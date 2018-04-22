Стадион: Альянц Ривьера
1:0
59' ГолЛис-Мелу Пьерр
Новости после матча
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
93'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
93'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
93'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тамез Адриен получил травму и заменен. Сиприен Вилан выходит на поле.
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Тамез Адриен получил травму и медбригада забирает его с поля.
89'
Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
86'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Конгре Даниэль пострадал.
86'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Сарр Маланг
85'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
84'
Мендеш Педру II наказан за толчок Балотелли Марио
84'
Сио Жованни из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
83'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
79'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
78'
Сери Жан-Мишель наказан за толчок Мендеш Педру II
78'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Сент-Максимин Аллан должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
78'
77'
77'
77'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает пас партнеру.
77'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Сери Жан-Мишель мяч отрикошетил от ворот
76'
Балотелли Марио из команды Ницца делает пас партнеру.
76'
Факундо Пирис ошибается в защите.
74'
71'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
71'
71'
ШАНС! Суке Арно нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Безумный фол. Факундо Пирис грубо играет против соперника. Пострадал Балотелли Марио
69'
69'
Самбья Саломон из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
68'
68'
ШАНС! Сент-Максимин Аллан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом
66'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
65'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
63'
Скири Эйе наказан за толчок Тамез Адриен
61'
61'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Сент-Максимин Аллан сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца переиграл вратаря дальним ударом!
58'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
57'
Как он промахнулся? Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Долли Киган наказан за толчок Суке Арно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
54'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
54'
Данте Бонфим выбил мяч подальше от ворот.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
51'
Ле Маршан Максим из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
51'
Балотелли Марио из команды Ницца играет слишком грубо. Мукиэле Норди оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
50'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Мукиэле Норди пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
47'
Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
44'
43'
43'
Балотелли Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
42'
Данте Бонфим из команды Ницца делает пас партнеру.
42'
42'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
42'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает пас партнеру.
41'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
40'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Плохо сыграл Мендеш Педру II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Сио Жованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
35'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
35'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный кросс...
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Илтон Виторино из команды Монпелье.
34'
Балотелли Марио из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
32'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ле Маршан Максим
32'
Сио Жованни из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Сио Жованни нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Илтон Виторино наказан за толчок Балотелли Марио
28'
Данте Бонфим из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
28'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Факундо Пирис из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Суке Арно
27'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
23'
23'
Балотелли Марио из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
23'
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Марлон наказан за толчок Сио Жованни
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
После дальнего удара, который нанес Плеа Алассан мяч отбит вратарем
18'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Сио Жованни из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
15'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
14'
14'
14'
Скири Эйе нанес удар чуть мимо. Близко!
12'
Плеа Алассан коснулся мяча рукой.
12'
11'
Долли Киган из команды Монпелье в офсайде
11'
10'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
9'
Судья сигнализирует, что Самбья Саломон из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
8'
Марлон наказан за толчок Сио Жованни
7'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
5'
Отличный пас сделал Сери Жан-Мишель из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
4'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Плеа Алассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
4'
Мукиэле Норди из команды Монпелье играет слишком грубо. Сери Жан-Мишель оказался на газоне.
2'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Монпелье
Ницца
80.7% (142)
Ничья:
17.6% (31)
Монпелье
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ницца:
37.5% (66)
1:0 Ницца:
26.7% (47)
1:1 Ничья:
14.2% (25)
2:0 Ницца:
10.2% (18)
0:0 Ничья:
2.3% (4)
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