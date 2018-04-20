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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Нант
1:1
Второй тайм: 82'
Ренн
0'
29' Желтая карточка
Накулма Преджус
40' Желтая карточка
Сала Эмилиано
1:0
42' Гол
Томассон Адриен
43' Желтая карточка
Томассон Адриен
43' Желтая карточка
Жиротто Андрей
46' Вторая желтая карточка
Сала Эмилиано
68' Желтая карточка
Сахо Диафра
71' Желтая карточка
Прчич Саньин
1:1
81' Гол
Силики Джеймс
82'
Второй тайм
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Силики Джеймс забивает!
81'
Плохо сыграл Паллуа Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Угловой
81'
Эну Адриен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
80'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
78'
Жиротто Андрей получил травму и заменен. Ронжье Валентин выходит на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
75'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
75'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
75'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Силики Джеймс из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Удар от ворот произведет Ренн
74'
Жиротто Андрей нанес удар чуть мимо. Близко!
74'
Илоки Жюль из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
71'
Прчич Саньин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Прчич Саньин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Накулма Преджус пострадал.
71'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Тактическая замена. Зеффан Мехди уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
Травма, повреждение
69'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
68'
Сахо Диафра получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Сахо Диафра из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Туре Абдулайе пострадал.
66'
Туре Абдулайе отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
О, нет. Из многообещающей позиции Накулма Преджус из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
64'
Илоки Жюль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
64'
Опасность! Накулма Преджус из команды Нант отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
63'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
63'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
63'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
63'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Тактическая замена. Амальфитано Морган уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
60'
После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Авазьем Чидозье выбил его с линии ворот
Угловой
60'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
57'
Буриго Бенжамен наказан за толчок Томассон Адриен
57'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Силики Джеймс из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
55'
Удар от ворот произведет Нант
55'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Силики Джеймс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
53'
Удар от ворот произведет Нант
53'
Шанс! Сахо Диафра из команды Ренн пробил головой, но мимо
53'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
52'
После дальнего удара, который нанес Зеффан Мехди мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
49'
Бенсебаини Рами из команды Ренн в офсайде
49'
Хазри Вахби из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
49'
Силики Джеймс возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Силики Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Сала Эмилиано получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Сала Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Силики Джеймс
46'
Тактическая замена. Данзе Ромен уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Илоки Жюль из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Сала Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
49'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Удар от ворот произведет Ренн
47'
Удар от ворот произведет Нант
46'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
46'
Авазьем Чидозье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Хазри Вахби из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
43'
Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Жиротто Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Силики Джеймс
Желтая карточка
43'
Томассон Адриен из команды Нант слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Томассон Адриен забивает!
42'
Голкипер мог бы сыграть и получше
42'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
42'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Накулма Преджус пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
Желтая карточка
40'
Сала Эмилиано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Сала Эмилиано из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Желен Жереми заработал фол
40'
Удар от ворот произведет Нант
39'
ШАНС! Хазри Вахби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Угловой
38'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
37'
Амальфитано Морган мяч отрикошетил от ворот
37'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
37'
Хазри Вахби из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Нант
36'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
36'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Жиротто Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Ньяньон Жорис
Фол, нарушение
34'
Желен Жереми наказан за толчок Накулма Преджус
33'
Удар от ворот произведет Ренн
32'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный кросс...
31'
Удар от ворот произведет Ренн
31'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Джиджи Коффи из команды Нант отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
29'
Накулма Преджус получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
29'
Накулма Преджус упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
29'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Амальфитано Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Джиджи Коффи из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Ренн
25'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
24'
Удар от ворот произведет Ренн
23'
Удар от ворот произведет Ренн
23'
Шанс! Авазьем Чидозье из команды Нант пробил головой, но мимо
Угловой
22'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
22'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Амальфитано Морган из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Илоки Жюль
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Сала Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Бенсебаини Рами
16'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
12'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
12'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Томассон Адриен из команды Нант играет в стеночку с партнером по команде. Сала Эмилиано это был.
12'
Джиджи Коффи из команды Нант отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Зеффан Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
9'
Желен Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
9'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
9'
Джиджи Коффи из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Ньяньон Жорис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Удар от ворот произведет Ренн
6'
Сала Эмилиано из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Накулма Преджус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Матч остановлен
Офсайд
1'
Хазри Вахби из команды Ренн в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 1:1 Ренн
Нант
45.3% (87)
Ничья:
41.1% (79)
Ренн
13.5% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.9% (67)
Нант:
18.2% (35)
Нант:
14.6% (28)
Нант:
6.3% (12)
Ренн:
5.2% (10)
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