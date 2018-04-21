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Стадион:
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 39'
Аустрия Вена
0'
13' Желтая карточка
Грюнвальд Александр
39'
Первый тайм
Желтая карточка
13'
Грюнвальд Александр получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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