Текстовая онлайн трансляция матча Дижон - Лион

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Стадион: Стад Гастон Жерар
Предыдущие игры
Дижон (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 14.04.2018 Нант 1:1 Дижон Л1
- 07.04.2018 Тулуза 0:1 Дижон Л1
- 31.03.2018 Дижон 1:3 Марсель Л1
- 17.03.2018 Монпелье 2:2 Дижон Л1
- 10.03.2018 Дижон 1:1 Амьен Л1
- 03.03.2018 Сент-Этьен 2:2 Дижон Л1
- 24.02.2018 Дижон 2:0 Кан Л1
- 20.02.2018 Труа 0:0 Дижон Л1
- 16.02.2018 Монако 4:0 Дижон Л1
- 10.02.2018 Дижон 3:2 Ницца Л1
- 26.01.2018 Дижон 2:1 Ренн Л1
- 20.01.2018 Страсбург 3:2 Дижон Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 13.01.2018 Дижон 1:1 Метц Л1
- 07.01.2018 Страсбург 3:2 Дижон КФ
- 20.12.2017 Анже 2:1 Дижон Л1
- 16.12.2017 Дижон 3:0 Лилль Л1
- 09.12.2017 Генгам 4:0 Дижон Л1
- 01.12.2017 Дижон 3:2 Бордо Л1
- 28.11.2017 Амьен 2:1 Дижон Л1
Лион (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 14.04.2018 Лион 3:0 Амьен Л1
- 08.04.2018 Метц 0:5 Лион Л1
- 01.04.2018 Лион 2:0 Тулуза Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Лион 1:0 Кан Л1
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 04.03.2018 Монпелье 1:1 Лион Л1
- 01.03.2018 Кан 1:0 Лион КФ
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|103 - 23
|87
|2.
|Монако
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|78 - 41
|70
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|72 - 36
|66
|4.
|Марсель
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|67 - 40
|66
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|42 - 40
|47
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 45
|47
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|38 - 45
|46
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|10
|16
|7
|32 - 29
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|32 - 36
|45
|10.
|Бордо
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|39 - 43
|43
|11.
|Генгам
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|38 - 48
|42
|12.
|Дижон
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|46 - 61
|42
|13.
|Амьен
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|29 - 38
|37
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|38 - 44
|37
|15.
|Кан
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|23 - 42
|35
|16.
|Страсбург
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 58
|34
|17.
|Тулуза
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|29 - 44
|30
|18.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|27 - 49
|29
|19.
|Лилль
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|33 - 53
|29
|20.
|Метц
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|31 - 64
|25
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Текстовая онлайн трансляция матча Дижон - ЛионДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 23 минуты, которая состоится 20.04.2018.
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Прогнозы на матч Дижон - Лион
Дижон
7.4% (6)
Ничья:
9.9% (8)
Лион
82.7% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
45.7% (37)
0:1 Лион:
13.6% (11)
0:2 Лион:
12.3% (10)
1:1 Ничья:
8.6% (7)
1:3 Лион:
8.6% (7)
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