Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Байер Л

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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 15.04.2018 Шальке 04 2:0 Боруссия Д Б
- 08.04.2018 Боруссия Д 3:0 Штуттгарт Б
- 31.03.2018 Бавария 6:0 Боруссия Д Б
- 18.03.2018 Боруссия Д 1:0 Ганновер 96 Б
- 15.03.2018 Ред Булл Зальцбург 0:0 Боруссия Д ЛЕ
- 11.03.2018 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Фр Б
- 08.03.2018 Боруссия Д 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.03.2018 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Б
- 26.02.2018 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 22.02.2018 Аталанта 1:1 Боруссия Д ЛЕ
- 18.02.2018 Боруссия М 0:1 Боруссия Д Б
- 15.02.2018 Боруссия Д 3:2 Аталанта ЛЕ
- 10.02.2018 Боруссия Д 2:0 Гамбург Б
- 02.02.2018 Кёльн 2:3 Боруссия Д Б
- 27.01.2018 Боруссия Д 2:2 Фрайбург Б
- 19.01.2018 Герта 1:1 Боруссия Д Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
Байер Л (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 17.04.2018 Байер Л 2:6 Бавария КГ
- 14.04.2018 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Б
- 09.04.2018 РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Б
- 31.03.2018 Байер Л 0:0 Аугсбург Б
- 22.03.2018 Байер Л 5:2 Бохум ТМК
- 18.03.2018 Кёльн 2:0 Байер Л Б
- 10.03.2018 Байер Л 2:0 Боруссия М Б
- 03.03.2018 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 25.02.2018 Байер Л 0:2 Шальке 04 Б
- 17.02.2018 Гамбург 1:2 Байер Л Б
- 10.02.2018 Байер Л 0:2 Герта Б
- 06.02.2018 Байер Л 4:2 Вердер КГ
- 03.02.2018 Фрайбург 0:0 Байер Л Б
- 28.01.2018 Байер Л 2:0 Майнц Б
- 23.01.2018 Байер Л 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен ТМК
- 20.01.2018 Хоффенхайм 1:4 Байер Л Б
- 13.01.2018 Байер Л 1:1 Шпортфройнде Лотте ТМК
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 06.01.2018 Байер Л 2:2 Пройссен Мюнстер ТМК
- 05.01.2018 Байер Л 2:1 Гройтер Фюрт ТМК
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Байер Л: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 02.12.2017 Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 04.03.2017 Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига
- 01.10.2016 Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига
- 21.02.2016 Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига
- 20.09.2015 Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига
- 31.01.2015 Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 23.08.2014 Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига
- 26.04.2014 Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига
- 07.12.2013 Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига
- 03.02.2013 Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига
- 15.09.2012 Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига
- 11.02.2012 Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига
- 27.08.2011 Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 14.01.2011 Байер Л 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 22.08.2010 Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига
- 20.03.2010 Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига
- 23.10.2009 Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 31.01.2009 Боруссия Д 1:1 Байер Л Бундеслига
- 16.08.2008 Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига
- 06.04.2008 Боруссия Д 2:1 Байер Л Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|81 - 22
|75
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|47 - 33
|55
|3.
|Байер Л
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|55 - 37
|51
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|57 - 41
|51
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 42
|47
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|41 - 37
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|55 - 42
|46
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 48
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|27 - 35
|39
|10.
|Герта
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|35 - 35
|39
|11.
|Вердер
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|34 - 36
|37
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Майнц
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|32 - 47
|30
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|26 - 50
|30
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|5
|15
|10
|30 - 37
|30
|17.
|Гамбург
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|23 - 48
|22
|18.
|Кёльн
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 58
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Байер ЛДо начала игры осталось 1 день 9 часов 50 минут, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Байер Л
Боруссия Д
71.1% (69)
Ничья:
22.7% (22)
Байер Л
6.2% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия Д:
46.4% (45)
1:1 Ничья:
18.6% (18)
1:0 Боруссия Д:
9.3% (9)
3:1 Боруссия Д:
5.2% (5)
2:0 Боруссия Д:
5.2% (5)
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