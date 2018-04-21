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Стадион: TGW Arena
0:0
Первый тайм: 39'
13' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
Состав команд
20
Тетте
Самуэл
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 23 Холланд Джеймс Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 6 Philipp Wiesinger Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Нападающий
- 20 Тетте Самуэл Нападающий
- 29 João Victor II Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Felix Luckender Защитник
- 30 Алан Осорио Полузащитник
- 13 Улльманн Максимилиан Полузащитник
- 19 Dominik Reiter Полузащитник
- 10 Реп Райко Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 24 Nicolas Schmid
- Главный тренер: Oliver Glasner
Аустрия Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 24 Боркович Александар Защитник
- 91 Штангль Штефан Защитник
- 5 Vesel Demaku Полузащитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 25 Саламон Томас Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 11 Венуто Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 23 Де Паула Давид Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- Главный тренер: Thomas Letsch
Предыдущие игры
ЛАСК (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 14.04.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Б
- 08.04.2018 ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 31.03.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 17.03.2018 ЛАСК 3:1 Маттерсбург Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 27.01.2018 ЛАСК 2:0 Хартберг ТМК
- 20.01.2018 ЛАСК 2:0 Яньбянь ТМК
- 15.01.2018 ЛАСК 1:0 Вадуц ТМК
- 14.01.2018 ЛАСК 2:1 Хайденхайм ТМК
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
- 09.12.2017 ЛАСК 2:1 Адмира Б
- 02.12.2017 Маттерсбург 1:0 ЛАСК Б
- 29.11.2017 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 25.11.2017 Штурм 1:0 ЛАСК Б
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 15.04.2018 Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Б
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 30.01.2018 Аустрия Вена 0:2 Зброёвка ТМК
- 26.01.2018 Слован Либерец 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 16.01.2018 Флоридсдорфер 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 13.01.2018 Винер Нойштадт 2:6 Аустрия Вена ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Аустрия Вена: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига
- 28.10.2017 ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.08.2017 Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига
- 09.02.2016 Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок
- 05.07.2014 ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи. Сборные
- 07.05.2011 Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 26.02.2011 ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 23.10.2010 Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 25.07.2010 ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 02.05.2010 ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 09.03.2010 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок
- 06.03.2010 Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 25.10.2009 Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 24.07.2009 ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 21.05.2009 ЛАСК 4:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 07.03.2009 Аустрия Вена 4:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 18.10.2008 Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 20.07.2008 ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 08.03.2008 ЛАСК 2:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 05.03.2008 Аустрия Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|30
|20
|8
|2
|67 - 22
|68
|2.
|Штурм
|31
|19
|3
|9
|58 - 38
|60
|3.
|Рапид Вена
|30
|14
|10
|6
|55 - 33
|52
|4.
|ЛАСК
|0:0
|31
|15
|7
|9
|43 - 31
|52
|5.
|Адмира
|30
|14
|4
|12
|53 - 55
|46
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|31
|11
|7
|13
|44 - 47
|40
|7.
|Маттерсбург
|0:1
|31
|10
|8
|13
|43 - 50
|38
|8.
|Альтах
|30
|9
|7
|14
|31 - 39
|34
|9.
|Вольфсбергер
|31
|5
|8
|18
|23 - 51
|23
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1:0
|31
|3
|4
|24
|21 - 72
|13
Первый тайм
13'
Грюнвальд Александр получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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