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Стадион:
Боруссия Д
 
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Байер Л
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Байер Л

До начала игры осталось 1 день 9 часов 50 минут, которая состоится 21.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Байер Л
Боруссия Д
71.1% (69)
Ничья:
22.7% (22)
Байер Л
6.2% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
46.4% (45)
Ничья:
18.6% (18)
Боруссия Д:
9.3% (9)
Боруссия Д:
5.2% (5)
Боруссия Д:
5.2% (5)
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