Стадион: Коммерцбанк-Арена
0:0
Перерыв
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Абрахам Давид нанес удар издали, а Ярстейн Руне отбил его обратно в игру!
46'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
46'
Лазаро Валентино из команды Герта в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Судья сигнализирует, что Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
43'
Зельке Дейви из команды Герта в офсайде
42'
Зельке Дейви из команды Герта опасно и грубо сыграл. Хасебе Макото пострадал.
42'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
42'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
42'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
42'
Опасность предотвращена - Рекик Карим из команды Герта вступил в отбор удачно
41'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Де Гузман Джонатан получил травму и заменен. Маскарель Омар выходит на поле.
38'
Де Гузман Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Леки Мэттью из команды Герта отправил кросс в штрафную...
35'
Судья сигнализирует, что Шелбред Пер-Сильян из команды Герта поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
34'
34'
Хорошую попытку сделал Чендлер Тимоти. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
34'
Отличные скиллы показывает Баркок Аймен, обводя своих соперников
33'
32'
Де Гузман Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
32'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
31'
Платтенхардт Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Зельке Дейви наказан за толчок Русс Марко
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Баркок Аймен из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Опасность предотвращена - Леки Мэттью из команды Герта вступил в отбор удачно
30'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
Пекарик Петер из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Леки Мэттью из команды Герта опасно и грубо сыграл. Градецки Лукаш пострадал.
26'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
26'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Дарида Владимир из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Пекарик Петер из команды Герта отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Дарида Владимир пострадал.
24'
Лазаро Валентино из команды Герта в офсайде
21'
21'
Выглядело как неплохой момент. Зельке Дейви из команды Герта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Отличные скиллы показывает Зельке Дейви, обводя своих соперников
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
ШАНС! Йович Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Гачинович Мийат упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!
20'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
19'
Рекик Карим ошибается в защите.
19'
Русс Марко выбил мяч подальше от ворот.
18'
Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Леки Мэттью из команды Герта делает неудачный навес.
17'
Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
17'
Гачинович Мийат нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
Судья сигнализирует, что Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
10'
Как он промахнулся? Йович Лука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
ШАНС! Йович Лука вышел один-на-один с голкипером...
10'
Леки Мэттью ошибается в защите.
9'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
9'
Платтенхардт Марвин из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
7'
Судья сигнализирует, что Леки Мэттью из команды Герта поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
6'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Лазаро Валентино из команды Герта делает неудачный навес.
5'
Халлер Себастьен наказан за толчок Рекик Карим
4'
Баркок Аймен возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Зельке Дейви наказан за толчок Русс Марко
3'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Йович Лука
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Баркок Аймен получил травму и медбригада забирает его с поля.
1'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта играет слишком грубо. Халлер Себастьен оказался на газоне.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Герта
Айнтрахт Фр
74.7% (127)
Ничья:
20.6% (35)
Герта
4.7% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Айнтрахт Фр:
34.7% (59)
1:0 Айнтрахт Фр:
31.2% (53)
1:1 Ничья:
14.7% (25)
2:0 Айнтрахт Фр:
7.1% (12)
0:0 Ничья:
2.4% (4)
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