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Бордо
 
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ПСЖ
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Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - ПСЖ

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 20 минут, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Бордо - ПСЖ
Бордо
6.3% (5)
Ничья:
8.9% (7)
ПСЖ
84.8% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
39.2% (31)
ПСЖ:
17.7% (14)
ПСЖ:
8.9% (7)
Ничья:
8.9% (7)
ПСЖ:
8.9% (7)
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