Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Вольфсбург

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Стадион: Боруссия Парк
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Боруссия М (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 14.04.2018 Бавария 5:1 Боруссия М Б
- 07.04.2018 Боруссия М 2:1 Герта Б
- 01.04.2018 Майнц 0:0 Боруссия М Б
- 17.03.2018 Боруссия М 3:3 Хоффенхайм Б
- 10.03.2018 Байер Л 2:0 Боруссия М Б
- 02.03.2018 Боруссия М 2:2 Вердер Б
- 24.02.2018 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Б
- 18.02.2018 Боруссия М 0:1 Боруссия Д Б
- 11.02.2018 Штуттгарт 1:0 Боруссия М Б
- 03.02.2018 Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Б
- 26.01.2018 Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Б
- 20.01.2018 Боруссия М 2:0 Аугсбург Б
- 16.01.2018 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 14.01.2018 Кёльн 2:1 Боруссия М Б
- 07.01.2018 Майнц 0:3 Боруссия М ТМК
- 20.12.2017 Боруссия М 0:1 Байер Л КГ
- 15.12.2017 Боруссия М 3:1 Гамбург Б
- 12.12.2017 Фрайбург 1:0 Боруссия М Б
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Б
- 03.12.2017 Вольфсбург 3:0 Боруссия М Б
Вольфсбург (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 13.04.2018 Вольфсбург 0:0 Аугсбург Б
- 07.04.2018 Фрайбург 0:2 Вольфсбург Б
- 31.03.2018 Герта 0:0 Вольфсбург Б
- 22.03.2018 Вольфсбург 3:0 Унион Берлин ТМК
- 17.03.2018 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 10.03.2018 Хоффенхайм 3:0 Вольфсбург Б
- 03.03.2018 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 23.02.2018 Майнц 1:1 Вольфсбург Б
- 17.02.2018 Вольфсбург 1:2 Бавария Б
- 11.02.2018 Вердер 3:1 Вольфсбург Б
- 07.02.2018 Шальке 04 1:0 Вольфсбург КГ
- 03.02.2018 Вольфсбург 1:1 Штуттгарт Б
- 28.01.2018 Ганновер 96 0:1 Вольфсбург Б
- 20.01.2018 Вольфсбург 1:3 Айнтрахт Фр Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 06.01.2018 Вольфсбург 2:1 Динамо Дрезден ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 19.12.2017 Нюрнберг 0:2 Вольфсбург КГ
- 16.12.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 12.12.2017 Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Б
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 03.12.2017 Вольфсбург 3:0 Боруссия М Бундеслига
- 13.05.2017 Вольфсбург 1:1 Боруссия М Бундеслига
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Бундеслига
- 05.03.2016 Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига
- 03.10.2015 Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига
- 26.04.2015 Боруссия М 1:0 Вольфсбург Бундеслига
- 30.11.2014 Вольфсбург 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 10.05.2014 Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига
- 22.12.2013 Боруссия М 2:2 Вольфсбург Бундеслига
- 27.04.2013 Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига
- 28.11.2012 Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига
- 04.02.2012 Вольфсбург 0:0 Боруссия М Бундеслига
- 19.08.2011 Боруссия М 4:1 Вольфсбург Бундеслига
- 25.02.2011 Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига
- 07.01.2011 Вольфсбург 0:0 Боруссия М Товарищеские матчи. Сборные
- 02.10.2010 Боруссия М 1:1 Вольфсбург Бундеслига
- 13.03.2010 Боруссия М 0:4 Вольфсбург Бундеслига
- 10.01.2010 Боруссия М 3:2 Вольфсбург Товарищеские матчи. Сборные
- 18.10.2009 Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига
- 11.04.2009 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|81 - 22
|75
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|47 - 33
|55
|3.
|Байер Л
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|55 - 37
|51
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|57 - 41
|51
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 42
|47
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|41 - 37
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|55 - 42
|46
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|39 - 48
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|27 - 35
|39
|10.
|Герта
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|35 - 35
|39
|11.
|Вердер
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|34 - 36
|37
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Майнц
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|32 - 47
|30
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|26 - 50
|30
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|5
|15
|10
|30 - 37
|30
|17.
|Гамбург
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|23 - 48
|22
|18.
|Кёльн
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 58
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - ВольфсбургДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 13 минут, которая состоится 20.04.2018.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Боруссия" Менхенгладбах - "Вольфсбург". Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М
72.8% (59)
Ничья:
21% (17)
Вольфсбург
6.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
50.6% (41)
1:1 Ничья:
17.3% (14)
1:0 Боруссия М:
9.9% (8)
2:0 Боруссия М:
9.9% (8)
1:2 Вольфсбург:
6.2% (5)
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