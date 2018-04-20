Стадион: Стад де ля Божуар
29' Желтая карточкаНакулма Преджус
40' Желтая карточкаСала Эмилиано
1:0
42' ГолТомассон Адриен
43' Желтая карточкаТомассон Адриен
43' Желтая карточкаЖиротто Андрей
46' Вторая желтая карточкаСала Эмилиано
68' Желтая карточкаСахо Диафра
71' Желтая карточкаПрчич Саньин
1:1
81' ГолСилики Джеймс
Второй тайм
81'
Г О О О О Л - Силики Джеймс забивает!
81'
Плохо сыграл Паллуа Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
81'
Эну Адриен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
80'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
80'
78'
Жиротто Андрей получил травму и заменен. Ронжье Валентин выходит на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
75'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
75'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
75'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Силики Джеймс из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
Жиротто Андрей нанес удар чуть мимо. Близко!
74'
Илоки Жюль из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
71'
Прчич Саньин получил желтую карточку от судьи
71'
Прчич Саньин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Накулма Преджус пострадал.
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Тактическая замена. Зеффан Мехди уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
69'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Сахо Диафра получил желтую карточку от судьи
68'
Сахо Диафра из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Туре Абдулайе пострадал.
66'
Туре Абдулайе отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
О, нет. Из многообещающей позиции Накулма Преджус из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
64'
Илоки Жюль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
64'
Опасность! Накулма Преджус из команды Нант отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
63'
63'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
63'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
63'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Тактическая замена. Амальфитано Морган уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
60'
После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Авазьем Чидозье выбил его с линии ворот
60'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
57'
Буриго Бенжамен наказан за толчок Томассон Адриен
57'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Силики Джеймс из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
55'
55'
55'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Силики Джеймс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
54'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
53'
53'
Шанс! Сахо Диафра из команды Ренн пробил головой, но мимо
53'
52'
После дальнего удара, который нанес Зеффан Мехди мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Бенсебаини Рами из команды Ренн в офсайде
49'
Хазри Вахби из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
49'
Силики Джеймс возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Силики Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Сала Эмилиано получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Безумный фол. Сала Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Силики Джеймс
46'
Тактическая замена. Данзе Ромен уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
50'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Илоки Жюль из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Сала Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
49'
49'
47'
46'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
46'
Авазьем Чидозье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Хазри Вахби из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи
43'
Безумный фол. Жиротто Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Силики Джеймс
43'
Томассон Адриен из команды Нант слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
42'
Г О О О О Л - Томассон Адриен забивает!
42'
Голкипер мог бы сыграть и получше
42'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Накулма Преджус пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
40'
Сала Эмилиано получил желтую карточку от судьи
40'
Сала Эмилиано из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Желен Жереми заработал фол
40'
39'
ШАНС! Хазри Вахби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
38'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
37'
Амальфитано Морган мяч отрикошетил от ворот
37'
37'
Хазри Вахби из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
36'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Безумный фол. Жиротто Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Ньяньон Жорис
34'
Желен Жереми наказан за толчок Накулма Преджус
33'
32'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный кросс...
31'
31'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Накулма Преджус получил жёлтую карточку за "нырок".
29'
Накулма Преджус упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
29'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Амальфитано Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
25'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
24'
23'
23'
Шанс! Авазьем Чидозье из команды Нант пробил головой, но мимо
22'
22'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
19'
Амальфитано Морган из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
19'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Илоки Жюль
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
Безумный фол. Сала Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Бенсебаини Рами
16'
15'
15'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
12'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Томассон Адриен из команды Нант играет в стеночку с партнером по команде. Сала Эмилиано это был.
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Зеффан Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Желен Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
9'
Джиджи Коффи из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Судья сигнализирует, что Ньяньон Жорис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
6'
Сала Эмилиано из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Накулма Преджус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Матч остановлен
1'
Хазри Вахби из команды Ренн в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 1:1 Ренн
Нант
45.3% (87)
Ничья:
41.1% (79)
Ренн
13.5% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.9% (67)
2:1 Нант:
18.2% (35)
1:0 Нант:
14.6% (28)
2:0 Нант:
6.3% (12)
0:1 Ренн:
5.2% (10)
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