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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Вольфсбург

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 13 минут, которая состоится 20.04.2018.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Боруссия" Менхенгладбах - "Вольфсбург". Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
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:
Прогнозы на матч Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М
72.8% (59)
Ничья:
21% (17)
Вольфсбург
6.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
50.6% (41)
Ничья:
17.3% (14)
Боруссия М:
9.9% (8)
Боруссия М:
9.9% (8)
Вольфсбург:
6.2% (5)
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