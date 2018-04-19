Текстовая онлайн трансляция матча Ганновер 96 - Бавария

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Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
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Ганновер 96 (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 14.04.2018 Штуттгарт 1:1 Ганновер 96 Б
- 06.04.2018 Ганновер 96 2:1 Вердер Б
- 31.03.2018 Ганновер 96 2:3 РБ Лейпциг Б
- 18.03.2018 Боруссия Д 1:0 Ганновер 96 Б
- 10.03.2018 Ганновер 96 1:3 Аугсбург Б
- 03.03.2018 Айнтрахт Фр 1:0 Ганновер 96 Б
- 24.02.2018 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Б
- 17.02.2018 Кёльн 1:1 Ганновер 96 Б
- 10.02.2018 Ганновер 96 2:1 Фрайбург Б
- 04.02.2018 Гамбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 28.01.2018 Ганновер 96 0:1 Вольфсбург Б
- 21.01.2018 Шальке 04 1:1 Ганновер 96 Б
- 13.01.2018 Ганновер 96 3:2 Майнц Б
- 09.01.2018 Ганновер 96 4:1 Падерборн ТМК
- 06.01.2018 Ганновер 96 1:0 Герта ТМК
- 06.01.2018 Арминия 2:1 Ганновер 96 ТМК
- 17.12.2017 Ганновер 96 4:4 Байер Л Б
- 13.12.2017 Герта 3:1 Ганновер 96 Б
- 10.12.2017 Ганновер 96 2:0 Хоффенхайм Б
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Б
Бавария (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 17.04.2018 Байер Л 2:6 Бавария КГ
- 14.04.2018 Бавария 5:1 Боруссия М Б
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Аугсбург 1:4 Бавария Б
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Бавария 6:0 Боруссия Д Б
- 18.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Бавария Б
- 14.03.2018 Бешикташ 1:3 Бавария ЛЧ
- 10.03.2018 Бавария 6:0 Гамбург Б
- 04.03.2018 Фрайбург 0:4 Бавария Б
- 24.02.2018 Бавария 0:0 Герта Б
- 20.02.2018 Бавария 5:0 Бешикташ ЛЧ
- 17.02.2018 Вольфсбург 1:2 Бавария Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 06.02.2018 Падерборн 0:6 Бавария КГ
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
- 27.01.2018 Бавария 5:2 Хоффенхайм Б
- 21.01.2018 Бавария 4:2 Вердер Б
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 09.01.2018 Бавария 5:3 Зонненхоф Гроссашпах ТМК
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 16
Бавария: победы: 16, ничьи: 0, поражения: 3
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 14.05.2016 Бавария 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 19.12.2015 Ганновер 96 0:1 Бавария Бундеслига
- 07.03.2015 Ганновер 96 1:3 Бавария Бундеслига
- 04.10.2014 Бавария 4:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 23.02.2014 Ганновер 96 0:4 Бавария Бундеслига
- 25.09.2013 Бавария 4:1 Ганновер 96 Кубок Германии
- 14.09.2013 Бавария 2:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 20.04.2013 Ганновер 96 1:6 Бавария Бундеслига
- 24.11.2012 Бавария 5:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 24.03.2012 Бавария 2:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 23.10.2011 Ганновер 96 2:1 Бавария Бундеслига
- 05.03.2011 Ганновер 96 3:1 Бавария Бундеслига
- 16.10.2010 Бавария 3:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 17.04.2010 Бавария 7:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 29.11.2009 Ганновер 96 0:3 Бавария Бундеслига
- 07.03.2009 Бавария 5:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 27.09.2008 Ганновер 96 1:0 Бавария Бундеслига
- 17.02.2008 Ганновер 96 0:3 Бавария Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|81 - 22
|75
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|47 - 33
|55
|3.
|Байер Л
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|55 - 37
|51
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|57 - 41
|51
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 42
|47
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|41 - 37
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|55 - 42
|46
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 48
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|27 - 35
|39
|10.
|Герта
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|35 - 35
|39
|11.
|Вердер
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|34 - 36
|37
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Майнц
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|32 - 47
|30
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|26 - 50
|30
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|5
|15
|10
|30 - 37
|30
|17.
|Гамбург
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|23 - 48
|22
|18.
|Кёльн
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 58
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Ганновер 96 - БаварияДо начала игры осталось 1 день 6 часов 52 минуты, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч Ганновер 96 - Бавария
Ганновер 96
1% (1)
Ничья:
2.1% (2)
Бавария
96.9% (94)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бавария:
29.9% (29)
0:2 Бавария:
26.8% (26)
1:3 Бавария:
20.6% (20)
0:1 Бавария:
6.2% (6)
0:3 Бавария:
5.2% (5)
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