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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Хоффенхайм
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм

До начала игры осталось 1 день 7 часов 10 минут, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг
84.5% (82)
Ничья:
12.4% (12)
Хоффенхайм
3.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
47.4% (46)
РБ Лейпциг:
14.4% (14)
РБ Лейпциг:
14.4% (14)
Ничья:
8.2% (8)
Ничья:
3.1% (3)
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