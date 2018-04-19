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Стадион:
Ганновер 96
 
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Бавария
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Текстовая онлайн трансляция матча Ганновер 96 - Бавария

До начала игры осталось 1 день 6 часов 52 минуты, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч Ганновер 96 - Бавария
Ганновер 96
1% (1)
Ничья:
2.1% (2)
Бавария
96.9% (94)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
29.9% (29)
Бавария:
26.8% (26)
Бавария:
20.6% (20)
Бавария:
6.2% (6)
Бавария:
5.2% (5)
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