Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм

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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
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Предыдущие игры
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.04.2018 Вердер 1:1 РБ Лейпциг Б
- 12.04.2018 Марсель 5:2 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.04.2018 РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Б
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Ганновер 96 2:3 РБ Лейпциг Б
- 18.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Бавария Б
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг Б
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Б
- 25.02.2018 РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Б
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 19.02.2018 Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Б
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.02.2018 РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Б
- 03.02.2018 Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Б
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
- 20.01.2018 Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 06.01.2018 РБ Лейпциг 2:0 Дукла Прага ТМК
Хоффенхайм (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 14.04.2018 Хоффенхайм 2:0 Гамбург Б
- 08.04.2018 Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм Б
- 31.03.2018 Хоффенхайм 6:0 Кёльн Б
- 17.03.2018 Боруссия М 3:3 Хоффенхайм Б
- 10.03.2018 Хоффенхайм 3:0 Вольфсбург Б
- 03.03.2018 Аугсбург 0:2 Хоффенхайм Б
- 24.02.2018 Хоффенхайм 1:1 Фрайбург Б
- 17.02.2018 Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Б
- 10.02.2018 Хоффенхайм 4:2 Майнц Б
- 03.02.2018 Герта 1:1 Хоффенхайм Б
- 27.01.2018 Бавария 5:2 Хоффенхайм Б
- 20.01.2018 Хоффенхайм 1:4 Байер Л Б
- 13.01.2018 Вердер 1:1 Хоффенхайм Б
- 06.01.2018 Хоффенхайм 2:2 Эксельсиор ТМК
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 13.12.2017 Хоффенхайм 1:0 Штуттгарт Б
- 10.12.2017 Ганновер 96 2:0 Хоффенхайм Б
- 07.12.2017 Хоффенхайм 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 02.12.2017 Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Б
- 26.11.2017 Гамбург 3:0 Хоффенхайм Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|81 - 22
|75
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|47 - 33
|55
|3.
|Байер Л
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|55 - 37
|51
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|57 - 41
|51
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 42
|47
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|41 - 37
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|55 - 42
|46
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 48
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|27 - 35
|39
|10.
|Герта
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|35 - 35
|39
|11.
|Вердер
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|34 - 36
|37
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Майнц
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|32 - 47
|30
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|26 - 50
|30
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|5
|15
|10
|30 - 37
|30
|17.
|Гамбург
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|23 - 48
|22
|18.
|Кёльн
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 58
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - ХоффенхаймДо начала игры осталось 1 день 7 часов 10 минут, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг
84.5% (82)
Ничья:
12.4% (12)
Хоффенхайм
3.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
47.4% (46)
1:0 РБ Лейпциг:
14.4% (14)
2:0 РБ Лейпциг:
14.4% (14)
1:1 Ничья:
8.2% (8)
2:2 Ничья:
3.1% (3)
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