Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - ПСЖ

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Стадион: Матмю Атлантик
Предыдущие игры
Бордо (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 15.04.2018 Монпелье 1:3 Бордо Л1
- 07.04.2018 Бордо 2:1 Лилль Л1
- 01.04.2018 Генгам 2:1 Бордо Л1
- 17.03.2018 Бордо 0:2 Ренн Л1
- 10.03.2018 Бордо 0:0 Анже Л1
- 02.03.2018 Монако 2:1 Бордо Л1
- 25.02.2018 Бордо 0:0 Ницца Л1
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 10.02.2018 Бордо 3:2 Амьен Л1
- 03.02.2018 Страсбург 0:2 Бордо Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 20.01.2018 Нант 0:1 Бордо Л1
- 16.01.2018 Бордо 0:2 Кан Л1
- 13.01.2018 Труа 0:1 Бордо Л1
- 07.01.2018 Гранвиль 2:1 Бордо КФ
- 20.12.2017 Бордо 0:2 Монпелье Л1
- 17.12.2017 Ницца 1:0 Бордо Л1
- 12.12.2017 Тулуза 2:0 Бордо КЛ
- 08.12.2017 Бордо 0:3 Страсбург Л1
- 01.12.2017 Дижон 3:2 Бордо Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ КФ
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
Бордо: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Лига 1
- 10.02.2017 Бордо 0:3 ПСЖ Лига 1
- 24.01.2017 Бордо 1:4 ПСЖ Кубок лиги
- 01.10.2016 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1
- 11.05.2016 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1
- 11.09.2015 ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1
- 15.03.2015 Бордо 3:2 ПСЖ Лига 1
- 21.01.2015 ПСЖ 2:1 Бордо Кубок Франции
- 25.10.2014 ПСЖ 3:0 Бордо Лига 1
- 31.01.2014 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1
- 15.01.2014 Бордо 1:3 ПСЖ Кубок лиги
- 13.09.2013 Бордо 0:2 ПСЖ Лига 1
- 03.08.2013 ПСЖ 2:1 Бордо Суперкубок Франции
- 21.01.2013 Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1
- 26.08.2012 ПСЖ 0:0 Бордо Лига 1
- 25.03.2012 ПСЖ 1:1 Бордо Лига 1
- 07.11.2011 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1
- 18.05.2011 Бордо 1:0 ПСЖ Лига 1
- 22.08.2010 ПСЖ 1:2 Бордо Лига 1
- 10.04.2010 ПСЖ 3:1 Бордо Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|103 - 23
|87
|2.
|Монако
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|78 - 41
|70
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|72 - 36
|66
|4.
|Марсель
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|67 - 40
|66
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|42 - 40
|47
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 45
|47
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|38 - 45
|46
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|10
|16
|7
|32 - 29
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|32 - 36
|45
|10.
|Бордо
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|39 - 43
|43
|11.
|Генгам
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|38 - 48
|42
|12.
|Дижон
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|46 - 61
|42
|13.
|Амьен
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|29 - 38
|37
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|38 - 44
|37
|15.
|Кан
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|23 - 42
|35
|16.
|Страсбург
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 58
|34
|17.
|Тулуза
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|29 - 44
|30
|18.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|27 - 49
|29
|19.
|Лилль
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|33 - 53
|29
|20.
|Метц
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|31 - 64
|25
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Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 20 минут, которая состоится 22.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бордо - ПСЖ
Бордо
6.3% (5)
Ничья:
8.9% (7)
ПСЖ
84.8% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
39.2% (31)
1:3 ПСЖ:
17.7% (14)
0:2 ПСЖ:
8.9% (7)
1:1 Ничья:
8.9% (7)
0:1 ПСЖ:
8.9% (7)
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