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Ян
3:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
10' Гол
Marco Gruettner
17' Желтая карточка
Marvin Knoll
2:0
20' Гол
Адамян Саргис
26' Желтая карточка
Markus Palionis
38' Желтая карточка
Richard Neudecker
42' Желтая карточка
Лаис Марк
45' Желтая карточка
Калла Ян-Филипп
45' Красная карточка
Аллаги Сами
3:0
48' Гол
Меес Джошуа
52' Желтая карточка
Диамантакос Димитрис
3:1
53' Гол
Флюм Йоханнес
57' Желтая карточка
Меес Джошуа
75' Красная карточка
Шахин Дженк
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ян делает замену. Адамян Саргис уходит с поля, а Oliver Hein выходит на его замену.
83'
Санкт-Паули делает замену. Флюм Йоханнес уходит с поля, а Ersin Zehir выходит на его замену.
77'
Ян делает замену. Jan George уходит с поля, а Гимбер Бенедикт выходит на его замену.
75'
УДАЛЕНИЕ! - Шахин Дженк увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
71'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.

Желтая карточка
57'
Меес Джошуа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Флюм Йоханнес бьет в цель!
Желтая карточка
52'
Диамантакос Димитрис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Меес Джошуа бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
УДАЛЕНИЕ! - Аллаги Сами увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
45'
Калла Ян-Филипп получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Лаис Марк получил желтую карточку от судьи
39'
Санкт-Паули делает замену. Бубалья Даниэль уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
Желтая карточка
38'
Richard Neudecker получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Маркус Палионис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Адамян Саргис бьет в цель!
18'
Ян делает замену. Sebastian Nachreiner уходит с поля, а Маркус Палионис выходит на его замену.
Желтая карточка
17'
Марвин Кнолл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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