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Стадион:
Дижон
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Дижон - Лион

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 23 минуты, которая состоится 20.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Дижон - Лион
Дижон
7.4% (6)
Ничья:
9.9% (8)
Лион
82.7% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
45.7% (37)
Лион:
13.6% (11)
Лион:
12.3% (10)
Ничья:
8.6% (7)
Лион:
8.6% (7)
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