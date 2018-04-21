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Стадион: Лавантталь Арена
2:1
Конец матча
11' Желтая карточкаШульц Кристиан
29' Желтая карточкаРнич Неманья
0:1
34' ГолРёчер Торстен
1:1
45' ГолУэдраого Иссьяка
59' Желтая карточкаРабич Кристоф
2:1
61' ГолОргилль Девер
|
11'
29'
34'
0:1
45'
1:1
59'
61'
2:1
Состав команд
15
Рнич
Неманья
44
Роша
Игор
II
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
13
Янтшер
Якоб
37
Эже
Эмека
Вольфсбергер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 24 Верницниг Кристофер Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 44 Роша Игор II Защитник
- 4 Палла Штефан Защитник
- 22 Dominik Frieser Полузащитник
- 10 Оффенбахер Даниэль Полузащитник
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 11 Йованович Саша Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 28 Цюндель Томас Полузащитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 8 Топчагич Михрет Нападающий
- 17 Joshua Steiger
- 25 Alexander Ranacher
- Главный тренер: Robert Ibertsberger
Штурм 4-4-2
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 13 Янтшер Якоб Полузащитник
- 37 Эже Эмека Нападающий
- 9 Алар Дени Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 5 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 24 Шмербок Марк-Андре Полузащитник
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 34 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Предыдущие игры
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 14.04.2018 Альтах 2:1 Вольфсбергер Б
- 07.04.2018 Вольфсбергер 0:2 Маттерсбург Б
- 31.03.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Вольфсбергер Б
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 21.01.2018 Левски София 3:0 Вольфсбергер ТМК
- 18.01.2018 Вольфсбергер 1:0 Рудар Веленье ТМК
- 15.01.2018 Лиферинг 3:3 Вольфсбергер ТМК
- 11.01.2018 Капфенберг 0:1 Вольфсбергер ТМК
- 16.12.2017 Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 26.11.2017 Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Б
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Б
Штурм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.04.2018 Штурм 3:2 Рапид Вена К
- 14.04.2018 Штурм 3:0 Маттерсбург Б
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 24.03.2018 Штурм 1:2 Марибор ТМК
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 28.02.2018 Штурм 3:0 Вимпассинг К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.02.2018 Штурм 4:0 Кальсдорф ТМК
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
- 27.01.2018 Штурм 3:0 Винер Нойштадт ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 Штурм 2:2 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.01.2018 Штурм 4:2 Аллерхайлинген ТМК
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Штурм: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 29.10.2017 Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига
- 12.08.2017 Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 28.05.2017 Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига
- 01.04.2017 Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 04.12.2016 Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига
- 24.09.2016 Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 16.04.2016 Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 13.02.2016 Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига
- 24.10.2015 Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 12.08.2015 Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига
- 16.05.2015 Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига
- 07.03.2015 Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 08.11.2014 Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига
- 23.08.2014 Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.04.2014 Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига
- 01.03.2014 Штурм 1:4 Вольфсбергер Бундеслига
- 11.12.2013 Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига
- 31.08.2013 Штурм 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.04.2013 Вольфсбергер 3:0 Штурм Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|30
|20
|8
|2
|67 - 22
|68
|2.
|Штурм
|31
|19
|3
|9
|58 - 38
|60
|3.
|Рапид Вена
|30
|14
|10
|6
|55 - 33
|52
|4.
|ЛАСК
|0:0
|31
|15
|7
|9
|43 - 31
|52
|5.
|Адмира
|30
|14
|4
|12
|53 - 55
|46
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|31
|11
|7
|13
|44 - 47
|40
|7.
|Маттерсбург
|0:1
|31
|10
|8
|13
|43 - 50
|38
|8.
|Альтах
|30
|9
|7
|14
|31 - 39
|34
|9.
|Вольфсбергер
|31
|5
|8
|18
|23 - 51
|23
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1:0
|31
|3
|4
|24
|21 - 72
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вольфсбергер делает замену. Оргилль Девер уходит с поля, а Топчагич Михрет выходит на его замену.
81'
Вольфсбергер делает замену. Йованович Саша уходит с поля, а Цюндель Томас выходит на его замену.
64'
Штурм делает замену. Рёчер Торстен уходит с поля, а Хирлэндер Штефан выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Оргилль Девер бьет в цель!
59'
Рабич Кристоф получил желтую карточку от судьи
59'
Штурм делает замену. Emeka Eze уходит с поля, а Эдомвоньи Брайт выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Уэдраого Иссьяка бьет в цель!
34'
Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
29'
Рнич Неманья получил желтую карточку от судьи
11'
Шульц Кристиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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