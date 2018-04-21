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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 15224
3:1
Конец матча
1:0
10' ГолMarco Gruettner
17' Желтая карточкаMarvin Knoll
2:0
20' ГолАдамян Саргис
26' Желтая карточкаMarkus Palionis
38' Желтая карточкаRichard Neudecker
42' Желтая карточкаЛаис Марк
45' Желтая карточкаКалла Ян-Филипп
45' Красная карточкаАллаги Сами
3:0
48' ГолМеес Джошуа
52' Желтая карточкаДиамантакос Димитрис
3:1
53' ГолФлюм Йоханнес
57' Желтая карточкаМеес Джошуа
75' Красная карточкаШахин Дженк
|
10'
1:0
17'
20'
2:0
26'
42'
45'
45'
48'
3:0
53'
3:1
57'
75'
Состав команд
33
Вайс
Андре
10
Marvin
Knoll
18
Лаис
Марк
29
Меес
Джошуа
Ян 4-4-2
- Основной состав
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 28 Sebastian Nachreiner Защитник
- 10 Marvin Knoll Защитник
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 9 Jan George Полузащитник
- 8 Andreas Geipl Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 29 Меес Джошуа Полузащитник
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- 23 Адамян Саргис Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Гимбер Бенедикт Полузащитник
- 25 Hamadi Al Ghaddioui Нападающий
- 21 Jonas Nietfeld Нападающий
- 20 Albion Vrenezi Нападающий
- 16 Markus Palionis
- 17 Oliver Hein
- 26 Bastian Lerch
Санкт-Паули 4-3-3
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 39 Yi-Young Park Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 27 Калла Ян-Филипп Полузащитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Нападающий
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- 41 Ersin Zehir
- 35 Brian Koglin
- Главный тренер: Линен Эвальд
Предыдущие игры
Ян (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 13.04.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Б2
- 08.04.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Ян Б2
- 01.04.2018 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 17.03.2018 Унион Берлин 2:2 Ян Б2
- 11.03.2018 Ян 2:1 Зандхаузен Б2
- 04.03.2018 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 10.02.2018 Ян 2:0 Хайденхайм Б2
- 03.02.2018 Хольштайн Киль 1:1 Ян Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Нюрнберг 2:2 Ян Б2
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ян 3:2 Арминия Б2
- 09.12.2017 Ян 0:1 Бохум Б2
- 03.12.2017 Дармштадт 0:1 Ян Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 04.11.2017 Ян 3:2 Гройтер Фюрт Б2
- 28.10.2017 Ян 3:1 Кайзерслаутерн Б2
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Санкт-Паули Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 25.02.2018 Санкт-Паули 3:2 Хольштайн Киль Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 03.02.2018 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 10.11.2017 Санкт-Паули 3:1 Оденсе ТМК
Последние игры между собой
Ян
Санкт-Паули
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 2
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|30
|16
|5
|9
|48 - 40
|53
|2.
|Нюрнберг
|30
|14
|9
|7
|52 - 35
|51
|3.
|Хольштайн Киль
|30
|12
|13
|5
|58 - 37
|49
|4.
|Ян
|31
|14
|5
|12
|51 - 45
|47
|5.
|Бохум
|31
|12
|8
|11
|33 - 35
|44
|6.
|Арминия
|31
|11
|11
|9
|48 - 44
|44
|7.
|Ингольштадт
|30
|11
|9
|10
|43 - 34
|42
|8.
|Зандхаузен
|31
|11
|9
|11
|35 - 29
|42
|9.
|Унион Берлин
|31
|10
|11
|10
|49 - 42
|41
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|30
|10
|9
|11
|33 - 43
|39
|11.
|Айнтрахт Бр
|31
|8
|15
|8
|35 - 33
|39
|12.
|Дуйсбург
|30
|10
|8
|12
|41 - 52
|38
|13.
|Хайденхайм
|31
|10
|8
|13
|47 - 54
|38
|14.
|Гройтер Фюрт
|31
|10
|8
|13
|34 - 42
|38
|15.
|Динамо Дрезден
|30
|10
|7
|13
|40 - 49
|37
|16.
|Санкт-Паули
|31
|9
|10
|12
|31 - 46
|37
|17.
|Дармштадт
|31
|7
|13
|11
|40 - 44
|34
|18.
|Кайзерслаутерн
|30
|7
|8
|15
|36 - 50
|29
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ян делает замену. Адамян Саргис уходит с поля, а Oliver Hein выходит на его замену.
83'
Санкт-Паули делает замену. Флюм Йоханнес уходит с поля, а Ersin Zehir выходит на его замену.
77'
Ян делает замену. Jan George уходит с поля, а Гимбер Бенедикт выходит на его замену.
75'
УДАЛЕНИЕ! - Шахин Дженк увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
71'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.
57'
Меес Джошуа получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Флюм Йоханнес бьет в цель!
52'
Диамантакос Димитрис получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Меес Джошуа бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
УДАЛЕНИЕ! - Аллаги Сами увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
45'
Калла Ян-Филипп получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Лаис Марк получил желтую карточку от судьи
39'
Санкт-Паули делает замену. Бубалья Даниэль уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
38'
Richard Neudecker получил желтую карточку от судьи
26'
Маркус Палионис получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Адамян Саргис бьет в цель!
18'
Ян делает замену. Sebastian Nachreiner уходит с поля, а Маркус Палионис выходит на его замену.
17'
Марвин Кнолл получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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