Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лилль

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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 15.04.2018 Труа 2:3 Марсель Л1
- 12.04.2018 Марсель 5:2 РБ Лейпциг ЛЕ
- 08.04.2018 Марсель 0:0 Монпелье Л1
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Дижон 1:3 Марсель Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Атлетик Б 1:2 Марсель ЛЕ
- 11.03.2018 Тулуза 1:2 Марсель Л1
- 08.03.2018 Марсель 3:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.03.2018 Марсель 1:1 Нант Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 06.02.2018 Бур-Перонна 0:9 Марсель КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 23.01.2018 Эпиналь 0:2 Марсель КФ
Лилль (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 14.04.2018 Лилль 2:2 Генгам Л1
- 07.04.2018 Бордо 2:1 Лилль Л1
- 01.04.2018 Лилль 0:1 Амьен Л1
- 16.03.2018 Монако 2:1 Лилль Л1
- 10.03.2018 Лилль 1:1 Монпелье Л1
- 02.03.2018 Ницца 2:1 Лилль Л1
- 24.02.2018 Лилль 1:2 Анже Л1
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 11.02.2018 Нант 2:2 Лилль Л1
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 28.01.2018 Лилль 2:1 Страсбург Л1
- 25.01.2018 Страсбург 2:1 Лилль КФ
- 20.01.2018 Труа 1:0 Лилль Л1
- 17.01.2018 Лилль 1:2 Ренн Л1
- 13.01.2018 Кан 0:1 Лилль Л1
- 06.01.2018 Ле Ман 2:4 Лилль КФ
- 20.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Л1
- 16.12.2017 Дижон 3:0 Лилль Л1
- 13.12.2017 Лилль 1:1 Ницца КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
Последние игры между собой
Марсель: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 29.10.2017 Лилль 0:1 Марсель Лига 1
- 17.03.2017 Лилль 0:0 Марсель Лига 1
- 18.12.2016 Марсель 2:0 Лилль Лига 1
- 29.01.2016 Марсель 1:1 Лилль Лига 1
- 25.10.2015 Лилль 1:2 Марсель Лига 1
- 16.05.2015 Лилль 0:4 Марсель Лига 1
- 21.12.2014 Марсель 2:1 Лилль Лига 1
- 20.04.2014 Марсель 0:0 Лилль Лига 1
- 03.12.2013 Лилль 1:0 Марсель Лига 1
- 14.04.2013 Лилль 0:0 Марсель Лига 1
- 26.11.2012 Марсель 1:0 Лилль Лига 1
- 16.01.2012 Марсель 2:0 Лилль Лига 1
- 28.08.2011 Лилль 3:2 Марсель Лига 1
- 27.07.2011 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок
- 06.03.2011 Марсель 1:2 Лилль Лига 1
- 24.10.2010 Лилль 1:3 Марсель Лига 1
- 08.05.2010 Лилль 3:2 Марсель Лига 1
- 27.01.2010 Марсель 2:1 Лилль Кубок лиги
- 16.08.2009 Марсель 1:0 Лилль Лига 1
- 26.04.2009 Лилль 1:2 Марсель Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|103 - 23
|87
|2.
|Монако
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|78 - 41
|70
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|72 - 36
|66
|4.
|Марсель
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|67 - 40
|66
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|42 - 40
|47
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 45
|47
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|38 - 45
|46
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|10
|16
|7
|32 - 29
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|32 - 36
|45
|10.
|Бордо
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|39 - 43
|43
|11.
|Генгам
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|38 - 48
|42
|12.
|Дижон
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|46 - 61
|42
|13.
|Амьен
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|29 - 38
|37
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|38 - 44
|37
|15.
|Кан
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|23 - 42
|35
|16.
|Страсбург
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 58
|34
|17.
|Тулуза
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|29 - 44
|30
|18.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|27 - 49
|29
|19.
|Лилль
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|33 - 53
|29
|20.
|Метц
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|31 - 64
|25
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - ЛилльДо начала игры осталось 1 день 8 часов 25 минут, которая состоится 21.04.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Лилль
Марсель
90.6% (87)
Ничья:
6.3% (6)
Лилль
3.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
38.5% (37)
2:1 Марсель:
26% (25)
1:0 Марсель:
10.4% (10)
3:1 Марсель:
7.3% (7)
1:1 Ничья:
3.1% (3)
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