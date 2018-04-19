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Стадион:
Марсель
 
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Лилль
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лилль

До начала игры осталось 1 день 8 часов 25 минут, которая состоится 21.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Марсель - Лилль
Марсель
90.6% (87)
Ничья:
6.3% (6)
Лилль
3.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
38.5% (37)
Марсель:
26% (25)
Марсель:
10.4% (10)
Марсель:
7.3% (7)
Ничья:
3.1% (3)
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