольгер
36'
Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
35'
Бадштубер Хольгер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
34'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
33'
32'
После штрафного удара,который нанес Аого Деннис мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
32'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
31'
Гомес Марио из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Аого Деннис из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
31'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Аого Деннис из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
30'
29'
Гомес Марио наказан за толчок Баргфреде Филипп
28'
28'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
28'
Гомес Марио мяч отрикошетил от ворот
28'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
28'
27'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
27'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гинчек Даниэль
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
24'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
23'
Крузе Макс из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Баумгартль Тимо нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
22'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Гентнер Кристиан
20'
20'
Аого Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Фридль Марко из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
18'
Инсуа Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Фридль Марко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
18'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Плохо сыграл Баргфреде Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
17'
Велькович Милош из команды Вердер в офсайде
17'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Гондорф Жером
15'
15'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
13'
Инсуа Эмилиано сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гентнер Кристиан из клуба "Штуттгарт" отправил мяч головой в ворота.
13'
12'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Гентнер Кристиан пострадал.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
9'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
8'
Судья сигнализирует, что Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
7'
Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи
7'
Кайнц Флориан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Баумгартль Тимо пострадал.
6'
6'
6'
Баргфреде Филипп не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
5'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Гондорф Жером из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Плохо сыграл Велькович Милош - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
1'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Аого Деннис
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Штуттгарт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Вердер
Штуттгарт
64.7% (110)
Ничья:
29.4% (50)
Вердер
5.9% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Штуттгарт:
27.6% (47)
1:0 Штуттгарт:
25.3% (43)
1:1 Ничья:
24.7% (42)
2:0 Штуттгарт:
4.7% (8)
2:2 Ничья:
3.5% (6)
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