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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 31692
Сент-Этьен
2:1
Конец матча
Труа
0'
0:1
8' Гол
Ньян Адама
63' Желтая карточка
Беллюгу Франсуа
1:1
68' Гол
Берич Роберт
2:1
74' Гол
Берич Роберт
80' Желтая карточка
Траоре Шарль
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
93'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Обьянг Жоанн из команды Труа играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
92'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
91'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Рюффье Стефан не дал случится голу! Грандсир Самуэль должен был забивать, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв
90'
Сук Юн-Чжун из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
89'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Труа
89'
ШАНС! Берич Роберт нанес удар с лета, но не попал по воротам!
89'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Кордовал Жереми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
88'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Отличные скиллы показывает Бен Саада Шауки, обводя своих соперников
Офсайд
86'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
86'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Удар от ворот произведет Труа
85'
Бамба Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кабелла Реми и Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн.
84'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
84'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Опасность предотвращена - Суботич Невен из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
82'
Беллюгу Франсуа наказан за толчок М'Вила Янн
81'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
81'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Угловой
81'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
80'
Траоре Шарль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Траоре Шарль из команды Труа играет слишком грубо. Бамба Джонатан оказался на газоне.
78'
Дарбион Стефан получил травму и заменен. Сук Юн-Чжун выходит на поле.
78'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Эрнани Азеведо
Травма, повреждение
78'
Дарбион Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Жиродон Джимми из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Дарбион Стефан из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Дебюши Матьё наказан за толчок Обьянг Жоанн
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
74'
Амума Ромен сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Берич Роберт изменил счет на табло!
74'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
74'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Дарбион Стефан из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
Обьянг Жоанн из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
73'
Грандсир Самуэль наказан за толчок М'Вила Янн
73'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Обьянг Жоанн из команды Труа отправил кросс в штрафную...
72'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Хорошую попытку сделал Грандсир Самуэль. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Грандсир Самуэль из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
71'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
71'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Угловой
70'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
70'
Хороший удар издали нанес Бамба Джонатан, но отличный сейв сделал Желязны Эрвин. Угловой.
70'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Обьянг Жоанн из команды Труа отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Амума Ромен сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Берич Роберт из клуба "Сент-Этьенн" отправил мяч головой в ворота.
68'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Грандсир Самуэль наказан за толчок Амума Ромен
67'
Удар от ворот произведет Труа
Фол, нарушение
66'
Траоре Шарль наказан за толчок Бамба Джонатан
65'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Обьянг Жоанн
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Габриэль Сильва атаковал сзади соперника. Это Дарбион Стефан заработал своей команде штрафной
64'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Беллюгу Франсуа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Беллюгу Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Кабелла Реми
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
63'
Ньян Адама имел все шансы забить, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв!
Угловой
63'
Дарбион Стефан из команды Труа подал угловой справа.
62'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Жиродон Джимми из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
62'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Дебюши Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
59'
Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
59'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
58'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Эрей Кристоф заработал фол
Фол, нарушение
57'
Кордовал Жереми наказан за толчок Габриэль Сильва
Фол, нарушение
57'
Дарбион Стефан коснулся мяча рукой.
56'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
56'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Удар от ворот произведет Труа
55'
Какой промах! Монне-Паке Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
55'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
54'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
53'
Ниве Бенжамен наказан за толчок М'Вила Янн
52'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
52'
М'Вила Янн выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
52'
Ньян Адама наказан за толчок Дебюши Матьё
52'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 31692 болельщиков
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Удар от ворот произведет Труа
50'
Какой промах! Амума Ромен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
50'
Плохо сыграл Желязны Эрвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
49'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
49'
Грандсир Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Сент-Этьенн играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
46'
Ниве Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Кабелла Реми бьет со штрафного в створ, но Желязны Эрвин держит все под контролем
Фол, нарушение
44'
Дарбион Стефан наказан за толчок Амума Ромен
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Ньян Адама
42'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
41'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
40'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Азамум Карим грубо играет против соперника. Пострадал Теофил-Катерин Кевин
38'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
37'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Грандсир Самуэль из команды Труа играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
36'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Нтеп Пауль-Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
Удар от ворот произведет Труа
35'
Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Ниве Бенжамен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
33'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
33'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
32'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
31'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Офсайд
29'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн в офсайде
29'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Удар от ворот произведет Труа
28'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
26'
Нтеп Пауль-Жорж пробует нанести удар издали, но Желязны Эрвин держит все под контролем
26'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
22'
Ниве Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
20'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
20'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн в офсайде
19'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Азамум Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
18'
Отличные скиллы показывает Траоре Шарль, обводя своих соперников
16'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
15'
Дебюши Матьё наказан за толчок Желязны Эрвин
Угловой
15'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
14'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
13'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
13'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Отличный пас сделал Ниве Бенжамен из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
11'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
11'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
11'
Азамум Карим наказан за толчок Диуссе Ассан
10'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
8'
Ниве Бенжамен сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Ньян Адама из команды Труа забил гол! Легко это для такого игрока, как Ньян Адама
8'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает пас партнеру.
8'
Суботич Невен ошибается в защите.
7'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
7'
ШАНС! Ньян Адама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Отличные скиллы показывает Ньян Адама, обводя своих соперников
6'
Удар от ворот произведет Труа
5'
Нтеп Пауль-Жорж нанес удар чуть мимо. Близко!
5'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
5'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Труа
4'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
3'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьенн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:1 Труа
Сент-Этьен
94.3% (166)
Ничья:
4.5% (8)
Труа
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
38.1% (67)
Сент-Этьен:
26.7% (47)
Сент-Этьен:
23.3% (41)
Ничья:
3.4% (6)
Сент-Этьен:
1.7% (3)
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