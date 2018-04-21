Стадион: Сэн-Сэнфорьен
1:0
71' ГолРивьер Эммануэль
Второй тайм
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Кан" забила мяч!
73'
Женевуа Ромен из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Балью Иван сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Ривьер Эммануэль из команды Метц забил гол! Легко это для такого игрока, как Ривьер Эммануэль
71'
Балью Иван из команды Метц делает пас партнеру.
71'
Доссеви Матьё из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Jessy Deminguet пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
69'
Доссеви Матьё из команды Метц делает неудачный навес.
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дианье Фаллу из команды Метц.
69'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
68'
67'
67'
Шанс! Дианье Фаллу из команды Метц пробил головой, но мимо
67'
67'
Балью Иван из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
67'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
65'
Пальмьери Жульян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
65'
Бессат Венсан из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
63'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
63'
63'
Как он промахнулся? Молле Флоран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
63'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
62'
62'
61'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
61'
Удар от ворот произведет Метц
61'
Кривелли Энцо из команды Кан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
56'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
55'
Доссеви Матьё из команды Метц в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
54'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
53'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
49'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
Тактическая замена. Репас Ян уходит с поля и его заменяет Бессат Венсан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Дианье Фаллу из команды Метц в офсайде
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Репас Ян из команды Кан поставил подножку. Пострадал Балью Иван
46'
Роделен Ронни возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Роделен Ронни получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Роделен Ронни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
43'
43'
43'
43'
Доссеви Матьё из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Судья сигнализирует, что Ньякат Мусса из команды Метц поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
42'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
42'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Коад Рено из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Фере Жюльен заработал фол
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
38'
37'
Судья сигнализирует, что Женевуа Ромен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пальмьери Жульян
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Ру Нолан пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
33'
Пальмьери Жульян нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
32'
32'
Ньякат Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
30'
Ривьер Эммануэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Доссеви Матьё из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Ривьер Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Джику Александр
26'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Доссеви Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
24'
Гильберт Фредерик возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Гильберт Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Хорошую попытку сделал Роделен Ронни. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
20'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
19'
Шанс! Ривьер Эммануэль из команды Метц пробил головой, но мимо
19'
19'
Должен был быть гол! Ривьер Эммануэль имел отличный шанс, но Веркутр Реми не дал голу состоятся!
18'
Молле Флоран из команды Метц делает отличный кросс...
17'
17'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
16'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
16'
16'
Санко Баиссама из команды Кан играет слишком грубо. Манджек Жорж оказался на газоне.
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
14'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
14'
14'
Шанс! Ривьер Эммануэль из команды Метц пробил головой, но мимо
13'
Доссеви Матьё из команды Метц навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Манджек Жорж из команды Метц подал угловой справа.
13'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Доссеви Матьё из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
Ривьер Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
Удар от ворот произведет Метц
9'
Шанс! Да Сильва Дамьен из команды Кан пробил головой, но мимо
9'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
8'
7'
7'
Женевуа Ромен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Женевуа Ромен наказан за толчок Пальмьери Жульян
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:1 Кан
Метц
54.6% (95)
Ничья:
33.9% (59)
Кан
11.5% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.7% (50)
1:0 Метц:
27% (47)
2:1 Метц:
22.4% (39)
0:1 Кан:
6.9% (12)
1:2 Кан:
3.4% (6)
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