Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 31692
2:1
Конец матча
0:1
8' ГолНьян Адама
63' Желтая карточкаБеллюгу Франсуа
1:1
68' ГолБерич Роберт
2:1
74' ГолБерич Роберт
80' Желтая карточкаТраоре Шарль
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
93'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
Обьянг Жоанн из команды Труа играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
92'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Рюффье Стефан не дал случится голу! Грандсир Самуэль должен был забивать, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв
90'
Сук Юн-Чжун из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
89'
89'
89'
ШАНС! Берич Роберт нанес удар с лета, но не попал по воротам!
89'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Кордовал Жереми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
88'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Отличные скиллы показывает Бен Саада Шауки, обводя своих соперников
86'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
86'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
Бамба Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кабелла Реми и Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн.
84'
84'
84'
84'
83'
Опасность предотвращена - Суботич Невен из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
82'
Беллюгу Франсуа наказан за толчок М'Вила Янн
81'
81'
81'
81'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
81'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Траоре Шарль получил желтую карточку от судьи
80'
Траоре Шарль из команды Труа играет слишком грубо. Бамба Джонатан оказался на газоне.
78'
Дарбион Стефан получил травму и заменен. Сук Юн-Чжун выходит на поле.
78'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Эрнани Азеведо
78'
Дарбион Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Жиродон Джимми из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Дарбион Стефан из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Дебюши Матьё наказан за толчок Обьянг Жоанн
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
74'
Амума Ромен сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Берич Роберт изменил счет на табло!
74'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
74'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Дарбион Стефан из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
Обьянг Жоанн из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Грандсир Самуэль наказан за толчок М'Вила Янн
73'
73'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Обьянг Жоанн из команды Труа отправил кросс в штрафную...
72'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Хорошую попытку сделал Грандсир Самуэль. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Грандсир Самуэль из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
71'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
71'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
71'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
70'
Хороший удар издали нанес Бамба Джонатан, но отличный сейв сделал Желязны Эрвин. Угловой.
70'
70'
Обьянг Жоанн из команды Труа отправил кросс в штрафную...
69'
68'
Амума Ромен сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Берич Роберт из клуба "Сент-Этьенн" отправил мяч головой в ворота.
68'
68'
Грандсир Самуэль наказан за толчок Амума Ромен
67'
66'
Траоре Шарль наказан за толчок Бамба Джонатан
65'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Обьянг Жоанн
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
Судья свистит. Габриэль Сильва атаковал сзади соперника. Это Дарбион Стефан заработал своей команде штрафной
64'
63'
Беллюгу Франсуа получил желтую карточку от судьи
63'
Безумный фол. Беллюгу Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Кабелла Реми
63'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
63'
Ньян Адама имел все шансы забить, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв!
63'
Дарбион Стефан из команды Труа подал угловой справа.
62'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Жиродон Джимми из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Дебюши Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Эрей Кристоф заработал фол
57'
Кордовал Жереми наказан за толчок Габриэль Сильва
57'
Дарбион Стефан коснулся мяча рукой.
56'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
56'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
55'
Какой промах! Монне-Паке Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
55'
54'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
54'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
53'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Ниве Бенжамен наказан за толчок М'Вила Янн
52'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
52'
М'Вила Янн выбил мяч подальше от ворот.
52'
Ньян Адама наказан за толчок Дебюши Матьё
52'
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 31692 болельщиков
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
50'
Какой промах! Амума Ромен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
50'
Плохо сыграл Желязны Эрвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
49'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
49'
Грандсир Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Сент-Этьенн играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
46'
Ниве Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Кабелла Реми бьет со штрафного в створ, но Желязны Эрвин держит все под контролем
44'
Дарбион Стефан наказан за толчок Амума Ромен
43'
Судья сигнализирует, что Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Ньян Адама
42'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
41'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
39'
Безумный фол. Азамум Карим грубо играет против соперника. Пострадал Теофил-Катерин Кевин
38'
38'
38'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
37'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
37'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
37'
Грандсир Самуэль из команды Труа играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
36'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Нтеп Пауль-Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
35'
Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
34'
Судья сигнализирует, что Ниве Бенжамен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
33'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
33'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
32'
31'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн в офсайде
29'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
27'
26'
Нтеп Пауль-Жорж пробует нанести удар издали, но Желязны Эрвин держит все под контролем
26'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
22'
Ниве Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
20'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн в офсайде
19'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Азамум Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
18'
Отличные скиллы показывает Траоре Шарль, обводя своих соперников
16'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
15'
Дебюши Матьё наказан за толчок Желязны Эрвин
15'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
14'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
13'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
13'
13'
Отличный пас сделал Ниве Бенжамен из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
11'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
11'
11'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
11'
Азамум Карим наказан за толчок Диуссе Ассан
10'
10'
8'
Ниве Бенжамен сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Ньян Адама из команды Труа забил гол! Легко это для такого игрока, как Ньян Адама
8'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает пас партнеру.
8'
Суботич Невен ошибается в защите.
7'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
7'
ШАНС! Ньян Адама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Отличные скиллы показывает Ньян Адама, обводя своих соперников
6'
5'
Нтеп Пауль-Жорж нанес удар чуть мимо. Близко!
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
5'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
4'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
3'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
2'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьенн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:1 Труа
Сент-Этьен
94.3% (166)
Ничья:
4.5% (8)
Труа
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Сент-Этьен:
38.1% (67)
1:0 Сент-Этьен:
26.7% (47)
2:1 Сент-Этьен:
23.3% (41)
1:1 Ничья:
3.4% (6)
3:0 Сент-Этьен:
1.7% (3)
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