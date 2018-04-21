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Стадион:
Вольфсбергер
2:1
Конец матча
Штурм
0'
11' Желтая карточка
Шульц Кристиан
29' Желтая карточка
Рнич Неманья
0:1
34' Гол
Рёчер Торстен
1:1
45' Гол
Уэдраого Иссьяка
59' Желтая карточка
Рабич Кристоф
2:1
61' Гол
Оргилль Девер
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вольфсбергер делает замену. Оргилль Девер уходит с поля, а Топчагич Михрет выходит на его замену.
81'
Вольфсбергер делает замену. Йованович Саша уходит с поля, а Цюндель Томас выходит на его замену.
64'
Штурм делает замену. Рёчер Торстен уходит с поля, а Хирлэндер Штефан выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Оргилль Девер бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Рабич Кристоф получил желтую карточку от судьи

59'
Штурм делает замену. Emeka Eze уходит с поля, а Эдомвоньи Брайт выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Уэдраого Иссьяка бьет в цель!
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Рнич Неманья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Шульц Кристиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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