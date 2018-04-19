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Стадион:
Генгам
 
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Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча Генгам - Монако

До начала игры осталось 1 день 11 часов 21 минуту, которая состоится 21.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Генгам - Монако
Генгам
1.1% (1)
Ничья:
3.2% (3)
Монако
95.7% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
52.7% (49)
Монако:
17.2% (16)
Монако:
9.7% (9)
Монако:
6.5% (6)
Монако:
4.3% (4)
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